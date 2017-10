Thế hệ Millennials đang thay đổi tiêu chuẩn sống mạnh mẽ

Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn BĐS JLL, Millennials là một thế hệ lớn lên cùng với công nghệ, phương tiện truyền thông xã hội và nền kinh tế hội nhập. Họ có khả năng thích nghi cao và luôn sẵn sàng chia sẻ các tiện nghi với nhau.

Ví dụ như, phòng ăn cũng chính là nơi làm việc và trò chuyện trong khi hành lang có thể đóng thêm một vai trò khác là nơi tập yoga. Họ không hẳn đam mê nấu nướng mà hướng tới một không gian có thể chứa tất cả các tiện nghi.

"Sở hữu căn hộ riêng không còn là tiêu chí của thế hệ này; thay vào đó là những hoạt động xã hội nơi họ có thể đi chơi và chia sẻ với những người có cùng quan điểm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi co-living - một mô hình sống hiện đại với những không gian chung được chia sẻ đang ngày càng gia tăng", JLL đánh giá.

Theo JLL, trên thực tế, thương hiệu co-working WeWork đã ra mắt căn hộ co-living WeLive tại thành phố New York năm ngoái. Nhu cầu đối với co-living cũng tương tự như các lý do đã tạo nên sự phổ biến của co- working - một thế hệ năng động của những người trẻ tuổi đòi hỏi tính linh hoạt, cởi mở và hợp tác.

Millennials, là thế hệ những người sinh ra trong giai đoạn 1980 đến 2000, không có khoảng cách giữa công việc và tận hưởng, làm và chơi. Họ không ngần ngại về những chuyến công tác, thường xuyên đi du lịch hoặc di chuyển nơi làm việc.

Chính vì vậy, JLL cho rằng hơn bất cứ điều gì khác, họ luôn tìm kiếm sự trải nghiệm và hạnh phúc khi được hòa nhập vào cộng đồng. Nhiều ông lớn khách sạn đang nhìn ngó vào thị trường mới mẻ này. Cuối năm ngoái, tập đoàn Ascott, thương hiệu kinh doanh căn hộ dịch vụ, đã ra mắt co-living mới với tên gọi là LYF, được thiết kế và quản lý bởi Millennials.

Ascott cũng hợp tác cùng Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) để thành lập mô hình cộng đồng dịch vụ đầu tiên ngay trong thành phố. Nơi đây sẽ thử áp dụng mô hình co-living và các hoạt động xây dựng cộng đồng, và thiết lập một trung tâm chứa các dữ liệu bao gồm sở thích và hành vi của cư dân do mức độ ảnh hưởng của thế hệ Millennials ngày càng rộng rãi.

Theo JLL, thế hệ Millennials chiếm một phần tư trên tổng số khách hàng của Ascott, con số này dự kiến tăng lên khi nhiều người trong số họ bắt đầu đi làm. Đến năm 2020, họ sẽ chiếm 50% lực lượng lao động toàn cầu theo nghiên cứu của PwC. Các chính sách dành cho nhân sự cũng đang thay đổi – họ sẽ hưởng chính sách như những chuyên gia nước ngoài, những người di chuyển chỗ làm cũng ngày càng trẻ hơn.

"Và ngay khi những thành phố cửa ngõ như Thượng Hải, Tokyo, và Paris thu hút nhiều tài năng trẻ, họ sẽ nhanh chóng ổn định nơi ở và kết nối với cộng đồng địa phương. Nhu cầu co-living cũng tăng lên từ phía các doanh nghiệp. Các tập đoàn đa quốc gia và các nhà khởi nghiệp cũng cần co-living chất lượng cao và văn phòng đạt chuẩn cho đội dự án và tập sự của họ ở bất cứ đâu trên thế giới.

Khi các thành phố trở nên dày đặc và đắt đỏ hơn, co-living sẽ giải quyết một số vấn đề xung quanh cuộc sống đô thị. Diện tích căn hộ ngày càng thu hẹp và giá thuê ngày càng tăng khiến cho người trẻ khó tìm chỗ ở. Hơn nữa, không phải lúc nào họ cũng cần thuê 12 tháng hoặc 24 tháng khi họ có thể phải di chuyển chỗ làm", JLL đánh giá.

Đồng thời, JLL cũng cho rằng con người ngày càng bận rộn, phần lớn thời gian rảnh là họ đi du lịch và ít tìm hiểu nhau. Việc quá phụ thuộc vào công nghệ và truyền thông xã hội khiến xu hướng cô đơn và cô lập của thế hệ Millennials ngày càng trầm trọng. Những yếu tố như vậy đang thúc đẩy sự tăng trưởng của co-living. Đây là một cách tương đối rẻ tiền cho Millennials tìm và sở hữu không gian riêng cùng các tiện ích, nội thất chung và hòa mình vào cộng đồng.

Theo JLL, mặc dù nhu cầu về căn hộ chung cư cao cấp hoặc căn hộ dịch vụ vẫn mạnh mẽ, đặc biệt đối với những hộ gia đình, nhưng không thể phủ nhận rằng thế hệ millennial luôn mong muốn được chọn thành phố mà họ muốn sống và nơi ở của họ có thể đáp ứng nhu cầu. Co-living đang mang một thế hệ trẻ đến với nhau và tạo ra một môi trường mới cho thế giới mới nghị lực này.