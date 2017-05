The Manor - xứng tầm cho cuộc sống hiện đại khu vực Mỹ Đình

Mang phong cách thiết kế tân cổ điển Châu Âu, The Manor sở hữu chuỗi nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao cấp trong một không gian xa hoa, lộng lẫy và sầm uất nhất thủ đô Hà Nội, mang đến niềm kiêu hãnh, một trải nghiệm cuộc sống mới khi là chủ nhân căn hộ hạng sang tại đây.

Thế mạnh về hạ tầng, giáo dục

Mỗi khi nhắc tới The Manor, nhiều người sẽ liên tưởng đến đến hình ảnh “trái tim của khu vực Mỹ Đình”, bởi dù xét theo hướng nào, The Manor vẫn xứng tầm cho cuộc sống hiện đại, góp phần làm thay đổi diện mạo của Mỹ Đình từ một vùng đồng ruộng mênh mông trở thành trung tâm mới của thành phố Hà Nội.

Hệ thống hạ tầng, thiết kế cảnh quan tại khu đô thị The Manor.

Nằm trên mặt đường Mễ trì, đoạn giao cắt với đường Lê Đức Thọ, bao quanh The Manor là hệ thống giao thông, hạ tầng hiện đại và đồng bộ. Thông qua vành đai 3, đường Mễ Trì, Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, đường Lê Quang Đạo,… cư dân The Manor dễ dàng kết nối với sân bay Nội Bài, Khu liên hợp thể thao quốc gia, Cung Hữu nghị Việt Trung, sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn Marriott,…

Hay di chuyển thuận tiện tới các sân golf cao cấp, Trung tâm thương mại Big C The Garden, bệnh viện 198, hệ thống các cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp; khu công viên cây xanh, hồ điều hòa Mễ Trì có quy mô lên đến 14ha,…

Đặc biệt, nằm trong khu vực Mỹ Đình, nơi được coi là “đất học” khi tập trung nhiều trường học chất lượng cao như: Nhạc viện quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đoàn Thị Điểm, Marie Curie, Lomonoxop, trường quốc tế Việt Nhật, Việt Úc,… con trẻ tại The Manor được dễ dàng tiếp cận với một nền giáo dục hoàn chỉnh và bài bản ngay từ khi còn nhỏ.

Nơi hội tụ của cộng đồng quốc tế ưu tú

Không hề cường điệu hóa khi gọi The Manor với cụm từ “Thiên đường sống của cộng đồng quốc tế ưu tú” bởi nơi đây tụ hội và kết tinh những tinh hoa văn hóa đa sắc màu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, The Manor là nơi tập trung hàng trăm chuyên gia cũng như các lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, Nhật Bản,… đang công tác và làm việc tại các Đại sứ quán ở Việt Nam. Thiết kế cảnh quan in đậm không gian nghệ thuật châu Âu cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đạt chuẩn quốc tế đã tạo ra môi trường văn hóa thân thuộc cho những người nước ngoài sinh sống và làm việc lâu dài tại thủ đô. Chính vì vậy, khi trở thành thành viên trong cộng đồng sinh sống tại The Manor, cư dân sẽ dễ dàng bắt kịp các xu hướng phát triển của thế giới trên tất cả các lĩnh vực từ giáo dục, văn hóa đến y tế, tài chính…

Sức hút từ nhu cầu cho thuê căn hộ cao cấp

Trước khi có chính sách cho người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, nhu cầu thuê căn hộ để an cư của hàng ngàn người Hàn Quốc, Nhật Bản,…tại The Manor luôn sốt nóng. Giá cho thuê các căn hộ tại đây có tính cạnh tranh cao. Các căn hộ có diện tích từ 57 m2 đến 280 m2, có giá thuê từ 16 triệu/tháng USD đến 40 triệu/ tháng. Còn giá bán biệt thự, liền kề từ 90 đến 150 triệu/m2, căn hộ chung cư từ 26 đến 38 triệu/m2,...

Thực tế cho thấy, hiện nay tại khu đô thị The Manor, số lượng các căn biệt thự, căn hộ cao cấp,… đủ để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng hiện không còn nhiều. Chính vì vậy, thông tin dự án The Emerald – dự án cuối cùng được phép xây dựng cao tầng trong khu đô thị The Manor sắp ra mắt được rất nhiều khách hàng quan tâm.

Được biết, The Emerald là một trong những chuỗi sản phẩm của Vimefulland – thương hiệu BĐS thuộc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex tiên phong ứng dụng các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khoẻ, y tế vào thiết kế và xây dựng nhà ở. Dự án được thiết kế theo phong cách Châu Âu, kết hợp với hệ thống tiện ích đẳng cấp, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về một cuộc sống đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

