Thị trường địa ốc TP.HCM: "Nín thở" chờ sức mua trong quý 4/2017

Theo đó, trong quý 3/2017, CBRE ghi nhận sự suy giảm của số dự án chào bán mới, với chỉ 7.651 căn được mở bán từ 21 dự án, phần lớn là trong tháng 7 và tháng 8. Con số này giảm 20% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

CBRE nhận định rằng các chủ đầu tư cố gắng tránh “tháng ngâu” âm lịch, tức tháng 9 dương lịch. Thay vào đó, họ chuẩn bị cho sự kiện mở bán vào quý 4/2017. Phân khúc trung cấp chiếm 60% tổng số căn chào bán mới trong quý 3/2017. Phân khúc cao cấp giảm đáng kể, thấp hơn quý 2 tới 32%.

Xét theo vị trí, phía Nam thành phố đang chiếm ưu thế hơn so với phía Đông, chiếm 50% của tổng nguồn cung mới. Phần lớn nguồn cung tại phía Nam là từ các dự án ở quận 7 (River Panorama, Lavida+, Garden Bay, Lux Garden) và quận 8 (Topaz Elite, Tara Residence).

Trong khi phần lớn các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư trong nước, thì các dự án như Garden Bay và River Panorama lại được phát triển bởi liên doanh với chủ đầu tư Nhật Bản. Khu vực phía Đông chiếm 37% với 2.890 căn. Chỉ có 919 căn mở bán mới tại khu vực phía Bắc trong quý này, tất cả đều ở quận 12.

Theo báo cáo của CBRE, các căn bán được trong quý 3/2017 sụt giảm do các dự án mới mở bán không nhiều. khoảng 7.207 căn được bán ra trong quý 3/2017, giảm 25% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. "Xu hướng không mấy khả quan này phần lớn do việc thiếu các lựa chọn từ nguồn cung. Tuy nhiên, nguồn cung mở bán mới vẫn đạt tỉ lệ hấp thụ tốt tại các phân khúc, trong khoảng 77% đến 84%. Các sản phẩm trung cấp chiếm 53% tổng số căn bán được trong quý khảo sát", bà Dương Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu, cho biết thêm.

Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.500 USD/m2, giảm 3% so với quý trước và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm đáng kể này, so với năm ngoái là do nguồn cung phân khúc trung cấp tăng. Trái lại, giá bán phân khúc cao cấp tăng 5% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sự ra mắt của các sản phẩm chất lượng tốt đến từ các chủ đầu tư nước ngoài với tỉ lệ bán 100% mỗi dự án.

Đơn vị này dự báo thêm, trong quý IV/2017, thị trường căn hộ TP HCM sẽ đón nhận nhiều sản phẩm cao cấp được tung ra tại trục đô thị phía Đông, cụ thể là Thủ Thiêm và quận 2. Với các dự án cao cấp sẽ ra mắt vào quý sau, giá bán bình quân toàn thị trường sẽ bật tăng trở lại.