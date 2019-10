Thị trường bất động sản TPHCM sẽ diễn biến ra sao trong những tháng cuối năm?

Giá căn hộ đang tăng trở lại

Theo đó, tổng cộng có 13.072 căn hộ được chào bán, tăng 217% theo quý và 107% theo năm. Tổng nguồn cung trong chín tháng đạt 21.619 căn, giảm 3% theo năm. Hầu hết các dự án được chào bán trong tháng 7 và tháng 9.

Trong tháng 8 do có tháng ”Ngâu” nên không có nhiều hoạt động chào bán và sự kiện giới thiệu sản phẩm. Các dự án mở bán trong quý tiếp tục được thị trường đón nhận tốt với tỷ lệ bán cao, mặc dù giá chào bán một số dự án tăng hơn 10% so với khu vực xung quanh.

Phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng cao nhất với 87% tổng nguồn cung chào bán trong Quý 3, theo sau là phân khúc cao cấp với 10%. Hiện nay, mức giá bán căn hộ phổ biến trên thị trường là từ 32-40 triệu đồng/m2, tương đương 2,2-2,8 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ.

Trong Quý 3/2019, chỉ có một dự án hạng sang được chào bán là The Crest Residence thuộc khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm (Thủ Thiêm, Quận 2) với 240 căn hộ có mức giá khoảng 5.500 USD/m2. Phân khúc bình dân vẫn chưa có dự án mới sau hai quý liên tiếp.

Báo cáo trên cho biết tình hình tiêu thụ vẫn tốt tại các phân khúc với hơn 90% sản phẩm chào bán được tiêu thụ. Trong Quý 3/2019 có 13.386 căn bán được, tăng 191% theo quý và 113% theo năm. Phần lớn số căn hộ bán được ghi nhận tại dự án Vinhomes Grand Park, Quận 9. Dự án được ấp ủ hơn một năm trước khi tung ra đợt mở bán đầu tiên với số lượng căn kỷ lục trong một lần mở bán là gần 10.000 căn.

Nhờ lượng nguồn cung đáng kể từ phân khúc trung cấp, giá trung bình thị trường giữ mức ổn định hơn so với quý trước, 1.852 USD/m2, và tăng 15% so với năm trước. Giá bán tăng được ghi nhận tại tất cả các dự án chào bán trong quý và các sản phẩm còn lại trên thị trường. Theo khu vực, Quận 2 và Quận 9 ghi nhận mức tăng giá cao nhất từ 5%-10% theo năm.

Nguồn cung biệt thự và nhà phố cũng ảm đạm không kém căn hộ

Sự thiếu hụt nguồn cung mới tại thị trường bất động sản TP.HCM trong Quý 3/2019 đối với phân khúc nhà phố và biệt thự xây sẵn vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù đã có nhiều sự kỳ vọng về việc ra mắt các dự án có quy mô lớn trong thời gian trước.

Cụ thể, toàn thị trường có thêm 127 căn nhà phố được chào bán mới đến từ ba dự án có vị trí tại các Quận Gò Vấp (66 căn), Quận Tân Phú (21 căn) và Quận 12 (40 căn). Tăng trưởng nguồn cung lũy kế toàn thành phố chỉ đạt 0,8%, mức thấp trong bốn quý liên tiếp vừa qua và nguồn cung mới quý này đã giảm 41% so với quý trước.

Mức giá chào bán sơ cấp của các dự án mới dao động từ 2.300 USD/m2 đất và 5.200 USD/m2 đất (Quận 12 và Quận Tân Phú) đến khoảng 10.000 USD/m2 đất (Quận Gò Vấp). Các dự án mở bán trong quý này không đạt được tỷ lệ bán cao (chỉ từ 13% - 52%) mặc dù không có nhiều sự lựa chọn mới trên thị trường.

Nguyên nhân có thể đến từ tâm lý ngại giao dịch trong tháng 7 âm lịch, dự án được phát triển ở quy mô nhỏ bởi chủ đầu tư ít có danh tiếng cũng như có nhiều sự lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn ở các tỉnh lân cận TP.HCM như Đồng Nai và Long An.

Thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn TP.HCM đã được kỳ vọng sẽ đón nhận những nguồn cung lớn từ các chủ đầu tư có tên tuổi trong và ngoài nước vào thời điểm cuối quý, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, các dự án đều bị trì hoãn lịch chào bán đến cuối năm 2019. Điều này tiếp tục khiến cho thị trường TP.HCM trở nên kém hấp dẫn hơn khi nguồn cung mới ”nhỏ giọt” và giá chào bán bị đẩy lên cao do bất động sản trải qua nhiều lần đổi chủ.

