Thị trường ngày 2/10: Giá dầu tăng vọt qua 85 USD/thùng, các nông sản cũng tăng giá mạnh

Dầu cao nhất 4 năm

Giá dầu kết thúc phiên đầu tháng 10 (1/10) tăng hơn 2 USD/thùng, lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 11/2014, do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran gia tăng làm e ngại về nguồn cung trong khi thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng làm gia tăng nhu cầu.

Dầu thô Brent kỳ hạn giao sau tăng 2,25 USD tương đương 2,7% lên 84,98 USD/thùng, trong phiên có lúc tăng lên 85,45 USD/thùng, lần đầu tiên vượt ngưỡng 85 USD/thùng kể từ tháng 11/2014 và giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn giao sau tăng 2,05 USD/thùng lên 75,3 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2014.

Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận để cứu vãn Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), một hiệp ước 3 bên với Mexico. Phil Flynn, nhà phân tích thuộc Price Futures Group tại Chicago cho biết: "Thỏa thuận NAFTA sẽ thúc đẩy giá dầu, do triển vọng tăng trưởng không chỉ cho Canada và Mỹ mà còn cho cả Bắc Mỹ". Giá dầu tăng cao và đồng USD tăng mạnh có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng nhu cầu trong năm tới. Hiện tại, thị trường tập trung vào lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có hiệu lực vào ngày 4/11, nhằm cắt giảm xuất khẩu dầu thô từ nước sản xuất lớn thứ 3 của OPEC.

Stephen Innes, người đứng đầu giao dịch Châu Á Thái Bình Dương thuộc Oanda tại Singapore cho rằng:"Nguồn xuất khẩu dầu Iran sẽ giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày từ ngày 4/11/2018, đẩy giá tăng vọt lên 100 USD/thùng"

Khí gas tự nhiên cao nhất 8 tháng

Giá khí gas tự nhiên tại Mỹ tăng 3% lên cao nhất 8 tháng, do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào, trong bối cảnh lo ngại về lượng tồn kho thấp trước khi bước vào những tháng mùa đông.

Giá khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 8,6 US cent tương đương 2,9% lên 3,094 USD/mmBTU, cao nhất kể từ cuối tháng 1/2018, sau khi giảm hơn 1,5% trong phiên trước đó. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, các công ty tiện tích đã bổ sung thêm 46 tỉ feet khối(bcf) khí gas dự trữ trong tuần kết thúc ngày 21/9/2018, nâng dự trữ lên 2,768 nghìn tỷ bcf song vẫn giảm 18,3% so với mức trung bình vào thời điểm này trong vòng 5 năm (3,389 nghìn bcf) và chạm thấp nhất trong tuần kể từ năm 2003.

Vàng giảm, paladi quay đầu giảm

Giá vàng giảm do các nhà đầu tư tìm mua tài sản an toàn hơn thay vì vàng, sau khi Mỹ và Canada cứu vãn NAFTA khỏi bờ vực đổ vỡ, bảo toàn hiệp định ba bên với Mexico, trong khi kỳ vọng nền kinh tế Mỹ mạnh sẽ khiến chi phí cho vay tăng cao, ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.187,98 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tuần (1.180,34 USD/ounce) trong phiên trước đó và vàng kỳ hạn tháng 12/2018 tại Mỹ cũng giảm 4,5 USD tương đương 0,4% xuống 1.191,7 USD/ounce. Như vậy, giá vàng đã giảm 6 tháng liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 1/1997, phần lớn do đồng USD tăng mạnh và lo ngại một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Các nhà đầu tư cũng lựa chọn mua USD và trái phiếu kho bạc Mỹ là kênh đầu tư an toàn thay vì vàng.

Trong khi đó, palađi giảm 1,2% xuống 1.059,95 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất 8 tháng (1.094,6 USD/ounce) trong phiên trước đó.

Đồng giảm do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc

Giá đồng giảm sau số liệu sản xuất từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu, song tồn kho tại London giảm đã hỗ trợ thị trường. Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc bị đình trệ trong tháng 9/2018, do nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu, một dấu hiệu cho thấy rằng thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này.

Giá đồng kỳ hạn giao sau trên sàn London giảm 0,1% xuống 6.250 USD/tấn, mặc dù dự trữ đồng tại London đạt 199,125 tấn, giảm gần 50% kể từ cuối tháng 3/2018 và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017.

Nhôm tăng

Giá nhôm tăng 1% lên 2.083 USD/tấn, do thị trường lo ngại về dự trữ nhôm tại London chỉ đạt 987.800 tấn, giảm hơn 50% kể từ tháng 1/2017 và chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008.

Cao su cao nhất 1 tháng Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo tăng lên mức cao nhất 1 tháng do giá dầu tăng trở lại và đồng JPY suy yếu so với đồng USD, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2017. Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 trên sàn Tokyo tăng 3,5 JPY lên 171,5 JPY (1,51 USD)/kg, trong phiên có lúc đạt 172,1 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 3/9/2018. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn SICOM tăng 0,7 US cent lên 133,7 US cent/kg, duy trì tương đối vững kể từ giữa tháng 9/2018.

Đường tăng giá mạnh hơn 5%

Giá đường tăng hơn 5%, do nhiều khách mua hàng mới tham gia thị trường và thỏa thuận thương mại gần đây nhất giữa Mỹ -Mexico – Canada đã thúc đẩy thị trường hàng hóa nông sản.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 0,41 US cent tương đương 3,7% lên 11,61 US cent/lb, trong phiên có lúc tăng hơn 5% lên 11,79 US cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 6,7 USD tương đương 2,1% lên 327,2 USD/tấn, trong phiên có lúc giảm xuống 313,7 USD/tấn, do nhiều khách hàng mới tham gia thị trường quý cuối năm và các nhà sản xuất ít bán ra. Mỹ, Canada và Mexico tuyên bố đã đạt được thỏa thuận hiệp ước 3 bên để thay thế NAFTA. Trong khi đó, đồng real Brazil tăng cũng hỗ trợ giá đường tăng.

Cà phê tăng 1,2%

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 18 USD tương đương 1,2% lên 1.572 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 1.575 USD/tấn, cao nhất kể từ 20/8/2018, do xuất khẩu từ khu vực Lampung, Sumatra Indonesia trong tháng 9/2018 giảm 51% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 0,25 US cent tương đương 0,2% xuống 1,022 USD/lb. Nhà phân tích Geordie Wilkes thuộc Sucden Financial cho biết: "Chúng tôi dự đoán xu hướng giảm vẫn duy trì trong dài hạn".

Ca cao thấp nhất kể từ tháng 1/2018

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn New York giảm 67 USD tương đương 3,3% xuống 1.990 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 1.982 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 1/2018. Giá ca cao giao cùng kỳ hạn trên sàn London giảm 33 GBP tương đương 2,2% xuống 1.463 GBP/tấn, trong phiên có lúc chạm 1.455 GBP/tấn, thấp nhất kể từ tháng 1/2018.

Ngô, đậu tương tăng mạnh

Giá ngô tăng gần 3% và đậu tương tăng hơn 1% do thông tin thỏa thuận thương mại đã đạt được vào cuối tuần trước, giảm bớt lo ngại về Mỹ sẽ rời khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Mỹ trong 1/4 thế kỷ.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn Chicago tăng 9-1/2 US cent tương đương 2,7% lên 3,65-3/4 USD/bushel, tăng mạnh nhất trong 6 tháng. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn Chicago tăng 12-1/4 US cent tương đương 1,4% lên 8,57-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất 5,5 tuần.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/10