Thêm 17 cổ phiếu vừa bị đưa vào diện bị cảnh báo, kiểm soát, thậm chí tạm ngừng giao dịch

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu, bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo, kiểm soát, thậm chí tạm ngừng giao dịch.



Cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch

-Cổ phiếu SGO của CTCP Dầu thực vật Sài Gòn bị đưa vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 21/9/2018. Nguyên nhân do Dầu thực vật Sài Gòn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện bị kiểm soát và tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát.

Trước đó cổ phiếu SGO của Dầu thực vật Sài Gòn bị đưa vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch từ 25/1/2017 (chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần) để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Nguyên nhân do công ty đã công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Thời điểm đó SGO giải trình rằng để xảy ra những lỗi như trên là do "công ty mới lên sàn, chưa am hiểu về luật chứng khoán, thị trường chứng khoán cũng như quy định về công bố thông tin". Trước đó SGO cũng đã bị UBCKNN phạt tổng cộng 330 triệu đồng vì chậm công bố thông tin, họp ĐHCĐ thường niên không đúng thời hạn, công bố nhiều thông tin không chính xác…

Tình trạng bị kiểm soát, hạn chế giao dịch của SGO đã luôn duy trì cho đến nay. Hiện trên thị trường cổ phiếu SGO đang giao dịch ở mức 800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu SGO trong 1 năm gần đây.

-Cổ phiếu ASA của CTCP Hàng tiêu dùng ASA bị tạm ngừng giao dịch từ 20/9/2018 để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước đó cổ phiếu ASA đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 31/7/2018 do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo, cổ phiếu ASA chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Nguyên nhân do Hàng tiêu dùng ASA đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quá thời hạn quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề kiểm toán, trước đó ngày 18/5/2018 CTCP Hàng tiêu dùng ASA đã quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó ASA đã thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do công ty An Việt không đáp ứng được tiến độ ra báo cáo tài chính kiểm toán năm theo yêu cầu. Đồng thời ASA quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán cho BCTC năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Diễn biến giá cổ phiếu ASA trong 1 năm gần đây.

Cổ phiếu bị đưa vào diện bị kiểm soát

Cổ phiếu BLF của CTCP Thủy sản Bạc Liêu bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 21/9/2018 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin. Cổ phiếu BLF cũng bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Trước đó cổ phiếu BLF đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 12/5/2015 sau khi khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch trước đó.

Diễn biến giá cổ phiếu BLF trong 1 năm gần đây.

Cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo

-Cổ phiếu KSH của CTCP Đầu tư và phát triển KSH bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 27/9/2018 do công ty đã vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

KSH cũng vừa đưa ra giải trình về chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán trên BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, sau soát xét KSH ghi nhận lỗ thêm hơn 3,54 tỷ đồng, lên trên 4,46 tỷ đồng. Nguyên nhân lý giải là do thực hiện các bút toán điều chỉnh số liệu mà chủ yếu là do điều chỉnh tăng chi phí quản lý do ảnh hưởng bởi khoản trích lập dự phòng của công ty con.

-Có đến 5 doanh nghiệp bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 20/9/2018 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 quá 15 ngày kể từ ngày công bố thông tin bao gồm cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA, cổ phiếu KDM của CTCP Đầu tư HP, cổ phiếu NHP của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, cổ phiếu SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn và cổ phiếu HHP của CTCP Hoàng Hà Hải Phòng.



Diễn biến giá cổ phiếu HVA trong 1 năm gần đây.

Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo

Hàng loạt cổ phiếu bị bổ sung thêm lý do đưa vào diện bị cảnh báo. Những cổ phiếu này vốn dĩ đã thuộc diện bị cảnh báo trước đó.

-Trong đó cổ phiếu QNC của Xi măng Quảng Ninh bổ sung thêm lý do về việc đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo từ 21/9/2018 do công ty đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Trước đó QNC bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 18/6/2018 và bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần do LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2016 và năm 2017 là số âm trên BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán. Lệnh hạn chế giao dịch đã được dỡ bỏ từ 29/6/2018 căn cứ vào việc công ty đã giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát.

Diễn biến giá cổ phiếu QNC trong 1 năm gần đây.

-Cổ phiếu PVE của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 21/9/2018 do công ty vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong 1 năm.

Trước đó cổ phiếu PVE đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 14/5/2018 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn và tình trạng này đang bị duy trì cho đến nay.

-Cổ phiếu X20 của doanh nghiệp ngành dệt may CTCP X20 cũng đã vi phạm quy định về công bố thông tin 4 lần trong vòng 1 năm. Trước đó X20 cũng đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 14/5/2018 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2017 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn.

-Cổ phiếu HNM của CTCP Sữa Hà Nội cũng vi phạm quy định về công bố thông tin 4 lần trong vòng 1 năm. Cụ thể, công ty đã chậm công bố BCTC quý 4/2017, BCTC kiểm toán năm 2017, chưa công bố báo cáo quản trị năm 2017, báo cáo thường niên năm 2017, không công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

-Cũng như các cổ phiếu trên, CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco (VMI), CTCP Đầu tư Phát triển hạ hầng ALV (ALV) đã vi phạm công bố thông tin 4 lần trong vòng 1 năm. Và trước đó các công ty này cũng đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 14/5/2018 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quá 15 ngày.

-Chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 quá 15 ngày, CTCP Khoáng sản và cơ khí (MIM) và CTCP Chè Hiệp Khánh (HKT) bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 20/9/2018. Trước đó cổ phiếu HKT đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 24/7/2017 do công ty đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên kể từ 1/1/2017.