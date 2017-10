The K – Park tăng sức hấp dẫn - Chính thức ra hàng tòa K3

Khách hàng chờ đợi The K – Park ra hàng

Người trẻ với lối sống năng động, hiện đại nên rất quan tâm tới các vấn đề về chất lượng môi trường và tiện ích sống. Để thuận tiện cho việc di chuyển và đi lại, họ ưu tiên lựa chọn những căn hộ gần các trục đường lớn, các phương tiện giao thông, trường học, khu vui chơi giải trí…

Tuy nhiên, để lựa chọn được những căn hộ thỏa mãn các tiêu chí trên với tầm tiền chỉ từ 1 tỷ đồng là điều không dễ dàng. Với quỹ đất ngày càng hạn hẹp, thông thường để sở hữu dự án ở những vị trí gần đường lớn, thuận tiện giao thông, gần hồ, gần công viên…khách hàng sẽ phải bỏ ra từ 2 – 3 tỷ đồng.

Tọa lạc tại vị trí đẹp ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, The K – Park được thừa hưởng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đường nội khu đã hoàn thiện, kết nối với nhiều trục đường chính và rất gần các khu tiện ích chung với nhiều không gian xanh. Tại The K – Park, chủ đầu tư CenInvest chú trọng phát triển không gian sống lý tưởng, đáp ứng nhu cầu cuộc sống năng động với chi phí hợp lý, phù hợp với các khách hàng trẻ.

Với mức giá chỉ từ 1,1 tỷ đồng/ căn hộ 2 phòng ngủ (bao gồm VAT + nội thất), hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 15 tháng cùng nhiều phần quà giá trị, The K – Park đang là dự án hấp dẫn khu vực Văn Phú, Hà Đông.

K3 tòa căn hộ đẹp nhất The K – Park

Sau 3 tháng triển khai bán hàng, số lượng các căn hộ toà K1, K2 đã bán đạt hơn 70%, Chủ đầu tiếp tục mở bán tòa K3 – tòa căn hộ cuối cùng tại dự án. Xét về vị trí, K3 là tòa căn hộ có vị trí đẹp nhất dự án với 3 mặt thoáng, tiếp giáp gần nhất với khu tiện ích chung của cả KĐT La Casta (Văn Phú, Hà Đông).

Hàng trăm khách hàng trẻ chờ đợi The K – Park ra hàng tòa K3.

Với vị trí này, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận và di chuyển tới các khu tiện ích chung như khu bể bơi ngoài trời, khu quảng trường, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, công viên… hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống an cư năng động, hiện đại.

Không chỉ có ưu điểm về vị trí, không gian sống, các căn hộ K3 được thiết kế thông minh đảm bảo 100% các căn hộ đều đón nắng, đón gió tự nhiên, với các hướng nhìn đẹp nhìn ra khu công viên, khu quảng trường.

Đặc biệt, các căn hộ K3 có diện tích hợp lý từ 53 – 93m2 được thiết kế thông minh có từ 2 – 3 phòng ngủ, phòng khách sang trọng, logia rộng thoáng, 2 nhà vệ sinh. Căn hộ nhỏ nhất 53m2 nhưng vẫn đảm bảo vẫn có đủ không gian sinh hoạt chung, vừa có không gian riêng cho từng thành viên trong cả gia đình.

Bên cạnh đó, dự án còn được thừa hưởng toàn bộ tiện ích chung của KĐT La Casta nên cư dân sẽ được sinh sống trong không gian khoáng đạt, con trẻ sẽ được phát triển toàn diện trong các khu vui chơi ngoài trời rộng lớn. Dự án liền kề 2 công viên lớn nên đảm bảo đối lưu và điều hòa không khí trong toàn KĐT. Tại The K – Park từng khoảng không gian xanh, từng lối đi, từng thiết kế dù là nhỏ nhất cũng đều được quy hoạch đồng bộ, gia tăng tiện ích cho cư dân. Đây là điểm khác biệt mà không phải dự án tầm trung nào cũng có được.

Ngày 22/10 tới, tại Văn phòng bán hàng dự án The K – Park, KĐT mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông sẽ diễn ra sự kiện mở bán chính thức Tòa K3 – dự án The K – Park với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng có giao dịch thành công từ ngày 25/09 sẽ bốc thăm trúng thưởng 03 Iphone 8 Plus; 04Tủ lạnh Samsung cùng rất nhiều phần quà giá trị khác. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

