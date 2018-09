Thị trường BĐS sôi động nhờ TTTM AEON Mall

AEON Mall và cuộc kích cầu BĐS

Không chỉ tạo ra sự ảnh hưởng khi đầu tư, tại những khu vực mà trung tâm mua sắm AEON Mall hiện hữu đều tạo nên sức hút, sự phát triển của bất động sản cũng như đời sống của người dân vùng lân cận.

AEON Mall là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ Nhật Bản lớn nhất thế giới, bao gồm trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí… Tại Việt Nam, tập đoàn này đã có mặt ở nhiều tỉnh thành lớn như AEON Mall Celadon Tân Phú (TP. HCM), AEON Mall Canary (Bình Dương) và AEON Mall Long Biên (Hà Nội).

Theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá trị BĐS khu vực lân cận AEON Mall có mức tăng từ 20 – 40% theo từng địa điểm khác nhau.

Tại Hà Nội, với việc khai trương trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên từ cuối năm 2015 đã thúc đẩy giá thuê và nâng giá bán của các dự án BĐS gần đó tăng cao.

Thời gian vừa qua, ngay sau khi AEON Mall Hà Đông khởi công xây dựng đại siêu thị với quy mô khoảng 9,5 ha và dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2019 đã tác động không nhỏ đến thị trường BĐS khu vực này. Theo nhận định của giới chuyên gia BĐS, giá BĐS tại những dự án nằm gần AEON Mall Hà Đông sẽ còn tiếp tục tăng.

Có thể thấy rõ, hiện tại 2 quận Hà Đông, Nam Từ Liêm đều có tốc độ đô thị hóa cao với thu nhập và mức sống người dân tăng nhanh - Nơi đây quy tụ hàng loạt dự án dân cư, khu đô thị, tòa nhà chung cư... quy mô và đồng bộ.

Vì vậy, AEON Mall Hà Đông được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt toàn bộ khu vực, tác động tích cực đến mức sống và nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm của người dân khi được đi vào hoạt động vào năm 2019.

Đây sẽ là điểm trung chuyển giữa khu vực Tây Nam Hà Nội với các quận trung tâm, kết nối với hệ thống đường vành đai mở rộng, tuyến xe buýt BRT 01 (Kim Mã - Yên Nghĩa) và BRT 02 (Hòa Lạc - Kim Mã), tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông...

Dự án sẽ góp phần bớt áp lực giao thông và dân số cho các quận nội thành trung tâm, người dân tại các quận huyện lân cận như Hoài Đức, Thanh Xuân, Thanh Trì,… giúp mọi người dễ dàng di chuyển vào khu vực trung tâm.

An Khang Villa hưởng trọn lợi ích từ AEON Mall Hà Đông

Với lợi thế chỉ cách AEON Mall gần 500m, An Khang Villa đang được hưởng trọn tiện ích sống của trung tâm thương mại này trong tương lai gần.

Cơ hội trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại dành cho cư dân An Khang Villa chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Với các sản phẩm, phong cách phục vụ tiêu chuẩn Nhật chất lượng cao, cư dân có thể thỏa sức khám phá những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng đến từ đất nước mặt trời mọc. Đồng thời, cư dân cũng có thêm lựa chọn nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần tại tổ hợp rạp chiếu phim hiện đại nhất cả nước.

Tọa lạc trong khu đô thị Dương Nội, An Khang Villa được thụ hưởng hệ thống hạ tầng hiện đại của khu vực phía Tây Thủ đô cũng như toàn bộ tiện ích đồng bộ của tổng khu như: hệ thống các trường học công lập liên cấp, các trường quốc tế chất lượng cao, bệnh viện quốc tế Nam Cường, các quảng trường và khu vui chơi giải trí như bể bơi 4 mùa, quần thể sân tập thể thao ngoài trời…

Biệt thự An Khang Villa đang đón đầu làn sóng đầu tư biệt thự.

An Khang Villa có hai đến ba mặt tiền tùy từng vị trí với tuyến đường trước rộng 11,5m và tuyến đường sau rộng 7m vừa đảm bảo thuận tiện khi tham gia giao thông vừa đảm bảo được sự riêng tư cho gia chủ. Từ An Khang Villa chỉ mất 3 phút đi bộ để đến bến xe buýt nhanh BRT, 3 phút đến TTTM AEON Mall hay 10 phút đi xe tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia do tiếp giáp tuyến đường Ngô Thì Nhậm và Lê Quang Đạo rộng 40m. Bởi vậy, An Khang Villa luôn được đánh giá là phân khu đẹp nhất trong Khu đô thị Dương Nội.

Nằm trong chương trình ưu đãi của Tập đoàn Nam Cường, khách hàng mua căn hộ tại An Khang Villa tại thời điểm này sẽ có nhiều chính sách ưu đãi lớn như: Tặng tiền mặt đến 1 tỷ đồng ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Nếu khách hàng thanh toán sớm sẽ nhận ngay chiết khấu 8% cho số ngày và số tiền thanh toán trước hạn (trừ trực tiếp vào thời điểm mua bán).

