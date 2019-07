Thép Pomina tiếp tục báo lỗ 49 tỷ đồng trong quý 2

Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã CK: POM) đã công bố BCTC quý 2/2019 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019,

Theo đó, riêng quý 2/2019 doanh thu thuần đạt 3063 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 2/2018. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu tiêu thụ hàng nội địa đạt 2.448 tỷ đồng, đóng góp gần 80% tổng doanh thu giảm 16,4% so với cùng kỳ trong khi đó doanh thu thép xuất khẩu đạt gần 593 tỷ đồng tăng 70% so với quý 2/2018, còn lại gần 21 tỷ đồng doanh thu từ phế liệu.

Doanh thu giảm mạnh trong khi giá vốn giảm không đáng kể khiến lãi gộp trong kỳ đạt gần 86 tỷ đồng giảm 67% so với quý 2/2018. Trong kỳ POM phải chi trả tới 98 tỷ đồng chi phí tài chính trong đó chủ yếu là lãi vay, 9,5 tỷ đồng chi phí bán hàng và hơn 26 tỷ đồng chi phí QLDN, hoạt động khác còn bị lỗ 5,7 tỷ đồng nên kết quả Pomina tiếp tục chịu lỗ hơn 49 tỷ đồng trong quý 2/2019 trong khi cùng kỳ lãi ròng gần 164 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thua lỗ là do công ty đang triển khai 2 dự án Tol mạ và lò cao nên chi phí lãi vay tăng 59% so với cùng kỳ. Dự án Tol mạ đưa vào hoạt động gia đoạn 1 từ quý 2/2019. Ngoài ra trong các nhà máy của Tập đoàn có một nhà máy ngưng sản xuất do sự cố thiết bị đưa đến sản lượng bán giảm và công ty đang cố gắng phục hồi sớm sản xuất.

Với việc kinh doanh thua lỗ trong cả 2 quý đã khiến bức tranh 6 tháng đầu năm 2019 của Pomina rất tệ, doanh thu thuần đạt 6.184 tỷ đồng giảm 6,8% so với cùng kỳ, LNST âm gần 133 tỷ đồng. Theo đó không biết nửa cuối năm công ty sẽ cải thiện tình hình kinh doanh ra sao khi mà mục tiêu mà Pomina đặt ra cho năm 2019 là mang về doanh thu 13.500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng LNST.

Tình cảnh của POM không phải là cá biệt khi mà các doanh nghiệp ngành thép khác như Thép Việt Ý (VIS) hay Dana Ý (DNY) cũng đã báo lỗ trước đó, các doanh nghiệp thép còn lại nếu không lỗ thì cũng chứng kiến mức sụt giảm mạnh của cả doanh thu và lợi nhuận.

Trên thị trường, cổ phiếu POM đang giảm sâu, về sát vùng đáy của nhiều năm trở lại đây.