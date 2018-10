Thị giá tiệm cận 130.000 đồng/cp, quỹ ngoại Thái Lan tiếp tục chuyển nhượng hơn 1 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG)

Ngày 3/10, The Ton Poh Fund đã chuyển nhượng tổng cộng hơn 1 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), chi tiết cho Florida Retirement System 129.000 đơn vị, Oaks Emerging Umbrella Fund Public Limited Company 313.260 đơn vị, Hanoi Investments Holdings Limited 217.740 đơn vị và Lumen Vietnam Fund 350.000 đơn vị.



Nguồn: VSD.

Trước đó, The Ton Poh Fund cũng vừa chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phiếu MWG cho Hanoi Investments Holdings Limited, ngày hiệu lực chuyển quyền là 11/9/2018. Thông tin về bên chuyển nhượng, The Ton Poh Fund là quỹ đầu tư được quản lý bởi Ton Poh Capital, công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Thái Lan. The Ton Poh Fund chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết trên thị trường Thái Lan và một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Ngày 31/8, The Ton Poh Fund đã mua 4,4 triệu cổ phiếu FPT từ Vietnam Equity Holding.

Động thái chuyển nhượng của The Ton Poh Fund diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MWG đang tăng khá tốt, hiện tiến sát mốc 130.000 đồng/cp. Có thể thấy rằng, đà tăng trở lại với MWG một phần đến từ sự cải thiện của thị trường chung, bên cạnh đó tình hình kinh doanh của Công ty vẫn duy trì tăng trưởng, đặc biệt với chuỗi Bách Hóa Xanh.

Biến động cổ phiếu MWG.

Về chuỗi, Bách Hóa Xanh được MWG xác định là trọng tâm phát triển trung và dài hạn. Theo dõi quá trình thử nghiệm và phát triển từ năm 2016, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá Bách Hóa Xanh đang cho thấy những chuyển biến hết sức tích cực, đặc biệt từ khi MWG điều chỉnh chiến lược mở chuỗi trong quý 2 năm nay. Hầu hết các cửa hàng mở mới đều đạt được yêu cầu lưu lượng khách cũng như doanh số chỉ trong thời gian ngắn. Chuỗi cũng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu hòa vốn EBITDA.

Đi cùng thị trường bán lẻ thực phẩm Việt Nam đầy phân mảnh, với quy mô ước tính lên tới trên 50 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%, VDSC ước tính tới năm 2022, trong kịch bản cơ sở, Bách Hóa Xanh có thể đạt được 4.500 cửa hàng và 94.000 tỷ đồng doanh thu, đóng góp vào gần 50% doanh thu toàn tập đoàn. Tuy nhiên, trước mắt, Thế Giới Di Động sẽ đóng góp doanh thu ổn định, trong khi Điện Máy Xanh vẫn sẽ là trụ cột tăng trưởng ngắn hạn nhờ dư địa còn lại của thị trường điện máy.