Ngược lại ở thị trường các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Đồng Nai và Long An, quý vừa qua đã cho thấy sự sôi động rõ ràng hơn với các dự án khu đô thị lớn được giới thiệu. Đơn cử ở thị trường khu vực các huyện tiếp giáp TP.HCM của tỉnh Đồng Nai, nguồn cung mới chào bán trong 9 tháng đầu năm đã cao hơn khoảng 24% so với toàn TP.HCM.

Các dự án nhà liền thổ xây sẵn ở tỉnh tập trung vào các yếu tố môi trường sống sạch và cảnh quan xanh mát cùng với giá bán và chính sách thanh toán hấp dẫn, các dự án khu đô thị được giới thiệu trong mối liên kết chặt chẽ với TP.HCM về hạ tầng đang thu hút được nhiều sự chú ý từ người mua.

Về diễn biến giá tính từ đầu năm đến nay, các chuyên gia nghiên cứu của CBRE cho rằng mặt bằng giá chào bán trên thị trường thứ cấp vẫn duy trì đà tăng nhưng không có biến động lớn với mức tăng nhẹ. Giá chào bán nhà phố liên kế đã tăng 3% theo quý và 4,2% theo năm trên thị trường chuyển nhượng.

Đối với nhà phố thương mại, mức giá chào bán thứ cấp đạt mức tăng 2,3% theo quý và 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng đối với loại hình biệt thự, giá bán trên thị trường thứ cấp đạt mức tăng tốt nhất khi ghi nhận ở mức 20,1% theo năm và 6,8% theo quý.



Kỳ vọng gì cho quý cuối cùng của năm?

Theo CBRE, trong quý cuối năm 2019 và năm 2020, thị trường kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 42.000 căn hộ với các dự án mới chủ yếu từ các quận ven thành phố: khu vực phía Tây với các dự án như AIO City, Akari City và D-Homme; và phía Nam với các giai đoạn tiếp theo của Eco Green Saigon, Sunshine City Saigon và dự án mới là Sunshine Diamond River và Lovera Vista.

Với lượng nguồn cung mới, giá sơ cấp dự kiến sẽ tăng nhẹ so với Quý 3 và năm 2019. Phân khúc hạng sang sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% theo năm do khan hiếm nguồn cung. Phân khúc cao cấp và trung cấp sẽ tăng chậm hơn do có thêm nguồn cung mới và năm 2019 đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức tăng giá tại hai phân khúc này lần lượt là 6% và 5% theo năm. Phân khúc bình dân duy trì mức tăng giá 3% theo năm.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao, CBRE Việt Nam, cho biết: “Thị trường căn hộ đang có những thay đổi đáng kể từ năm bản lề 2015, điều này rất cần thiết để tạo lập một thị trường phát triển bền vững. Năm 2019 với tác động của các chính sách về thị trường bất động sản và thị trường tín dụng đã giúp hạn chế nguồn cung không đủ tiêu chuẩn và tạo điều kiện cho lượng hàng tồn kho được tiêu thụ. Mặc dù không có các sự kiện chào bán rầm rộ, các chủ đầu tư vẫn có các sự kiện thu hút như triển lãm bất động sản, sự kiện giới thiệu phát triển khu đô thị, lễ cất nóc các dự án đang thực hiện".

Thời gian này cũng được chủ đầu tư tận dụng điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển quỹ đất và sản phẩm. Với các hoạt động tích cực từ các chủ đầu tư, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong các quý tiếp theo. Ngoài ra, các vấn đề về hạ tầng như ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới điều kiện sống của dân cư tại các thành phố lớn. Vì vậy, các khu đô thị nằm xa trung tâm tại phía Đông và phía Tây với đầy đủ tiện ích và kết nối tốt đã được thị trường đón nhận tích cực.



Với phân khúc nhà phố, biệt thự, dự báo trong 3 tháng cuối năm 2019, nguồn cung mới sẽ có sự khởi sắc với khoảng 500 - 600 căn được chào bán nhằm thu hút người mua ở giai đoạn kết thúc năm. Mức tăng trưởng nguồn cung lũy kế trong giai đoạn cuối năm dự kiến đạt 3,1% theo quý và 7,4% theo năm với tổng nguồn cung mới năm 2019 đạt khoảng 1.150 căn.

Khu vực phía đông và phía nam vẫn đang được chờ đợi là các khu vực dẫn đầu thị trường với các dự án nổi bật như Verosa Park (Khang Điền), Vinhomes Grand Park (Vingroup), ZeitGeist Nhà Bè (GS E&C), Senturia An Phú (Tiến Phước), Golf View Residence (Novaland). Xu hướng tăng giá vẫn được duy trì với mức tăng 2 - 4% theo quý và 10 - 20% theo năm.