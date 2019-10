Thị trường căn hộ, nhà phố và biệt thự tại TP HCM quý cuối năm ra sao?

Thiếu hụt nguồn cung căn hộ, nhà phố và biệt thự là tình trạng xảy ra trong quý III, mặc dù thị trường có sức tiêu thụ tốt. Sang quý IV và năm 2020, nhiều đơn vị nghiên cứu, khảo sát nhận định, thị trường sẽ có những dự án mới với nguồn cung lớn, mức giá sẽ tăng.



Theo đại diện CBRE Việt Nam, quý cuối năm và 2020, thị trường căn hộ được kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 42.000 sản phẩm với các dự án mới, chủ yếu ở các quận ven thành phố. Khu vực phía Tây có các dự án như AIO City, Akari City và D-Home. Phía Nam có các giai đoạn tiếp theo của Eco Green Saigon, Sunshine City Saigon và dự án mới là Sunshine River, Lovera Vista.

Giá bán sơ cấp sẽ tăng nhẹ so với quý III và trung bình năm 2019. Phân khúc hạng sang sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% theo năm do khan hiếm nguồn cung. Phân khúc cao cấp và trung cấp sẽ tăng chậm hơn do có thêm nguồn cung mới và năm 2019 đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức tăng giá tại 2 phân khúc này lần lượt là 6% và 5% theo năm. Phân khúc bình dân duy trì mức tăng giá 3% theo năm.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, đánh giá năm 2019, với tác động của các chính sách về thị trường bất động sản và thị trường tín dụng, giúp hạn chế nguồn cung không đủ tiêu chuẩn và tạo điều kiện cho lượng hàng tồn kho được tiêu thụ. Mặc dù không có các sự kiện chào bán rầm rộ, các chủ đầu tư vẫn có các sự kiện thu hút như triển lãm bất động sản, sự kiện giới thiệu phát triển khu đô thị, lễ cất nóc các dự án đang thực hiện… Thời gian này cũng được chủ đầu tư tận dụng điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển quỹ đất và sản phẩm. Với các hoạt động tích cực từ các chủ đầu tư, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong các quý tiếp theo.

Thị trường căn hộ, nhà phố và biệt thự TP HCM được dự báo sôi động cuối năm. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Với nhà phố và biệt thự, dự báo trong 3 tháng cuối năm, nguồn cung mới sẽ có sự khởi sắc với khoảng 500 - 600 căn được chào bán nhằm thu hút người mua. Mức tăng trưởng nguồn cung lũy kế trong giai đoạn cuối năm dự kiến đạt 3,1% theo quý và 7,4% theo năm với tổng nguồn cung mới cả năm đạt khoảng 1.150 căn. Khu vực phía Đông và phía Nam vẫn đang được chờ đợi là các khu vực dẫn đầu thị trường với các dự án nổi bật như Verosa Park (Khang Điền), Vinhomes Grand Park (Vingroup), ZeitGeist Nhà Bè (GS E&C), Senturia An Phú (Tiến Phước), Golf View Residence (Novaland). Xu hướng tăng giá vẫn được duy trì với mức tăng 2 - 4% theo quý và 10 - 20% theo năm.

Còn theo JLL Việt Nam, khoảng 6.000 căn hộ sẽ mở bán chính thức trong quý IV giúp tổng lượng mở bán của năm đạt hơn 31.000 căn. Do chính sách ngày càng thắt chặt của Chính phủ liên quan đến quy trình phê duyệt đất đai và giấy phép xây dựng, nguồn cung tương lai trong năm 2020 sẽ biến động khá mạnh, dao động khoảng 40.000 - 50.000 căn.

Nhu cầu và mức tăng giá phần lớn sẽ theo chiều hướng tích cực ở các dự án bình dân và trung cấp. Trong khi đó, dự án giá cao cấp và bình dân sẽ chứng kiến sự tiếp tục sụt gảm trong nguồn cầu, đặc biệt ở nhu cầu mua đầu tư. Lý do chính là hiệu suất cho thuê và triển vọng thu lợi nhuận chênh lệch bán lại có vẻ kém hấp dẫn hơn trong tình hình giá bán đạt mức cao mới được ghi nhận.

Lượng mở bán nhà phố, biệt thự dự kiến đạt hơn 2.000 căn trong năm 2019, chỉ bằng một nửaa so với năm trước. Một lượng lớn nguồn cung tương lai trong năm 2020 sẽ phụ thuộc vào hai dự án quy mô lớn là GS Metro City ở huyện Nhà Bè và Vinhomes Grand Park ở quận 9. Nhờ tâm lý người mua tốt, phần lớn các dự án hiện hữu sẽ tiếp tục tăng giá, đặc biệt ở phân khúc nhà liền thổ bình dân và trung cấp.