Thị trường căn hộ cao cấp cuối năm: Cạnh tranh nhờ chất lượng và chính sách

Khẳng định vị thế bằng những giá trị thực

Nhiều tháng trước, chị Anh Thư (Quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã mất rất nhiều công sức để tìm cho gia đình mình một căn hộ chung cư phù hợp.

Chị Thư có hai con nhỏ, chồng lại thường xuyên phải đi công tác xa nên muốn tìm căn hộ có vị trí thuận lợi, môi trường xung quanh an toàn và nhất là có sẵn nhiều tiện ích dịch vụ để tiện cho việc mua sắm, sinh hoạt hoặc học hành, vui chơi của các thành viên.

Sau một quá trình tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng, mới đây chị đã quyết định ký hợp đồng mua căn hộ tại TNR The GoldView. “Ngay lần đầu tiên đến tham quan, tôi đã rất thích dự án này không chỉ vì vị trí đẹp, giá cả hợp lý mà điều quan trọng hơn hết là nhà đầu tư chú trọng đến những lợi ích thiết thực của người sử dụng trong từng chi tiết nhỏ”, chị Thư chia sẻ.

TNR The GoldView tọa lạc ngay tại số 346 Bến Vân Đồn (Quận 4) với hai mặt tiền giáp sông Bến Nghé. Từ đây, khách hàng chỉ mất vài phút di chuyển là đã đến trung tâm Quận 1.

Đặc biệt, dự án được tích hợp hàng loạt tiện ích ,xứng tầm tiêu chuẩn của khu phức hợp cao cấp với trung tâm thương mại rộng hơn 18.000 m2. Khu vực Bến Vân Đồn tập trung nhiều dự án cao cấp nhưng vẫn chưa có trung tâm thương mại nào thật sự quy mô để phục vụ nhu cầu của cư dân như dự án này. Chính vì vậy, trung tâm thương mại TNR The GoldView khi đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ mang tới cho người dân và du khách một địa chỉ mua sắm - vui chơi - giải trí sang trọng.

Ngoài ra, TNR The GoldView còn dành phần lớn diện tích khu tầng trệt để bố trí cây xanh cảnh quan và khu tập thể dục ngoài trời, khu hồ bơi người lớn và trẻ em; khu vườn treo và đài phun nước rộng 750 m2…Tất cả mang đến cho những chủ nhân tương lai sự trải nghiệm tuyệt vời với những giá trị sống đích thực ngay trung tâm thành phố.

Không chỉ vậy, khu phức hợp TNR The GoldView được xây dựng chú trọng trong từng chi tiết nhỏ để đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Ngay từ nội thất căn hộ, TNR The GoldView ưu tiên lựa chọn các thương hiệu hàng đầu thế giới như Mitsubishi, Panasonic, Toto, Simon, Hafele và Grohe nhằm khẳng định chất lượng và thỏa mãn những yêu cầu khắt khe về tính thẩm mỹ độc đáo của người sử dụng.

Sự có mặt của nhiều thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới đã tạo nên đẳng cấp của TNR The GoldView.

Với những ưu điểm vượt trội đó, TNR The GoldView đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và mới đây nhất là giải thưởng danh giá International Property Awards (IPA) năm 2017.

Sở hữu dễ dàng, ưu đãi hấp dẫn

Thuộc phân khúc cao cấp nhưng lại sở hữu mức giá cạnh tranh, chưa kể tới một loạt các ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua căn hộ đã khiến các căn hộ TNR The GoldView liên tục tăng nhiệt thời gian qua. Trong đó, nổi bật nhất là chính sách khuyến mãi, chiết khấu với việc cam kết thuê lại trong 2 năm hoặc chiết khấu ngay lên đến 1.2 tỷ đồng ngay khi ký hợp đồng.

Tiết lộ với báo giới, đại diện chủ đầu tư cho biết, đó chỉ là một trong những chính sách ưu đãi được triển khai trong thời gian qua. Đặc biệt, vào ngày 22/10 tới đây tại Trung tâm hội nghị Riverside Palace, chiếc xe Mercedes C250 Exclusive 2016 trị giá 1,7 tỷ đồng sẽ tìm được chủ nhân trong chương trình Tri ân khách hàng lớn nhất trong năm của TNR The GoldView.

Ngoài ra, khách hàng tham dự chương trình và chọn TNR The GoldView là nơi để an cư lý tưởng sẽ có cơ hội nhận thêm các giải thưởng giá trị: Honda Shi 125cc, Honda AirBlade 2016, Tủ lạnh Side by Side và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về thiết kế, thi công nội thất, ưu đãi tài chính khi sở hữu căn hộ TNR The GoldView.

Theo nhận định của các chuyên gia, TNR The GoldView chắc chắn sẽ góp phần làm tăng sức mua cho phân khúc căn hộ cao cấp tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh với tiến độ nhanh chóng, các tiện ích cao cấp được quản lý bởi Savills Việt Nam đi kèm nhiều chính sách hết sức có lợi cho khách hàng.

Chưa kể tới việc chủ nhân mỗi căn hộ tại TNR The GoldView còn có thể dễ dàng cho thuê lại với giá cao bởi dự án nằm ngay trung tâm thành phố, tập trung nhiều người thành đạt và giá bất động sản còn tiềm năng lên cao hơn nữa.

“Với những lợi thế vượt trội đó, sự thành công của TNR The GoldView chính là những nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục chinh phục thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới”, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam cho biết.