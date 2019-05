Thị trường ngày 18/5: Dầu quay đầu giảm trong khi quặng sắt tiếp tục nhảy lên mức cao nhất 9 năm

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đang đe dọa tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ hàng hóa là yếu tố chính tác động tới thị trường thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần này.

Quặng sắt tiếp tục nhảy lên mức cao nhất gần 9 năm



Giá quặng sắt tại Trung Quốc tăng gần 6% lên mức cao nhất kể từ 9 năm do triển vọng nhu cầu tiêu thụ quặng gia tăng từ các nhà máy thép.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Đại Liên tăng 5,8% lên 710 CNY (102,87 USD)/tấn, mức cao đỉnh điểm kể từ tháng 7/2010.

Giá thép cây kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 1,3% lên 3.771 CNY/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nóng tăng 1,1% lên 3.682 CNY/tấn.

Các nhà đầu tư dự kiến nhu cầu nguyên liệu sản xuất thép sẽ tăng bất chấp giá tăng cao, do các nhà máy thép vẫn tăng sản lượng trong bối cảnh lợi nhuận tăng mạnh.

Dầu quay đầu giảm do lo ngại cầu yếu

Giá dầu giảm do lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đi vào bế tắc. Song tính chung cả tuần, giá hai loại dầu Brent và dầu thô Mỹ đều tăng cao do lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông bởi căng thẳng chính trị Mỹ - Iran.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, dầu thô Brent giảm 41 US cent tương đương 0,6% xuống 72,21 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu tăng khoảng 2%. Giá dầu thô Tây Texas WTI giảm 11 US cent xuống 62,76 USD/thùng, tính chung cả tuần tăng 1,7%.

Giá dầu chịu áp lực giảm từ thị trường chứng khoán Mỹ do lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng.

Vàng thấp nhất 2 tuần

Vàng giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, do đồng USD tăng bởi số liệu kinh tế Mỹ mạnh, khiến vàng có tuần giảm mạnh nhất trong 1 tháng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA (London Bullion Market Association) giảm 0,8% xuống 1.276,25 USD/ounce, trong phiên có lúc chạm 1.274,51 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 3/5/2019. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 0,7%, tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 19/4/2019. Vàng kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn New York giảm 0,82% xuống 1.275,7 USD/ounce.

Giám đốc đầu tư Jeff Klearman thuộc GraniteShares cho biết: "Đồng USD tăng do báo cáo kinh tế Mỹ tương đối mạnh và căng thẳng địa chính trị, tất cả những yếu tố này đã gây áp lực giảm giá vàng".

Chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất gần 2 tuần so với giỏ tiền tệ chủ chốt, khiến giá vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Tâm lý tiêu dùng của người Mỹ tăng lên mức cao nhất 15 năm trong đầu tháng 5/2019, trong bối cảnh gia tăng niềm tin về triển vọng kinh tế.

Bạc thấp nhất 5 tháng, bạch kim thấp nhất hơn 2 tháng

Bạc giảm 1% xuống 14,41 USD/ounce, trong phiên có lúc chạm 14,38 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 6/12/2018. Tính chung cả tuần, bạc giảm hơn 2%, tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 1/3/2019.

Bạch kim giảm 1,9% xuống 813,5 USD/ounce, trong đầu phiên giao dịch chạm 812,5 USD/ounce, thấp nhất hơn 2 tháng và có tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2018.

Palađi giảm 1,4% xuống 1.312,51 USD/ounce và có tuần giảm mạnh. Tính đến nay, giá palađi đã giảm khoảng 19% từ mức cao kỷ lục 1.620,53 USD/ounce trong tháng 3/2019.

Đồng giảm tuần thứ 5 liên tiếp

Giá đồng giảm tuần thứ 5 liên tiếp do chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung gia tăng.

Giá đồng kỳ hạn trên sàn London giảm 0,7% xuống 6.055 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm khoảng 1,2% và chạm mức thấp nhất gần 3,5 tháng (6.007,5 USD/tấn) trong ngày thứ hai (13/5/2019).

