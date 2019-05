Thị trường ngày 21/5/2019: Giá quặng sắt chinh phục kỷ lục mới, ngô cao nhất 1 năm do mưa lũ

Dầu giảm nhẹ sau khi lên mức cao nhất nhiều tuần

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất nhiều tuần sau đó giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch do OPEC cho biết có khả năng duy trì cắt giảm sản xuất, trong khi căng thẳng Trung Đông leo thang.

Chốt phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô Brent giao tháng 7/2019 giảm 24 cent còn 71,97 USD/thùng, trước đó đã chạm 73,40 USD, mức cao nhất kể từ 26/4. Giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn tháng 7/2019 đã tăng 34 cent đạt 63,10 USD/thùng, sau khi lên mức cao nhất kể từ ngày 1/5/2019 là 63,81 USD vào phiên sáng theo giờ Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khalid al-Falih cho biết hôm Chủ nhật rằng OPEC và các nước sản xuất dầu đồng minh thống nhất cắt giảm bớt dự trữ dầu.

Dữ liệu của OPEC cho thấy tồn kho dầu ở các nước phát triển trong tháng 3 đã tăng 3,3 triệu thùng so với tháng 2 và cao hơn mức trung bình 5 năm là 22,8 triệu thùng.

Ngoài ra, những căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng là yếu tố đẩy giá tăng cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Tehran vào Chủ nhật trong một dòng tweet rằng nước này sẽ bị phá hủy nếu xung đột nổ ra giữa hai nước, sẽ là sự "kết thúc chính thức" cho Iran, trong khi Saudi Arabia cho biết họ sẵn sàng đáp trả với "tất cả sức mạnh" và nói rằng lúc này phụ thuộc vào Iran để tránh một cuộc chiến tranh.

Những tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc tấn công vào tuần trước đối với các tài sản dầu của Saudi và một tên lửa hôm Chủ nhật đã phóng vào "Vùng xanh" – nơi được bảo vệ nghiêm ngặt của Baghdad và phát nổ gần Đại sứ quán Mỹ.

Vàng hồi phục khỏi mức thấp hơn 2 tuần

Giá vàng ổn định sau khi phục hồi nhẹ khỏi mức thấp hơn hai tuần vào đầu phiên, do thị trường chứng khoán đã sụt giảm vài phút trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kết thúc họp với các kỳ vọng sẽ không có việc tăng lãi suất trong những tháng còn lại năm nay.

Giá vàng giao ngay trên sàn LBMA (London Bullion Market Association) không đổi ở mức 1.276,94 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 3/5/2019 xuống còn 1.273,22 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex tăng 0,1% đạt 1.277,30 USD/ounce.

Các nhà đầu tư tập trung chú ý vào những phút cuối cuộc họp của Fed do ngày mai (22/5) Fed dự kiến ​​sẽ cung cấp kết quả cuộc họp ngân hàng trung ương ngày 1/5, trong đó các nhà hoạch định chính sách quyết định giữ lãi suất ổn định.

Chứng khoán toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi những lo ngại cuộc chiến leo thang khi các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, từ các nhà sản xuất chip đến Google, đã đóng băng việc cung cấp phần mềm và linh kiện quan trọng cho công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc Huawei, nhằm tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Quặng sắt cao kỷ lục, thép cũng tăng giá

Giá quặng sắt tại Trung Quốc tiếp tục tăng do dự kiến nhu cầu tiêu thụ tăng trong tương lai gần tại các nhà máy thép nhờ lợi nhuận cao.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2019 tại Đại Liên đã tăng 2,9% đạt mức cao nhất mọi thời đại là 715,5 CNY(103,54 USD)/tấn. Giá hợp đồng này chốt phiên tăng 2,3% đạt 711,5 CNY.

Tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại các cảng Trung Quốc đã giảm xuống còn 131,7 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10/2017, theo SteelHome.



Đồng CNY suy yếu, do căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng hỗ trợ giá quặng sắt.

Các nhà phân tích từ Huatai Futures dự kiến các nhà máy thép sẽ sớm bổ sung dự trữ quặng sắt và sẽ nâng lượng tồn kho tại cảng lên 120 triệu tấn trong tháng 6. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo về nhu cầu thép suy yếu trong mùa hè, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận tại các nhà máy.

Giá thép cây tham khảo tại Thượng Hải tăng 0,2% lên 3.780 CNY/tấn trong khi giá thép cuộn cán nóng đã giảm 1% xuống 3.646 CNYtấn.

