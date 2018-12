Thị trường bia Tết bắt đầu nóng

Dân TP HCM giảm uống bia?

Theo kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Kỷ Hợi 2019 do Sở Công Thương TP HCM công bố, dự báo người dân TP HCM sẽ tiêu thụ 42,2 triệu lít bia trong dịp Tết này, giảm 1,8 triệu lít so với mức dự báo tiêu thụ Tết 2018 và tăng 30% so với tháng thường. Các nhà máy bia cam kết từ nay đến Tết, giá bia xuất xưởng sẽ không tăng.