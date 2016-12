The Golden Star giai đoạn 2 chuẩn bị chào bán

Giai đoạn này, nhà đầu tư này đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện đưa ra thị trường đợt 2 các căn hộ The Golden Star được định hướng là nơi an cư dành cho giới trẻ.

Ưu thế từ… vật liệu xây dựng

Với The Golden Star thì câu chuyện có 1,7 tỷ đồng mà sở hữu được khu căn hộ cao cấp nằm cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng và ngay trung tâm hành chính Quận 7 là sự thật. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, nhờ vào kinh nghiệm trong việc phát triển nhà ở cho người trẻ với loạt các dự án Hưng Phát Silver Star, The Blue Star, The Green Star và vận dụng năng lực vốn có trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng cao cấp, công ty đã xây dựng được mức giá hợp lý, vừa tầm tay của đại đa số người mua, đặc biệt là những gia đình nhỏ, và người đã đi làm được vài năm có tích luỹ.

Sảnh đón khách được thiết kế trần cao và thoáng ốp đá sang trọng. Sảnh đón khách được thiết kế trần cao và thoáng ốp đá sang trọng.

So sánh về những vật liệu cấu thành căn hộ thì mức giá mà chủ đầu tư đưa ra tốt hơn sự dự tính đầu tư một ngôi nhà của người mua rất nhiều. Không những vậy, yếu tố an toàn cũng được chú trọng khi chọn lựa các vật liệu sử dụng ở từng chi tiết. Điển hình như giàn cửa chống cháy, chống ẩm; kính chịu lực 2 lớp, cách âm, cách nhiệt. Phòng khách được làm nổi bật với nền sàn gạch Cẩm thạch.

Còn phòng ngủ để tạo không gian ấm cúng, chủ đầu tư dùng loại ván lót sàn nhập khẩu từ Đức. Ngay đến khu vệ sinh, nơi dễ xảy ra các tai nạn với nền trơn ướt nếu bất cẩn cũng được phòng ngừa bằng nền gạch Ceramic có lớp chống thấm Prime giúp chống trượt khi đi chân không trên nền nhà đầy nước.

Chính bởi hướng đến những cư dân trẻ năng động, cho nên bên cạnh sự chăm chút đến từng chi tiết, yếu tố tiện lợi cũng được Hưng Lộc Phát chú trọng. Các căn hộ giao đến tay khách mua nhà là một căn hộ hoàn thiện, có đầy đủ các tiện ích từ phòng bếp với giàn tủ bếp trên và dưới, máy hút mùi, bếp từ, tường bếp ốp kính cường lực hiện đại trẻ trung; đến khu sân phơi cũng có sẵn giàn dây phơi thông minh,...

Có thể nói là, khi mua căn hộ The Golden Star các gia đình hay người trẻ độc thân chỉ cần xách vali vào ở ngay, không cần mất thời gian, tính toán và tốn kém thêm cho việc trang trí nội thất.

Vị trí vàng khu trung tâm Q.7

Vị trí dự án luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của những khách hàng trẻ, vừa đầy đủ tiện ích, gần trung tâm dịch vụ và di chuyển đi các nơi không quá xa. The Golden Star nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, ngay trung tâm quận 7, dân cư đông đúc. Từ đây, trong bán kính 2km là mọi người có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ công cộng từ bệnh viện, trường họ, mua sắm, vui chơi giải trí,… Chỉ cần di chuyển khoảng 10 phút là vào trung tâm quận 1 hoặc 5 phút là đến khu Phú Mỹ Hưng đầy đủ các tiện ích dịch vụ cao cấp.

Trong khuôn viên có đầy đủ các tiện ích cao cấp.

Trong tương lai không xa, cư dân nơi đây được hưởng hệ thống giao thông rất thuận lợi, bởi một loạt các dự hạ tầng quy mô lớn kết nối khu Nam với trung tâm thành phố và khu đô thị Thủ Thiêm đã được quy hoạch. Lân cận với khu vực dự án tọa lạc, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát dự kiến sẽ mở rộng lên 30m kết nối với đường Nguyễn Văn Linh… giải quyết vấn đề giao thông và phát triển khu vực dọc theo con đường này.

Tiếp đó, để kết nối khu Nam liền mạch vào khu đô thị Thủ Thiêm sẽ có dự án cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng. Theo đại diện Hưng Lộc Phát, thời điểm bàn giao The Golden Star cũng là lúc các dự án hạ tầng trọng tâm của khu Nam đã triển khai hoặc sắp hoàn thành, lợi thế này sẽ còn là yếu tố làm gia tăng giá trị bất động sản của dự án.

Theo AD

Theo Trí thức trẻ