Cao su rời khỏi mức cao nhất 1 tháng

Giá cao su tại Tokyo rời khỏi mức cao nhất 1 tháng đạt được trong đầu phiên giao dịch, song thiết lập tuần tăng do kỳ vọng việc hạn chế xuất khẩu bởi nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – sẽ khiến nguồn cung thắt chặt.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,3 JPY xuống 192,8 JPY (1,8 USD)/kg, trong đầu phiên giao dịch đạt 195,5 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 15/4/2019. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 3,3%. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,5% xuống 164,8 JPY/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Thượng Hải tăng 135 CNY lên 12.205 CNY (1.766 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch đạt 12.280 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 12/3/2019

Đường thấp nhất 7,5 tháng

Giá đường giảm xuống mức thấp nhất 7,5 tháng do đồng real Brazil giảm.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn ICE giảm 0,23 US cent tương đương 2% xuống 11,55 US cent/lb, trong phiên có lúc chạm 11,43 US cent/lb, thấp nhất kể từ ngày 1/10/2018. Tính chung cả tuần, giá đường giảm 1,5%, tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn ICE giảm 4,1 USD tương đương 1,3% xuống 321,5 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 318,4 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 1/10/2018.

Cà phê thấp nhất 1 tuần

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn ICE giảm 2,65 US cent tương đương 2,9% xuống 89 US cent/lb, trong phiên có lúc chạm 88,45 US cent/lb, thấp nhất 1 tuần. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm gần 2%, tuần giảm thứ 7 liên tiếp trong 10 tuần, do nguồn cung toàn cầu lớn và đồng real suy yếu.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn ICE giảm 34 USD tương đương 2,6% xuống 1.301 USD/tấn sau khi chạm đáy 1.292 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 4,6%, tuần giảm thứ 8 liên tiếp trong 10 tuần.

Ngô cao nhất 4 tháng

Giá ngô tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 4 tháng, do dự báo mưa lớn ở khắp khu vực Trung Tây Mỹ trong tuần tới, dấy lên mối lo ngại về diện tích trồng trọt suy giảm dẫn đến nguồn cung ngô toàn cầu giảm.

Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Chicago tăng 4-1/4 US cent/lb lên 3,83-1/4 USD/bushel, trước đó trong phiên giá ngô đạt 3,84-3/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 27/3/2019. Tính chung cả tuần, giá ngô tăng 31-1/2 US cent tương đương 8,95%.

Lúa mì giảm khỏi mức cao nhất 2 tháng

Giá lúa mì đỏ, mềm vụ đông kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Chicago giảm 2 US cent xuống 4,65 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 4,73-1/4 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 4/3/2019. Tính chung cả tuần, giá lúa mì tăng 9,47%, rời khỏi chuỗi giảm 5 tuần liên tiếp.

Giá lúa mì đỏ, cứng vụ đông kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Chicago tăng 3-1/2 US cent lên 4,2-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì vụ xuân kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Chicago tăng 1 US cent lên 5,27-3/4 USD/bushel.

Đậu tương giảm mạnh

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn Chicago chốt phiên giảm 18 US cent tương đương 2,3% xuống 8,21-3/4 USD/bushel, trước đó trong phiên giảm xuống 8,2-1/2 USD/bushel. Song tính chung cả tuần, giá đậu tương tăng 12-1/2 US cent tương đương 1,5%.

Dầu cọ rời khỏi chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm trở lại sau 4 phiên tăng liên tiếp do nhu cầu tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn Bursa Malaysia giảm 3 ringgit tương đương 0,1% xuống 2.093 ringgit (501,56 USD)/tấn, trong đầu phiên giao dịch giá dầu cọ tăng lên 2.112 ringgit/tấn, cao nhất kể từ ngày 30/4/2019. Tính chung cả tuần giá dầu cọ tăng 5,5%, tuần tăng đầu tiên trong 4 tuần.