Kẽm thấp nhất 4 tháng

Giá kẽm chạm mức thấp 4 tháng sau khi các nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung tăng từ Trung Quốc và cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung leo thang.Giá kẽm trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn chốt phiên giảm 1,0% xuống còn 2.575 USD/tấn sau khi chạm mốc 2.553 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 22/1. Giá kẽm đã giảm khoảng 9% từ tháng 5 tới nay.

Các nhà phân tích dự đoán sản lượng kẽm trong tháng 5/2019 của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 5% đạt 560.000 tấn so với tháng 4.

Cao su giảm giá

Giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo giảm hơn 1% theo xu hướng giá yếu tại Thượng Hải do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung gia tăng. Giá cao su giao tháng 10/2019 tại TOCOM chốt phiên giảm 2,3 JPY, tương đương 1,2%, còn 190,5 JPY(1,73 USD)/kg. Trong khi, giá cao su TSR kỳ hạn tháng 11/2019 chốt phiên giảm 1,3% xuống 162,7 JPY/ kg.

Tại Thượng Hải, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 đã giảm 150 CNY còn 12.045 CNY(1.742 USD)/tấn. Bắc Kinh đã kêu gọi Washington thể hiện "sự chân thành" nếu tổ chức các cuộc đàm phán thương mại có ý nghĩa, sau khi Hoa Kỳ đưa Công ty Huawei Technologies Co Ltd vào danh sách đen thương mại. Lo lắng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài sẽ làm chậm nền kinh tế toàn cầu và giảm nhu cầu hàng hóa, đang đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư.

Tại Singapore, giá cao su giao tháng 6/2019 chốt phiên ở mức 149,5 US cent/kg, giảm 1%.

Ngô cao nhất gần 1 năm do mưa lũ

Giá ngô kỳ hạn tại Mỹ đã tăng phiên thứ 6 liên tiếp và chạm mức cao nhất gần một năm do mưa tại Trung Tây gây ngập lụt ảnh hưởng tới hoạt động trồng trọt và gây giảm năng suất sản xuất.

Giá ngô tại sở giao dịch Chicago kỳ hạn tháng 7 chốt phiên tăng 5-3/4 cents đạt 3,89 USD/bushel. Giá hợp đồng này đã tăng hơn 10% trong 6 phiên qua và đạt mức cao nhất kể ngày 1/6/2018.

Lúa mì cao nhất 3 tháng

Giá lúa mì cũng đã nhảy vọt lên mức cao nhất 3 tháng do mưa lớn ngập lụt khiến hoạt động trồng lúa mì mùa xuân bị trì hoãn ở miền bắc nước Mỹ, có khả năng gây thiệt hại tới mùa màng tại miền nam, bao gồm cả bang trồng lúa mì mùa đông Kansas.

Giá lúa mì tại Chicago kỳ hạn tháng 7 tăng 17-1/2 cent lên mức cao nhất 3 tháng là 4,78-1/4 USD/bushel.

Giá thanh long Trung Quốc tăng

Giá thanh long Trung Quốc hiện đang có xu hướng tăng. Giá thanh long hiện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung thấp, xuất khẩu thanh long từ Việt Nam sang giảm trong khi nhu cầu mạnh.

Các thương gia Trung Quốc mua Thanh long từ Việt Nam, thiết kế bao bì riêng, đóng gói tận nơi sản xuất sau đó nhập khẩu về Trung Quốc. Thanh long được đóng gói nhỏ, vừa và lớn tùy theo từng loại Thanh long khác nhau, tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Giá ớt đỏ ngâm Trung Quốc giảm

Giá ớt đỏ ngâm trong chợ Wanbang Trung Quốc có xu hướng giảm so với tuần trước. Giá trung bình trong tuần này là 15,63 CNY(2,27 USD)/kg. Giá trung bình tuần trước là 20,50 CNY(2,98 USD)/kg. Giá trung bình tháng trước là 12,70 CNY(1,85 USD)/kg. Giá tuần này giảm 23,78% so với tuần trước, nhưng tăng 23,03% so với tháng trước.

Giá giảm là do nguồn cung từ các khu vực sản xuất tăng, chủ yếu từ

Sơn Đông, Giang Tô và Hà Bắc. Từ 1/5, nhiệt độ tăng lên, khiến ớt đỏ chín nhanh hơn, nguồn cung tăng lên, ép giá giảm. Ngoài ra, chi phí vận chuyển giảm cũng là lý do ép giá giảm. Số lượng xe tải trên đường đã tăng sau ngày 1/5 do vậy chi phí vận chuyển đã giảm từ khoảng 2.500 CNY(363 USD) xuống còn khoảng 2.000 CNY(290 USD)/ xe tải.

Giá có thể sẽ giảm hơn nữa khi nguồn cung tăng.

