Thêm một tổng công ty lớn của Tập đoàn Dệt may chào sàn UpCOM ngày 14/6 với giá tham chiếu 27.000 đồng/cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội vừa quyết định chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần dệt May Hòa Thọ được đăng ký giao dịch toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu trên UpCOM từ 14/6/2017. Giá tham chiếu trong ngày đầu tiên 27.000 đồng/cổ phiếu. Trong số đó, có 950.245 cổ phiếu hiện trong diện bị hạn chế giao dịch.

Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ được thành lập năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hòa Thọ, thuộc công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam, là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), sản xuất, kinh doanh, XNK hàng may mặc, vải, sợi, chỉ khâu...

Năm 2006 công ty đưa 900.000 cổ phần ra đấu giá lần đầu ra công chúng với giá đấu thành công bình quân 12.249 đồng/cổ phần. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 2/2007 với vốn điều lệ ban đầu 45 tỷ đồng.

Hiện công ty đang là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinaex), Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas). Vinatex cũng là công ty mẹ - cổ đông lớn duy nhất nắm giữ 64,96% vốn điều lệ của Dệt May Hòa Thọ.

Trong cơ cấu doanh thu của Dệt may Hòa Thọ, trong những năm gần đây doanh thu từ các sản phẩm may chiếm tỷ trọng xấp xỉ 80%, còn lại là doanh thu từ các sản phẩm sợi.

Năm 2016, doanh thu công ty đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với năm 2015, trong đó riêng doanh thu từ sản phẩm may đạt 2.541 tỷ đồng, chiếm 79,5% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 77 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.

Các sản phẩm của Dệt may Hòa Thọ hiện xuất sang các thị trường Mỹ (44%), Canada (13%), Châu Âu (11,3%) và thị trường Châu Á (23,7%)...

Thanh Mai

HNX