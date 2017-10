The Mansions - biệt thự 4 tầng được trang bị thang máy riêng tại Hà Nội

Thị trường bất động sản phía Bắc đang chào đón một dự án với ý tưởng táo bạo – biệt thự 4 tầng được trang bị thang máy cùng khu tiện ích riêng biệt dành cho cư dân.

ParkCity Hanoi là một khu đô thị hiện đại được quy hoạch đồng bộ. ParkCity Hanoi được hình thành dựa trên ý tưởng tạo nên một xã hội tốt đẹp với cuộc sống thịnh vượng tôn vinh các giá trị gắn kết gia đình và cộng đồng. Giống như dự án hình mẫu đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín - Desa ParkCity tại Kuala Lumpur.

Tiếp nối những thành công của hai tiểu khu Nadyne Gardens và Evelyne Gardens ( trong đó tiểu khu Evelyne Gardens đã đạt giải Dự án nhà ở đẹp nhất của Hà Nội và Việt Nam, đại diện các dự án của Việt Nam tham gia cuộc tranh tài ở khu vực châu Á cuối năm nay tại Singapore), ParkCity tiếp tục ra mắt khu biệt thự, nhà vườn liền kề The Mansions trong kế hoạch phát triển giai đoạn 3. Với diện tích 5,16ha gồm có 146 ngôi nhà trong công viên, trong đó có 75 ngôi nhà 3 tầng và 71 ngôi nhà 4 tầng, với diện tích sàn từ 295 đến 438 mét vuông.

Đặc biệt hơn, những ngôi nhà 4 tầng đặc biệt được chú trọng về thiết kế. Lần đầu tiên tại Hà Nội, những ngôi nhà 4 tầng trong công viên được trang bị thang máy riêng, mang lại cuộc sống tiện nghi vượt trội. Hơn nữa, tất cả 71 ngôi nhà đều có thiết kế thông tầng, mang lại cảm giác thông thoáng, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên cho cả ngôi nhà, tối ưu hóa cho một không gian sống đẳng cấp. Đối với các căn 4 tầng, khách hàng có thể tự thiết kế hệ thống vườn trên mái với diện tích lên tới 40 m2 , do chủ đầu tư đã chú trọng thiết kế thêm hệ thống thoát nước trên mái nhà, điều này góp phần tăng thêm sự sinh động cho căn nhà của gia chủ.

The Mansions là sự phát triển đột phá, kết hợp giữa không gian sinh thái xanh mát và thiên nhiên khoáng đạt, chủ đầu tư cũng rất chú trọng đến khu tiện ích The Mansions Club và các cảnh quan xung quanh. Khu tiện ích The Mansions Club bao gồm 01 hội trường đa năng, 3 bể bơi ngoài trời, khu vườn nướng và lửa trại, sân chơi khám phá,…sẽ góp phần mang lại cho cư dân cảm giác tiện nghi, thoải mái.

Những ngôi nhà 4 tầng trong công viên được trang bị thang máy riêng.

Ngoài ra, ParkCity Hanoi hiện đang hấp dẫn khách hàng bởi khu tiện ích ParkCity Club Hanoi đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. Giống như một thành phố đa tiện ích thu nhỏ, ở đó mọi nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của cư dân đều được phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Khu tiện ích ParkCity Club gồm 2 bể bơi ngoài trời riêng biệt, một bể bơi trong nhà, phòng tập gym rộng 890m2, 3 sân tennis, khu nướng BBQ, lầu vọng cảnh… là không gian thích hợp cho các hoạt động gia đình, góp phần tạo cộng đồng cư dân thịnh vượng.

Khu tiện ích The Mansions Club.

Đặc biệt tới đây, trong quý 2/2018, khu TTTM ParkCity Hanoi được khởi công chính thức sẽ là một trong những yếu tố khiến khu đô thị ParkCity Hanoi hấp dẫn khách hàng cũng như nhà đầu tư bất động sản hơn bao giờ hết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về khu The Mansions của ParkCity Hanoi, liên hệ 093 679 3338. Website: http://www.parkcityhanoi.com.vn/themansions/