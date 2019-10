Thị trường ngày 12/10: Giá dầu tăng vọt, vàng giảm hơn 1%, cà phê biến động trái chiều

Dầu tăng 2%



Giá dầu tăng hơn 2% sau khi 1 tàu chở dầu thuộc sở hữu nhà nước Iran bị tấn công tại Biển Đỏ gần Saudi Arabia, cùng với đó là lạc quan xung quanh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã nâng đỡ giá dầu.

Chốt phiên giao dịch đêm qua 11/10, dầu thô Brent tăng 1,41 USD tương đương 2,4% lên 60,51 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,15 USD tương đương 2,2% lên 54,7 USD/thùng. Cả hai loại dầu có ngày tăng mạnh nhất kể từ ngày 16/9/2019, ngày giao dịch đầu tiên sau cuộc tấn công vào các cơ sở của Saudi, làm giảm hơn 1/2 sản lượng dầu của vương quốc này và đẩy giá dầu kể từ ngày đó đến nay tăng khoảng 20%. Như vậy, giá dầu Brent và WTI có tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 3,7%, dầu WTI tăng 3,6%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu toàn cầu đã hồi phục nhanh chóng từ cuộc tấn công Saudi và ngay cả khi đối mặt với dư cung trong năm tới do nhu cầu chậm lại. Tuy nhiên, đà tăng giá dầu bị hạn chế khi triển vọng kinh tế khó khăn trong năm 2020 khiến IEA giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thêm 100.000 thùng/ngày xuống 1,2 triệu thùng/ngày.

Khí tự nhiên thấp nhất gần 6 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tuần, khi dự trữ trở lại gần mức bình thường – lần đầu tiên – trong 2 năm, mặc dù dự báo nhu cầu sẽ tăng do thời tiết lạnh.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn New York giảm 0,4 US cent xuống 2,214 USD/mmBTU, thấp nhất kể từ ngày 27/8/2019, phiên thứ 2 liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm gần 6%, tuần giảm thứ 4 liên tiếp, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8/2019.

Vàng giảm hơn 1%

Vàng giảm hơn 1% và có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2019, do giảm bớt lo ngại về xung đột thương mại Mỹ - Trung và Anh rời khỏi EU, khiến nhu cầu vàng suy giảm.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,8% xuống 1.482,85 USD/ounce, trong phiên có lúc giảm mạnh 1,4%. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 1,4%, tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3/2019. Vàng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn New York giảm 0,8% xuống 1.488,7 USD/ounce.

Đồng cao nhất 2 tuần, kẽm cao nhất hơn 2 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất hơn 2 tuần, do các nhà đầu tư kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ dẫn đến ít nhất 1 phần thỏa thuận.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,2% lên 5.795 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 5.814 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 24/9/2019. Trong phiên trước đó, giá đồng tăng 1,7%, tăng mạnh nhất trong gần 4 tuần.

Giá kẽm trên sàn London tăng 1,3% lên 2.418 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 1/8/2019. Trong phiên trước đó, giá kẽm tăng hơn 4%, sau thông tin 1 cơ sở sản xuất tại Namibia đóng cửa, do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Dự trữ kẽm tại London chạm 62.475 tấn, giảm hơn 1/2 kể từ đầu năm 2019. Dự trữ kẽm chạm mức thấp kỷ lục (50.425 tấn) trong tháng 4/2019.

Thép thấp nhất 6 tuần, quặng sắt tiếp đà tăng

Giá thép tại Thượng Hải giảm, với thép cuộn cán nóng chạm mức thấp nhất 6 tuần, do lo ngại về triển vọng nhu cầu và dư cung tại nước sản xuất và tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – gây áp lực giá.

Trên sàn Thượng Hải, thép cuộn cán nóng giảm 1% xuống 3.372 CNY (474,62 USD)/tấn, trong phiên có lúc chạm 3.345 CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 29/8/2019. Giá thép cây giảm 0,2% xuống 3.407 CNY/tấn, trong khi đó giá thép không gỉ tăng 0,4% lên 15.745 CNY/tấn. Như vậy, giá thép có tuần giảm khi thị trường giảm bớt kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và các hạn chế chống ô nhiễm môi trường mới tại thành phố Đường Sơn.

Nhà phân tích Richard Lu thuộc công ty tư vấn CRU, Bắc Kinh cho biết: "Nhu cầu yếu và nguồn cung tương đối cao gây áp lực giá thép".

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng 1,9% lên 658 CNY/tấn, do nhập khẩu của Trung Quốc từ Brazil và Port Hedland Australia trong tháng 9/2019 giảm.

Cao su tiếp đà tăng

Giá cao su tại Tokyo tăng được thúc đẩy bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng mạnh, trong bối cảnh lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại và nguồn cung thắt chặt, sau khi 1 thương nhân hàng đầu Trung Quốc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trên sàn TOCOM, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2020 tăng 3,4 JPY (0,0315 USD) lên 163,4 JPY/kg. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 4/2020 ở mức 148,9 JPY/kg.

Trên sàn Thượng Hải, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2020 tăng 75 CNY (10,56 USD) lên 11.615 CNY/tấn. Giá cao su TSR20 tăng 70 CNY lên 9.850 CNY/tấn.

Ca cao cao nhất gần 3 tháng, đường thấp nhất gần 3 tuần, cà phê biến động trái chiều

Giá ca cao tăng cao nhất gần 3 tháng do đồng bảng Anh tăng. Trong khi đó, giá đường chạm mức thấp nhất gần 3 tuần.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn New Yor tăng 46 USD tương đương 1,9% lên 2.506 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.558 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 7/2019. Giá ca cao trên sàn London giảm 5 GBP tương đương 0,6% xuống 1.887 GBP/tấn.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2020 trên sàn ICE không thay đổi ở mức 12,41 US cent/lb, thấp nhất gần 3 tuần. Tính chung cả tuần giảm 2,7%. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London tăng 70 US cent lên 339,9 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn ICE tăng 0,2 US cent tương đương 0,2% lên 93,7 US cent/lb, trong phiên có lúc chạm mức thấp 92,2 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 5,3%. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn London giảm 15 USD tương đương 1,2% xuống 1.242 USD/tấn,

Ngô cao nhất 2 tháng, lúa mì cao nhất 2,5 tháng, đậu tương cao nhất 15 tháng

Giá ngô tại Mỹ tăng hơn 4%, trong khi giá lúa mì và đậu tương cũng tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng 1 phần thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và lo ngại về thời tiết bất lợi đe dọa năng suất cây trồng khu vực Trung Tây Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2019 tăng 17-1/2 US cent lên 3,97-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 3,98-3/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 12/8/2019. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 15 US cent lên 5,08 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 5,12-3/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 25/7/2019. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2019 tăng 12-1/2 US cent lên 9,36 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 9,39-1/4 USD/bushel, cao nhất kể từ khi Trung Quốc áp đặt thuế quan trả đũa đối với đậu tương Mỹ trong tháng 7/2018.

Dầu cọ rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm sau khi tăng 5 phiên liên tiếp, sau thông tin cho rằng Ấn Độ đang xem xét hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm từ Malaysia bao gồm dầu cọ.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,9% xuống 2.185 ringgit (522,23 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,7%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 12/10