Thị giá 74.000 đồng/cp, Licogi 14 (L14) chào bán 7,5 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng

CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán L14) vừa thông qua việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Licogi 14 dự kiến phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1:1.

Tổng số tiền dự kiến thu về gần 90 tỷ đồng sẽ dùng 60 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu đô thị Nam Minh Phương giai đoạn chuẩn bị; dùng 20 tỷ đồng đầu tư vào dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza, còn lại gần 10 tỷ đồng dùng để mua máy móc thiết bị, bổ sung vốn lưu động.

Nếu phát hành thành công, Licogi 14 sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt gần 150 tỷ đồng.

Sau khi tăng mạnh gần chạm ngưỡng 100.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua, cổ phiếu L14 đã giảm khá mạnh và hiện giao dịch quanh mốc 74.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh quý 3 cũng khởi sắc khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2017 đạt 223,6 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và LNST đạt gần 44 tỷ đồng, tăng trưởng gần 187% so với 9 tháng đầu năm 2016.