Thị trường ngày 01/3: Giá thép tăng cao, vàng thấp nhất 2 tuần

Dầu Brent quay đầu giảm, dầu WTI tiếp tục tăng

Dầu Brent quay đầu giảm trong khi dầu thô WTI Mỹ vững do những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, các nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ đều cho thấy dấu hiệu chậm lại và sản xuất dầu của Mỹ đang tăng làm lu mờ những nỗ lực cắt giảm sản xuất của OPEC+.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua 28/2, dầu thô Brent giao tháng 4/2019 đã giảm 36 cent, tương đương 0,5%, xuống còn 66,03 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 5/2019 giảm 27 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 66,31 USD. Trong khi đó, dầu thô chuẩn Tây Texas(Mỹ) giao hàng tháng 4/2019 đã tăng 28 cent, tương đương 0,5%, đạt mức 57,22 USD.

Trong tháng 2, giá dầu thô Mỹ tăng 6,4% trong khi dầu Brent tăng 6,6%.

Hoạt động của nhà máy tại Trung Quốc đã giảm trong tháng 2, tháng giảm thứ 3 liên tiếp. Lượng đơn đặt hàng xuất khẩu của nước này giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ mất đà từ quý cuối năm 2018, với tỷ lệ tăng trưởng giảm còn 6,6%, tốc độ chậm nhất trong 5 quý và ít hơn nhiều so với dự kiến.

Một cuộc khảo sát của Reuters với 36 nhà kinh tế và phân tích cho thấy giá dầu không có triển vọng tăng mạnh trong năm nay, dự báo Brent sẽ đạt mức trung bình 66,44 USD vào năm 2019, thấp hơn một chút so với dự báo tháng 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm cảnh báo ông có thể sẽ từ bỏ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu tình hình không đủ tốt, ngay cả khi các cố vấn kinh tế của ông đã thúc đẩy tiến trình "tuyệt vời" hướng tới thỏa thuận chấm dứt tranh chấp với quốc gia châu Á này.

Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng từ mức hơn 2 triệu thùng/ngày trong năm qua lên mức kỷ lục 12,1 triệu thùng/ngày tuần trước.

Vàng giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần do USD hồi phục sau khi có các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ cao hơn dự kiến.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 1.314 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp kể từ ngày 15/2 là 1.312,43 USD.Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ đã giảm 0,4% xuống còn 1.316,1 USD.

Đồng USD đã lấy lại được phong độ sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP của Mỹ trong quý cuối 2018 tăng 2,6%, cao hơn mức dự kiến của các nhà kinh tế.

Đồng tăng cao

Giá đồng tăng cao vào cuối phiên giao dịch do các số liệu công nghiệp Trung Quốc yếu và mối lo ngại về cuộc chiến Mỹ Trung tiếp tục căng thẳng, làm lu mờ mối lo về dự trữ giảm mạnh.

Giá đồng tham khảo tại LME đóng cửa ở mức 6,509 USD/tấn, nâng giá đồng trong cả tháng 2 tăng 5,5%, tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Gạo Việt Nam tăng trong khi gạo Thái và Ấn Độ giảm

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ và Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu thụ yếu, lượng đơn hàng ít trong khi vụ thu hoạch bội thu và đồng baht mạnh đang đè nặng hơn nữa tới thị trường Thái Lan.

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được chào bán với giá 378- 383 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 380- 385 USD/tấn do đồng rupee giảm giá trong tuần trước và nhu cầu yếu. Đồng rupee giảm 2% so với USD từ đầu năm tới nay.

Trong khi đó, tại Bangladesh, nhập khẩu đã giảm xuống còn 137.000 tấn trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019 do áp thuế nhập khẩu gạo trong tháng 6/2018. Bangladesh đã nhập khẩu kỷ lục 3,9 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2017-2018 kết thúc vào 6/2018.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% đã tăng lên 345 USD/ tấn so với 340 USD/tấn tuần trước do chính phủ đang mua gạo từ nông dân để tích trữ. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay dự báo sẽ giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 788.000 tấn, đưa kim ngạch giảm 17,5% xuống còn 335 triệu USD.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm nhẹ xuống còn 383- 398 USD, FOB so với mức 383- 405 USD/tấn tuần trước.

Cà phê Việt Nam tăng, cà phê Indonesia ổn định

Hoạt động giao dịch cà phê ở cả Việt Nam và Indonesia vẫn trầm lắng trong tuần, vì nông dân Việt Nam không vội bán hạt cà phê của họ, trong khi vụ mùa mới vẫn còn vài tháng nữa mới tới ở Indonesia.

Người nông dân Tây Nguyên đã bán cà phê hạt với giá 34.000 đồng-34.300 đồng (1,47- 1,48 USD)/kg so với mức 32.400 đồng-33.300 đồng tuần trước.Cà phê Robusta Việt Nam xuất khẩu ( loại 2, 5% đen và vỡ) đang được chào giá trừ lùi 20 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tại London.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm ước đạt 284.000 tấn, giảm 19,6%, tương đương 4,73 triệu bao 60 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê giảm 26,9% xuống còn 500 triệu USD trong thời gian này. Riêng trong tháng 2, xuất khẩu ước đạt 100.000 tấn và trị giá 175 triệu USD.

