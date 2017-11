Thị trường căn hộ vùng ven TPHCM: Cuộc cạnh tranh gay gắt

Quỹ đất trong tâm Sài Gòn ngày càng thu hẹp trong khi đó giá BĐS vẫn luôn giữ mức cao đã khiến xu hướng lựa chọn những căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi nhưng ở vùng ven để làm chốn an cư của các gia đình trẻ tăng cao. Đây cũng là lý do khiến nhiều đại gia BĐS đổ bộ vùng ven Sài Gòn triển khai hàng loạt dự án. Tuy nhiên, không phải cứ dự án nào tại vùng ven giá rẻ cũng vào tầm ngắm của khách hàng mà hiện nay khách hàng còn quan tâm nhiều hơn đến tiện ích và môi trường sống.

Him Lam Land là một trong những doanh nghiệp đã tiên phong đầu tư căn hộ cao cấp vùng ven. Các dự án căn hộ cao cấp vùng ven của Him Lam Land phải kể đến như Him Lam Phú Đông (Bắc Sài Gòn), Him Lam Phú An (Q.9) ...Các dự án này đều được trang bị tiện ích đồng bộ, trang thiết bị cao cấp tương đương Him Lam Riverside (Q.7) nhưng mức giá giảm khoảng 10 triệu/m2, nhờ quỹ đất vùng ven rẻ hơn.

Ngoài Him Lam, Nam Long cũng được xem là một trong những doanh nghiệp BĐS phát triển thành công chuỗi căn hộ vừa túi tiền chất lượng cao khu vực vùng ven với hai chuỗi căn hộ Ecohome và Flora Anh Đào...Theo như chia sẻ của ông Steven Chu Chee Kwang - Tổng Giám đốc Nam Long: “Nam Long là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền. Hiện chúng tôi đã khép kín chuỗi giá trị bất động sản từ việc tìm kiếm quỹ đất sạch, thiết kế, xây dựng, tổ chức bán hàng và quản lý sau khi dự án đi vào hoạt động.

Ngoài những doanh nghiệp lớn phát triển theo chuỗi sản phẩm căn hộ vừa túi tiền chất lượng cao thì thời gian gần đây thị trường BĐS vùng ven TPHCM cũng chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt người chơi mới . Điển hình như dự án căn hộ vừa túi tiền tiêu chuẩn cao cấp Saigonhomes tại khu Tây Sài Gòn có giá chỉ từ 880 triệu/căn nhưng vẫn có đầy đủ tiện ích như siêu thị Coopmart, nhà sách Fahasha, cafe sân thượng; hồ bơi, khu BBQ, nhà trẻ song ngữ Vietish, 2 hầm để xe rộng hơn 8.000 m2…Đặc biệt, dự án được hoàn thành với nội thất cao cấp như khoá cửa từ thông minh PHGlock, trang thiết bị vệ sinh TOTO; sàn gỗ nhập khẩu Malayfloor

Xu hướng đầu tư theo chuẩn cao cấp, với mức giá căn hộ trên dưới 1 tỷ, không chỉ riêng Saigonhomes mà đang thành trào lưu ở nhiều khu vực. Trong đó, có thể kể đến Calla Garden (Nam Sài Gòn), Roxana Plaza (Bắc Sài Gòn)… Điểm chung của những dự án này là tiện ích đồng bộ, bàn giao hoàn thiện với nhiều thương hiệu cao cấp, không thua kém những dự án ở trung tâm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs, cho rằng, các dự án cao cấp với mức giá vừa phải, đang lan rộng ra những khu vùng ven. Đích ngắm của những dự án này thường là những người trẻ, có thu nhập ổn định, muốn tận hưởng cuộc sống tiện nghi. Lý do họ mua căn hộ có thể vì quen sống ở khu vực này hoặc chưa đủ tích lũy để mua căn hộ cao cấp ngay trung tâm.

Mặc dù tiềm năng thị trường còn rất lớn, tuy nhiên, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty Địa ốc Trường Phát, cho rằng, với dòng căn hộ cao cấp giá 1 - 1,5 tỷ, chủ đầu tư phải có lợi thế nhất định về quỹ đất, có tầm nhìn dài hạn và chấp nhận biên độ lợi nhuận thấp để chia sẻ với khách hàng hạn chế về tài chính. Mặt khác, chủ đầu tư phải cho thấy uy tín, chuyên nghiệp ngay từ đầu, khi đưa ra thông điệp cao cấp ở mức giá mềm

Nhận định của ông Dũng cũng là thực tế với những dự án đã tạo được sức hút thời gian qua. Với Him Lam Land, đây là thương hiệu uy tín, gắn liền với nhiều dự án cao cấp từ trước nên không khó khăn để tạo niềm tin cho khách hàng. Hay như dự án Saigonhomes, không chỉ công bố danh mục trang thiết bị bàn giao của các hãng nổi tiếng, chủ đầu tư còn lựa chọn chi tiết đến từng mã sản phẩm và công bố chứng nhận hợp tác với từng nhà cung cấp chính hãng. Điều này đảm bảo nhà thật bàn giao sẽ giống như nhà mẫu, không có chuyện đổi sản phẩm “tương đương” như một số dự án khác trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Tấn Hoàng, Giám đốc Phú Hoàng Land, hiện không có nhiều doanh nghiệp dám phát triển dự án căn hộ với chất lượng cao ở những khu vùng ven. Trong khi nhu cầu căn hộ từ bình dân đến cao cấp ở mỗi khu vực là có thực. Đây là cơ hội cho những nhà đầu tư nhanh nhạy. Tuy nhiên, nếu thiếu định vị rõ ràng cũng như lợi thế cạnh tranh về cơ cấu giá thành căn hộ thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong bài toán tiêu thụ.