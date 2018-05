Thị trường hàng hóa ngày 15/5: Giá dầu, thép, đồng, chì đảo chiều tăng, trong khi vàng, cao su, cà phê đồng loạt giảm

Dầu hồi phục

Giá dầu tăng do OPEC báo cáo rằng dư cung dầu toàn cầu đã được loại bỏ hoàn toàn. Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,11 USD lên 78,23 USD/thùng và giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn tăng 26 cent lên 70,96 USD/thùng. Sự chênh lệch giá giữa 2 loại dầu lên tới hơn 7 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng do sản lượng dầu Mỹ tăng.

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ được dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 7,18 triệu thùng/ngày (bpd), Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết. Tăng trưởng sản xuất này có thể xa hơn nữa, khiến khoảng cách giữa dầu thô Mỹ và dầu Brent ngày càng nới rộng.

Mặc dù vậy, OPEC và các đồng minh vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng nhiều hơn so với yêu cầu hiệp ước cắt giảm nguồn cung của họ. Trong khi sản lượng từ nhà sản xuất lớn thứ 3 của OPEC – Iran không chắc chắn về việc trừng phạt mới của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dầu Iran, phần lớn sẽ phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ dầu lớn khác phản ứng như thế nào đối với hành động của Washington chống lại Tehran, sẽ có hiệu lực vào tháng 11.

Michael Wittner, nhà phân tích tại Societe Generale dự báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ loại bỏ 400.000 đến 500.000 bpd dầu thô Iran từ thị trường toàn cầu. Dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm giao dịch dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm khoảng 410.000 thùng giai đoạn từ 8-11/5, thương nhân trích dẫn số liệu từ công ty tình báo thị trường Genscape cho biết.

Vàng giảm do đồng USD hồi phục từ mức thấp nhất 1 tuần

Giá vàng giảm khi đồng USD tăng mạnh và giá kim loại quý dao động trong biên độ hẹp do các nhà đầu tư chờ đợi số liệu của Mỹ.

Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.314,17 USD/ounce, xói mòn mức tăng trước đó sau khi đồng USD tăng trở lại. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 tại Mỹ giảm 2,5 USD tương đương 0,2% xuống còn 1.318,2 USD/ounce.

Đồng USD tăng mạnh mẽ, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, mối quan hệ được sử dụng bởi các quỹ để tạo ra những tín hiệu mua và bán.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ của Mỹ cho thấy nền kinh tế mạnh mẽ và khiến Cục Dự trữ Liên bang có nhiều lý do để tăng lãi suất. Tỉ lệ lãi suất của Mỹ tăng cao khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Sự gia tăng tỉ lệ lãi suất của Mỹ có thể trong tháng 6 tại cuộc họp tới của Cục Dự trữ Liên bang sẽ gây áp lực đối với vàng, mặc dù các nhà phân tích cho rằng sẽ không có khả năng đẩy giá vàng giảm đáng kể. Tuy nhiên, vàng được dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi hẹp, dao động từ 1.300-1.350 USD/ounce trong năm nay, trừ khi các yếu tố cơ bản cung cầu thay đổi đáng kể.

Vàng cũng có thể được hỗ trợ từ rủi ro an ninh tại Trung Đông gia tăng sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt. Các thương nhân cho biết, sự suy giảm nhập khẩu vàng của Ấn Độ - nước tiêu thụ hàng đầu – cũng xói mòn xu hướng giá.

Trong khi đó các kim loại quý khác cũng giảm. Giá bạc giảm 0,7% xuống 16,51 USD/oucne, giá bạch kim giảm 1,1% xuống 911,6 USD/ounce và palađi giảm 0,2% xuống 994,22 USD/ounce.

Đồng giảm, chì hồi phục từ mức thấp nhất 9 tháng

Giá chì tiếp tục tăng từ mức thấp nhất 9 tháng do lo ngại nguồn cung thắt chặt, trong khi dự trữ đồng tăng, đẩy kim loại được sử dụng trong ngành điện và xây dựng suy giảm.

