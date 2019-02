HĐQT của Chứng khoán HFT (HFT) vừa công bố đã thông qua việc lựa chọn Hanwha Investment and Securities Co., Ltd là đối tác nước ngoài được mua trên 25% vốn điều lệ của Chứng khoán HFT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



Hơn nữa, căn cứ thỏa thuận khung về giao dịch mua bán cổ phần giữa Hanwha Investment and Securities Co., Ltd và các cổ đông hiện hữu của Chứng khoán HFT, trong trường hợp Hanwha Investment and Securities Co., Ltd đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật sẽ được mua 90.05% vốn điều lệ Công ty.

Đây là động thái tiếp nối cho thấy việc đối tác Hàn Quốc đi đến thâu tóm Chứng khoán HFT, tương tự những thương vụ trong quá khư như TNHH KB Securities mua lại Chứng khoán Maritime, Yuanta Hong Kong mua lại Chứng khoán Đệ Nhất... Trở lại với Chứng khoán HFT, trước đó nhằm ngày 20/12/2018, Chứng khoán HFT đã nhận được văn bản số 8329/UBCK-QLKD về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Chứng khoán HFT là 100%.

Chứng khoán HFT được thành lập vào năm 2002, vốn điều lệ đến nay đạt 100 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh HFT thời gian qua trồi sụt liên tục, 2018 kết thúc với mức lãi sau thuế 5.113 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái.

Về phía đối tác ngoại, Hanwha Investment and Securities Co., Ltd được thành lập năm 1962, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản bao gồm môi giới và mua lại cổ phiếu, trái phiếu cùng các công cụ phái sinh, các dịch vụ quản lý tài sản và bán hàng cho các sản phẩm tài chính khác nhau. Công ty hiện có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc.