Thị trường bất động sản Hà Nội sẽ xuất hiện những "con sóng nhỏ" vào cuối năm

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2018 do Savills công bố sáng nay (9/10) cho thấy ở phân khúc căn hộ, căn hộ hạng A đang có tình hình hoạt động tốt hơn các phân khúc căn hộ hạng B và hạng C.

"13 dự án mới và giai đoạn mở bán tiếp theo của 18 dự án trước đó cung cấp ra thị trường 6.910 căn hộ, giảm 29% theo quý nhưng tăng 12% theo năm. Nguồn cung sơ cấp đạt 27.380 căn, giảm 2% theo quý nhưng tăng 14% theo năm. Đặc biệt, trong số 6.910 căn mới này, căn hộ hạng B chiếm đến 54%", báo cáo của Savills cho biết.

Về tình hình giao dịch của thị trường, báo cáo của Savills cũng nêu rõ số căn bán được 6.300 căn, giảm 16% theo quý nhưng tăng 11% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 24%, giảm 4% theo quý và 1% theo năm. Giá chào bán trung bình đạt 1.330 USD/m2, tăng 6% theo quý và 5% theo năm. Hạng B tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với hơn 60% thị phần, theo sau là hạng C với 33%.

Lượng giao dịch căn hộ hạng A tăng so với quý trước, trong khi đó căn hộ hạng B và C giảm hơn so với quý trước. Trong quý 3/2018, Savills cũng nhận thấy khách hàng quan tâm đến khu vực phía Tây cũng như phía Hồ Tây nhiều hơn. Các sản phẩm lai như officetel hay căn hộ đa chức năng vẫn thu hút được lượng cầu lớn.



Về lượng hàng tồn kho, tính từ đầu năm đến nay hàng tồn kho còn nhiều nhất ở phân khúc căn hộ hạng B. Tổng lượng hàng tồn kho trong 9 tháng đầu năm là 19.000 căn, tổng số căn bán được ước tính khoảng 22.000 căn.

Savills cũng nhận thấy điểm khác biệt trong phân khúc căn hộ hiện nay là ở khối đế. Thay vì phát triển bán lẻ hiện nay có xu hướng các chủ đầu tư chuyển sang shophouse hoặc shop office để tăng tính thanh khoản.

Thêm vào đó, báo cáo của Savill cũng nhấn mạnh, thị trường đang xuất hiện những chủ đầu tư mới nổi với hàng loạt dự án lớn. Có thể kể đến Sunshine Group với 5 dự án tại các quận trung tâm Hà Nội như Sunshine City, Sunshine Garden, Sunshine Riverside, Sunshine Center, Sunshine Palace..Bên cạnh đó, là sự bứt phá của một số chủ đầu tư khác như Văn Phú, Hải Phát.

Về nguồn cung tương lai, Savills ước tính từ nay đến cuối năm dự kiến nguồn cung tung mới ra thị trường sẽ khoảng 4.500 căn hộ, bên cạnh đó sẽ là só lượng khá lớn căn hộ đến từ các dự án thương hiệu Vincity.



Đánh giá về triển vọng thị trường cuối năm nay, ông Dương Đức Hiển - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh nhà ở Savills Hà Nội cho biết cuối năm bao giờ cũng có những cơn sóng nhẹ trên thị trường bất động sản.

"Đối với thị trường căn hộ, các sản phẩm đưa ra đúng nhu cầu của thị trường chắc chắn sẽ tạo ra những điểm sôi động trên thị trường bởi vì nhu cầu căn hộ của người dân vẫn còn rất cao. Mặc dù nguồn cung căn hộ trên thị trường vô cùng lớn nhưng số lượng căn hộ chung cư đủ tiêu chuẩn, đủ phẩm cấp trên thị trường hiện không có nhiều", ông Hiển nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông Hiển, bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu – Tư vấn Savills Hà Nội phân tích từ nay đến cuối năm, các dự án hạng A mới tung ra trong quý 3 sẽ cần thời gian để hấp thụ. Nguồn cung tăng khiến khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Thị trường mong đợi sản phẩm của VinCity xem có gì khác biệt so với các sản phẩm hiện nay đang có.

Thị trường được dự báo ổn định từ nay đến cuối năm. Tín dụng có thể không thuận lợi như năm ngoái, tăng trưởng tín dụng đã chững lại. Nhưng yếu tố nền tảng thị trường vẫn tốt, nguồn cầu từ các nơi đổ về Hà Nội, do đó thị trường vẫn còn tiềm năng.