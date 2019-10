Thêm hãng hàng không mới, Cục Hàng không có đủ giám sát viên bay?

Trong văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc thẩm định dự án đầu tư thành lập hãng hàng không mới, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã đưa ra những đánh giá về sự phù hợp của các dự án này, đặc biệt là sự phù hợp với năng lực quản lý, giám sát an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ của Cục HKVN.

Về việc tính toán nguồn nhân lực để đảm bảo công tác giám sát an toàn khi có thể có các hãng hàng không mới ra đời như Cánh Diều (Kite Air), Vinpearl Air hay Vietravel Airlines, Cục Hàng không Việt Nam xác định nhu cầu nguồn nhân lực giám sát viên an toàn hàng không lĩnh vực máy bay và khai thác máy bay đến năm 2020 cần tổng cộng 56 người, đến 2025 cần 86 người.

Trong khi đó, hiện tại, tổng số giám sát viên an toàn hàng không của Cục HKVN là 49 người, bao gồm cả số giám sát viên bay và số giám sát viên đủ điều kiện bay thuế theo hợp đồng, đảm bảo giám sát đội máy bay đến 256 máy bay. Cụ thể: 36 chuyên viên theo biên chế, hợp đồng thuê 4 giám sát viên bay chuyên trách, 17 giám sát viên bay kiêm nhiệm tương đương với 5 giám sát viên bay chuyên trách (giám sát viên bay kiêm nhiệm chi làm việc 30% thời gian cho Cục HKVN) và 4 giám sát viên đủ điều kiện bay chuyên trách.

Với nhu cầu đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam đến năm 2020, bao gồm kế hoạch đội máy bay trong các dự án thành lập các hãng hàng không Vietravel Airlines, Vinpearl Air và Cánh Diều, Cục HKVN tính toán cần được bổ sung thêm 7 giám sát viên an toàn vào năm 2020

Để bổ sung thêm 7 giám sát viên an toàn vào năm 2020, các hãng hàng không mới thành lập đã chủ động hỗ trợ Cục HKVN về mặt nguồn lực giám sát viên bay kiêm nhiệm, theo đó Vinpeal Air cử 4 giám sát viên bay, Bamboo Airways cử 2 giám sát viên bay, Viettravel và Cánh Diều cử 1 giám sát viên bay hỗ trợ Cục HKVN. Như vậy, theo tính toán nếu lực lượng giám sát viên bay hiện nay được tiếp tục ký được hợp đồng cùng với 8 giám sát viên bay kiêm nhiệm được cử bổ sung từ các hãng hàng không mới thì lực lượng giám sát viên bay của Cục HKVN sẽ bao gồm 12 người, đủ đáp ứng theo tính toán tại bảng trên và có năng định đầy đủ cho tất cả các loại tàu bay đăng ký, khai thác tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và để duy trì Mức 1 theo yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Đến năm 2025, tổng số máy bay khai thác tại Việt Nam đạt xấp xỉ 450 chiếc, trong đó có 384 máy bay khai thác kinh doanh vận chuyển hàng không và 65 tàu bay kinh doanh hàng không chung và Cục HKVN có nhu cầu cần bổ sung thêm sung 37 giám sát viên an toàn (so với thời điểm năm 2019) để có thể đảm bảo năng lực giám sát an toàn khai thác đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Hiện tại, Cục HKVN đã đảm bảo được về số lượng giám sát viên an toàn, gồm: Giám sát viên khai thác mặt đất; Giám sát viên đủ điều kiện bay - lĩnh vực máy bay, động cơ; Giám sát viên đủ điều kiện bay - lĩnh vực điện, điện tử; Chuyên viên cấp phép; Giám sát hàng nguy hiểm; Giám sát an toàn khoang khách theo như tính toán đến năm 2025. Đối với giám sát viên bay, Cục HKVN hiện có 12 giám sát viên và sẽ tiếp tục bổ sung thêm 4 giám sát viên đang được đào tạo theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt từ nay cho đến năm 2022, nâng tổng số giám sát viên bay lên 16 người, đảm bảo năng lực giám sát đội máy bay như đã nêu trên.