Giá chì hợp đồng tham chiếu trên sàn London tăng 1,7% lên 2.385 USD/tấn. Giá chì tăng gần 7% kể từ ngày 2/5, chạm mức 2.241 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8. Dự kiến giá chì sẽ đạt 2.640 USD/tấn trong quý III/2018, nhà phân tích Colin Hamilton tại BMO Capital Markets cho biết.

Nguồn cung chì toàn cầu năm 2014-2016 giảm khoảng 500.000 tấn tương đương 10%. Công ty tư vấn Wood Mackenzie dự báo thị trường chì năm 2018 sẽ thiếu hụt 115.000 tấn và năm 2019 thiếu hụt 56.000 tấn sau khi giảm 119.000 tấn năm ngoái.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,8% xuống còn 6.885 USD/tấn sau khi dự trữ tại kho ngoại quan LME tăng 8.900 tấn lên 289.975 tấn. Dự trữ đã giảm hơn 100.000 tấn kể từ tháng 3/2018 xuống chỉ còn hơn 280.000 tấn, trong khi giá đồng đã đi ngang sau khi đạt mức cao nhất 4 năm, ở mức 7.312,5 USD/tấn trong tháng 12/2017.

Giá nickel tăng 3,2% lên 14.500 USD/tấn, giá nhôm tăng 1,3% lên 2.318,5 USD/tấn, giá kẽm giảm 1% xuống 3.055 USD/tấn và giá thiếc giảm 0,2% xuống còn 20.950 USD/tấn.



Thép và quặng sắt đều tăng

Giá quặng sắt 62% Fe giao sang cảng Tần Hoàng Đảo CFR tăng 0,59 USD/tấn lên 67,42 USD/tấn.

Giá quặng sắt 58% Fe giao sang cảng Tần Hoàng Đảo CFR tăng 0,67 USD/tấn lên 55,07 USD/tấn.

Giá thanh cốt thép và thép cuộn cán nóng giao ngay tăng 20-70 NDT (3,1-3,11 USD)/tấn so với phiên trước đó.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM – tham chiếu cho toàn thị trường Đông Nam Á – giảm theo xu hướng giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải suy giảm, và chịu ảnh hưởng do tồn kho ở mức cao.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn TOCOM kết thúc phiên giảm 1,1 JPY xuống còn 192,3 JPY/kg.

Tại Thượng Hải hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 80 NDT xuống còn 11.600 NDT/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên sàn SICOM giảm 1 Uscent xuống còn 141,2 Uscent/kg.

Đường tăng giá

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7 tăng 0,04 cent tương đương 0,36% lên 11,26 cent/lb. Giá đường đã cao hơn mức thấp nhất năm 2015 trong tháng trước đó do nguồn cung toàn cầu dồi dào và lo ngại về thời tiết khô tại Brazil suy giảm.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 40 cent, tương đương 0,1% lên 321,1 USD/tấn.

Tiêu thụ đường Trung Quốc giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019 được dự kiến sẽ tăng, do giá đường ở mức thấp, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn nước này cho biết. Trong giai đoạn này, Trung Quốc sẽ tiêu thụ 15,2 triệu tấn đường, tăng 200.000 tấn so với cùng kỳ năm trước đó.

Tiêu thụ sẽ được thúc đẩy bởi giá đường suy giảm, do sản lượng đường toàn cầu tăng dẫn đến dư cung. Sản lượng đường của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 10,68 triệu tấn. Nhập khẩu đường trong giai đoạn này sẽ đạt 3,2 triệu tấn, tương đương với mức năm trước đó, và xuất khẩu sẽ tăng 30.000 tấn so với cùng kỳ năm trước đó lên 150.000 tấn.

Cà phê thấp nhất 3 tuần

Giá cà phê arabica kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, trong bối cảnh dấu hiệu cho thấy rằng hoạt động mua bù thiếu suy giảm và chịu áp lực bởi đồng real Brazil suy yếu. Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 giảm 1,8 cent tương đương 1,5% xuống 1,176 USD/lb, trong phiên có lúc chạm 1,172 USD/lb, mức thấp nhất kể từ ngày 20/4. Giá cà phê robusta giảm 16 USD tương đương 0,9% xuống còn 1.742 USD/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 8h sáng ngày 15/5