Trong khi đó, thị trường Indonesia trầm lắng do vụ thu hoạch còn vài tháng nữa mới bắt đầu. Mức cộng giá cà phê Robusta loại 4, 80 hạt lỗi của Indonesia là 70- 80 USD so với hợp đồng tháng 5 tại London, tương tự như tuần trước do cung và cầu đều yếu.

Thép và quặng sắt đều tăng cao

Giá quặng sắt và thép kỳ hạn tại Trung Quốc đều tăng cao do dự báo nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng sẽ tăng trong tháng tới. Giá quặng sắt tại Đại Liên giao tháng 5/2019 tăng 2% chốt phiên ở mức 609,5 CNY(91,21 USD)/tấn. Đánh dấu tháng tăng thứ 3 liên tiếp.

Nhu cầu tiêu thụ thép đã chậm lại tại Trung Quốc kể từ cuối năm 2018 khi nhiều dự án xây dựng bị dừng lại do thời tiết lạnh và nền kinh tế Trung Quốc suy yếu.Nguồn cung thép vẫn dồi dào mặc dù có những hạn chế sản xuất nhằm chống ô nhiễm.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 928,3 triệu tấn vào năm 2018. Sản lượng trong tháng 1/2019 đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 75,0 triệu tấn, theo Hiệp hội Thép Thế giới.

Dự trữ quặng sắt tại cảng Trung Quốc hiện đang ở mức 145,05 triệu tấn, mức cao nhất kể từ 21/9/2018.

Giá thép cây tại Thượng Hải giao tháng 5/2019 chốt phiên tăng 0,6% đạt 3.750 CNY/tấn. Giá thép cuộn cán nóng chốt phiên tăng 1% đạt 3.778 CNY/tấn.

Cao su biến động trái chiều giữa các thị trường

Giá cao su tại sàn thương mại Tokyo ổn định sau khi tăng vào đầu phiên giao dịch. Giá cao su tại Tokyo giao hàng tháng 8/2019 giữ ở mức 200,8 JPY/kg. Giá cao su kỳ hạn TSR 20 tại Tokyo giao tháng 8/2019 đóng cửa giảm 0,7 JPY xuống còn 170,1 JPY/kg.

Trong khi đó, giá cao su tại Thượng Hải giao tháng 5/2019 đã tăng 40 CNY chốt phiên đạt 12.500 CNY/tấn. Giá cao su tại Singapore giao tháng 3/2019 tăng 0,1% đạt 146 US cent/kg.

Giá dưa hấu ổn định trong khu vực sản xuất Trung Quốc

Thị trường dưa hấu Trung Quốc đang dần nóng lên cùng với nhiệt độ tăng. Giá nhìn chung khá ổn định ở các vùng sản xuất dưa hấu trên khắp Trung Quốc. Trong số tất cả các giống dưa hấu, giá dưa hấu Unicorn tương đối cao, theo Fan Shumin, Giám đốc Hợp tác Rau quả chuyên ngành Dili Renhe.

Mùa cung cấp dưa hấu Sweet King từ Myanmar và dưa hấu Unicorn từ Xishuangbanna ở Vân Nam bắt đầu vào tháng 12 và tiếp tục cho đến tháng 4 năm sau. Dưa hấu King và Unicorn từ Sơn Đông và Chiết Giang bắt đầu hàng năm vào tháng Tư và tiếp tục cho đến tháng Bảy. Việc cung cấp dưa hấu từ Cát Lâm và Hắc Long Giang bắt đầu vào tháng Tám và tiếp tục cho đến tháng Mười. "

Giá chuối bắt đầu tăng trở lại tại các vùng sản xuất Trung Quốc

Giá chuối ở các khu vực sản xuất ở Vân Nam, Myanmar và Lào khá thấp trong nửa đầu tuần trước, và giá vẫn giảm nhẹ ở một số khu vực, nhưng trong nửa cuối tuần trước, giá bắt đầu tăng trở lại ở nhiều vùng sản xuất chuối ở Vân Nam và Lào. Các khu vực sản xuất chuối ở Quảng Đông và Quảng Tây hiện không phải là nơi cung cấp chính và giá ở các khu vực này biến động không nhiều.

Nhu cầu tiêu thụ hiện đang tăng lên và chi phí vận chuyển đang giảm. Điều này giúp giảm bớt áp lực đối với giá chuối trong các khu vực sản xuất, mặc dù một số khu vực vẫn bị thiếu lao động. Điều đáng chú ý là khối lượng cung từ phía tây nam bước vào thời kỳ nhỏ giọt và chuối từ Myanmar vào thị trường với số lượng lớn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 29/2