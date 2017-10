The Legend: Nơi cuộc sống tạo nên vẻ đẹp

Sự khởi đầu của một huyền thoại

Legend Beer – thương hiệu bia tươi chất lượng cao rất quen thuộc đối với giới sành ẩm thực Hà Nội được công ty TNHH thương mại Đại Việt (tiền thân của CTCP Đại Việt Trí Tuệ) gây dựng đầu tiên tại số 4 Vũ Ngọc Phan vào năm 2000. Sau 17 năm, đến nay, chuỗi nhà hàng này đã mở rộng thêm nhiều cơ sở khác ở Trần Duy Hưng, Đinh Tiên Hoàng, Long Biên, Mỹ Đình...

Không chỉ thành công với kinh doanh dịch vụ, từ trước đó, công ty TNHH Thương mại Đại Việt (thành lập năm 1993) đã tạo dựng được uy tín trên thị trường trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối thiết bị ngành nước cho các toà nhà tại Hà Nội và Tp.HCM. Qua hơn 20 năm trải nghiệm trong lĩnh vực này cùng những am hiểu sâu sắc về nhu cầu thị trường, Đại Việt Trí Tuệ mới quyết định đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao tầng. Đó chính là khởi đầu của một huyền thoại bất động sản: The Legend.

“Giống như cái tên The Legend, chúng tôi đặt mục tiêu và quyết tâm tạo dựng dự án đầu tiên nhưng sẽ là một bất động sản có thiết kế đẹp, nổi trội cả về chất lượng, dịch vụ tiện ích... để khi cư dân chuyển đến đây sinh sống, họ hài lòng, tự hào về nơi an cư của gia đình mình ” - Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Đại Việt Trí Tuệ chia sẻ.

Chính vì thế mà Đại Việt đã hợp tác với những công ty có uy tín trên thị trường như Phục Hưng (top 5 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam) làm tổng thầu xây dựng và hoàn thiện, Công ty Cổ phần kỹ thuật Sigma thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, thông gió, PCCC, điện nhẹ, cấp thoát nước làm nhà thầu cơ điện cùng nhiều đối tác danh tiếng khác nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của một dự án bất động sản cao cấp, cả về vị trí, chất lượng, kiến trúc lẫn tiến độ bàn giao nhà.

Không những thế, với nhiều năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm thương hiệu quốc tế, chủ đầu tư còn lựa chọn kỹ càng các vật liệu hoàn thiện có chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay như: thiết bị điện, thiết bị cung cấp nước sạch, sen vòi Grohe, hệ thống kính hộp 3 lớp của Xingfa, điều hoà Multi thương hiệu Mitsubishi có giá thành cao so với điều hoà thông thường nhưng lại tiết kiệm điện.

Đặc biệt The Legend được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn A, công nghệ quản lý tòa nhà BMS trong việc vận hành tòa nhà.

Cùng tâm huyết của các đối tác

Hiện nay, mỗi khi qua ngã tư Nguyễn Tuân, Nguỵ Như Kon Tum, ấn tượng đầu tiên đối với người đi đường là hình ảnh một công trình xây dựng sở hữu hai mặt tiền, đang sắp hoàn thiện với cái tên The Legend cùng slogan “Nơi cuộc sống tạo nên vẻ đẹp!”

Chia sẻ về slogan này, ông Tuấn cho biết: Minh bạch và cam kết có trách nhiệm đến cùng với mục tiêu xây dựng một chung cư cao cấp có môi trường sống tốt chính là thông điệp mà chủ đầu tư muốn gửi tới khách hàng.

Tuy nhiên, để xây dựng một toà nhà cao tầng làm thay đổi bộ mặt đường phố, đem đến môi trường sống chất lượng cao cho cư dân... như vậy, ngoài nỗ lực của chủ đầu tư, còn đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của các nhà thầu xây dựng cùng trí tuệ và sự đồng lòng của tập thể hàng trăm kỹ sư, công nhân. Hơn thế nữa, phải thu hút được sự quan tâm đầu tư của khách hàng – những cư dân tương lai.

Đại diện nhà thầu Phục Hưng - Ông Cao Tùng Lâm cho biết: “Thật hiếm có chủ đầu tư nào tâm huyết với dự án như anh Tuấn. Hầu như ngày nào anh ấy cũng có mặt tại công trường rất sớm để giám sát từng ngóc ngách của công trình, cẩn trọng và khắt khe với từng khâu triển khai. Ví như việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện cũng mất đến 6 tháng mới đưa ra được quyết định cuối cùng, để có những vật tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối ưu nhất. Hay việc thiết kế nhà mẫu cũng vậy. Thông qua thực tế làm việc với anh Tuấn, chúng tôi được truyền lửa từ tâm huyết và yêu cầu cao của anh, hiểu rất rõ những điểm mạnh khác biệt của dự án.

Do đó, nhiều người đang là chủ đầu tư các dự án khác, là nhà thầu xây dựng và ngay cả cán bộ của Phục Hưng đã mua nhà tại The Legend để chuyển về đây ở vào quý II năm 2018. Tôi cho rằng với hướng đi đúng đắn cùng những ý tưởng táo bạo, anh Tuấn cùng The Legend sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.”

The Legend được xây dựng trên khu đất rộng gần 6.000m2 tại 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, có hệ thống giao thông thuận tiện, gần công viên Hồ điều hoà Nhân Chính, gần nhiều trường đại học, bệnh viện, khu vui chơi, khu thương mại…

Dự án cao 30 tầng, 02 tầng hầm, 5 tầng đế (trong đó 50% diện tích dùng làm chỗ đỗ xe trên cao, còn lại là nhà trẻ, khu sinh hoạt chung, gym, bể bơi,…) và 25 tầng khu căn hộ, cung cấp 460 căn hộ cao cấp có diện tích từ 64 m2 -180m2, 2 đến 3 phòng ngủ.