The Legend: Môi trường sống tạo vẻ đẹp bền lâu

Quá nhiều bộn bề của cuộc sống cùng những lo toan, vất vả, với những người thành công, đỉnh cao thực sự cần chinh phục là khả năng bỏ lại những vướng bận sau mỗi giờ làm việc để sum vầy cùng gia đình và làm mới mình. Vì thế, ngôi nhà mà họ hướng tới không phải là những "hộp diêm" vô hồn, mà là các căn hộ tại dự án cao cấp, có không gian sống hoàn hảo, đảm bảo sự độc lập, riêng biệt nhưng vẫn kết nối, giao lưu thuận tiện với bên ngoài.

Đặc biệt, trước bối cảnh có quá nhiều chung cư hoạt động trong tình trạng chập điện, hỏa hoạn, trục trặc thang máy hay ngập nước, tắc đường ống… diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của cư dân và gây tâm lý lo lắng cho khách hàng, thì chất lượng, an toàn của hệ thống kỹ thuật là điều người mua nhà giờ đây vô cùng chú trọng. Từng trực tiếp thi công hệ thống cơ điện tại hàng chục công trình lớn nhỏ khác nhau, lãnh đạo Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Việt Nam, cho biết, có nhiều lý do để dẫn đến các sự cố trên. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hệ thống cơ điện không được thiết kế, bố trí hài hòa, hợp lý hoặc sử dụng các trang thiết bị, vật liệu chất lượng không đủ tiêu chuẩn, từ hệ thống điện, điều hòa thông gió, cấp thoát nước đến phòng cháy chữa cháy.

Thi công lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và điều hòa thông gió. Thi công lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và điều hòa thông gió.

Một hệ thống cơ điện được lắp đặt đồng bộ và đạt tiêu chuẩn chất lượng với các hệ tương hỗ lẫn nhau phải đảm bảo tiêu chí tiên quyết cho sự an toàn và tiện nghi của cư dân. Chủ đầu tư nếu làm được điều đó, không chỉ đem lại lợi ích cho cư dân mà còn giúp gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Với trách nhiệm và triết lý “lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu lâu dài”, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án The Legend (tại số 109 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân), CTCP Đại Việt Trí Tuệ đã đặt ra những yêu cầu khắt khe về hệ thống cơ điện, nhất là hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước cho tòa nhà. Việc lựa chọn một trong nhà thầu cơ điện uy tín nhất thị trường hiện nay - Sigma với hơn 12 năm kinh nghiệm cùng 100 dự án đã trực tiếp triển khai cũng xuất phát từ điều đó.

Bài toán đặt ra là phải vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tối ưu năng lượng sử dụng, đảm bảo giảm thiểu tối đa những rủi ro trong sinh hoạt của người dân. Trong đó, nếu hệ thống điện hỗ trợ toàn bộ hoạt động vận hành của tòa nhà, như cấp điện thang máy, kiểm soát thiết bị điều hòa thông gió, phát hiện cháy nổ, phục vụ hệ thống thông tin liên lạc, chiếu sáng và cung cấp điện sinh hoạt, thì hệ thống cấp thoát nước có chức năng dẫn nước cho cả tòa nhà, thoát nước mưa và xử lý nước thải sinh hoạt cho cư dân, hỗ trợ hệ thống phòng cháy chữa cháy thông qua cung cấp nước tới hệ thống bình phun. Ngoài ra, tại The Legend, chủ đầu tư cũng đặt yêu cầu cao với phần mềm cảnh báo cháy được kết nối với hệ thống âm thanh thông báo khi thiết kế trong hệ cơ điện. Khi phát hiện có cháy, ngay lập tức, hệ thống âm thanh thông báo sẽ chỉ rõ chi tiết khu vực xảy ra hỏa hoạn đồng thời kèm theo chỉ dẫn di chuyển sơ tán cư dân đến nơi an toàn.

Cũng theo đại diện của Sigma, việc chấp nhận đầu tư hệ thống cơ điện hiện đại sẽ đòi hỏi chi phí đầu tư ở mức cao hơn so với hệ thống cơ điện bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại lâu dài cho các cư dân tương lai của The Legend chắc chắn sẽ cao hơn, xứng đáng với đồng tiền mà người mua bỏ ra. “Trong mắt người mua nhà trung thành với sản phẩm cao cấp, chúng tôi xác định rằng không chỉ mang đến đơn thuần là một ngôi nhà khang trang, với thiết kế bắt mắt, mà còn là nơi để họ trải nghiệm, hưởng thụ một cuộc sống an bình” – ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Đại Việt Trí Tuệ chia sẻ.

Tổng thầu thi công gói cơ điện DA The Legend giữa CĐT và Công ty CP Cơ điện Sigma.

Có thể nói, đó cũng là cái riêng của một dự án BĐS mà chủ đầu tư hiểu rõ khách hàng của mình yêu cầu những gì và cần có những gì để mang tới cho họ một môi trường sống tạo nên vẻ đẹp bền lâu.

Mừng dấu mốc mới của dự án, chủ đầu tư The Legend và nhà SX nội thất An Cường tung ra chương trình khuyến mại khủng "Mua nhà liền tay, nhận ngay nội thất". Theo đó, khách hàng tham gia mua nhà trong thời gian từ nay đến 31/12/2017 sẽ được tặng voucher nội thất trị giá 100 triệu khi mua các sản phẩm nội thất của Công ty Cổ phần gỗ An Cường (Voucher được sử dụng khi mua các sản phẩm nội thất Aconcept, Thiết bị bếp Malloca, các sản phẩm đồ rời như đèn- Frandsen, Thảm –Linie Design của Công ty CP Gỗ An Cường ). Ngoài ra, Chính sách hỗ trợ về tài chính như : chiết khấu 5% khi thanh toán ngay 95% giá trị căn hộ hay hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng khi vay vốn tại NH BIDV tiếp tục được áp dụng đến 31/12/2017.