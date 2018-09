Thị trường ngày 28/9: Giá xăng dầu, gạo, cà phê tăng

Giá dầu tăng do thị trường lo sợ sẽ không có ai bù đắp được số thiếu hụt từ Iran gây khả năng thiếu cung một khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có hiệu lực (trong vòng 5 tuần tới). OPEC không còn nhiều công suất sản xuất dự phòng, mà Iran lại là nước sản xuất lớn thứ 3 của khối này.

Dầu Brent kỳ hạn giao tháng 12/2018 tăng 59 US cent lên 81,38 USD/thùng, hợp đồng giao tháng 11 đáo hạn trong ngày hôm nay; dầu Tây Texas tăng 55 US cent lên 72,12 USD/thùng.

OPEC và Nga có vẻ sẽ không tăng sản lượng ngay lúc này theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

OPEC có vẻ hài lòng với mức giá hiện nay. Bộ trưởng Năng lượng Algeria ngày 27/8 cho biết ông muốn giá dầu trong khoảng 70 – 80 USD/thùng. Trong những tháng tới, dự báo Saudi Arabia sẽ "lặng lẽ" bơm thêm dầu để bù đắp vào sự sụt giảm của Iran, nhưng nước này vẫn lo ngại rằng họ có thể lại phải giới hạn sản xuất trong năm tới khi nguồn cung dầu thô từ Mỹ tăng lên.

Khó ai thời điểm này có thể dự đoán chính xác giá dầu vì phía trước có quá nhiều yếu tố rủi ro. Nhà quản lý cấp cao của ngân hàng Saxo, ông Ole Hansen cho rằng "Ở mức 80 USD/thùng, giá dầu tại các thị trường mới nổi đang gần giống với thời điểm cao kỷ lục lịch sử của mấy năm trước, và như vậy rất có thể từ đây một cuộc "đua" chặn giá tăng hơn nữa để bảo vệ người tiêu dùng sẽ sớm ảnh hưởng tới tăng trưởng nhu cầu". ngân hàng Nhật Bản, Mitsubishi UFJ Financial Group, cũng gửi tới khách hàng của mình thông điệp rằng "chúng tôi không cho rằng giá dầu Brent sẽ tăng lên 100 USD/thùng".

Trên thực tế, không thể chắc lượng cung cấp sẽ sụt giảm của Iran là bao nhiêu, có thể là 500.000 thùng/ngày, nhưng cũng có thể là 2 triệu thùng/ngày. Ở thời điểm Iran cung cấp nhiều nhất trong năm nay (tháng 5/2018), nước này đã xuất khẩu 2,71 triệu thùng/ngày, bằng gần 3% lượng tiêu thụ của toàn cầu.

Xăng Mỹ cao nhất 4 năm

Giá xăng Mỹ vừa lập kỷ lục cao nhất (theo mùa) trong vòng 4 năm khi sắp đến giai đoạn bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Tổng thống (tháng 11 tới). Điều này càng đáng chú ý khi đây là "mùa" giá giảm (giá xăng Mỹ thường giảm sau mùa Hè – giai đoạn tiêu thụ cao điểm).

Giá xăng trung bình tại Mỹ ngày 26/9/2018 là 2,867 USD/gallon, cao nhất trong vòng 4 mùa sau Hè gần đây. Nguyên nhân bởi giá dầu thô cũng vừa lập kỷ lục cao nhất 4 năm.

Khí gas gần cao nhất 8 tháng

Giá khí thiên nhiên tại Mỹ hiện vẫn quanh mức cao nhất trong vòng 8 tháng phiên thứ 3 liên tiếp do lo ngại tồn trữ thấp trong khi thời tiết trên toàn nước Mỹ vẫn nóng hơn bình thường khiến nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí tăng lên. Khí gas giao tháng 10/2018 hiện ở mức 3,067 USD/ triệu Btu, trong khi kỳ hạn tháng 11/2018 giá 3,04 USD.

Vàng giảm do USD mạnh lên

Giá vàng giảm 1%, phá vỡ ngưỡng thấp gần đây (1.190- 1.210 USD) sau khi USD tiếp tục tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn khi mua bằng những loại tiền khác.

Vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 1.184,54 USD/ounce vào cuối phiên, đang tiến dần tới mức thấp nhất trong vòng 19 tháng là 1.159,96 USD (trong phiên vừa qua có lúc chỉ 1.186,78 USD, thấp nhất kể từ 24/8/2018); vàng giao tháng 12/2018 giảm 11,70 USD (1%) xuống 1.187,40 USD/ounce.

USD tăng mạnh nhất trong vòng 1 tháng sau những số liệu kinh tế tích cực của Mỹ, trong khi bất ổn chính trị ở Italia gây áp lực giảm giá EUR.

Mặc dù giảm 13% từ đầu năm tới nay nhưng Bank of America Merrill Lynch dự kiến giá vàng sẽ tăng mạnh trong năm tới do lo ngại gia tăng về thâm hụt ngân sách ngày càng lớn của Mỹ và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo ngân hàng này, giá vàng sẽ trung bình 1.350 USD/ounce trong năm 2019, so với trung bình 1.285 USD/ounce từ đầu năm tới nay, và trong ngắn hạn, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là yếu tố chính quyết định đường đi của giá vàng.

Palađi cao nhất 8 tháng

Giá palađi đã tăng 1,1% lên 1.078,60 USD/ounce vào lúc đóng cửa, trong phiên có lúc đạt 1.084,10 USD, cao nhất trong vòng 8 tháng. Kim loại này đang được hậu thuẫn bởi nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là sau khi triển vọng kinh tế Mỹ được dự báo là sẽ tích cực.

Cao su giảm

Giá cao su tại Thượng Hải giảm trước kỳ nghỉ lễ dài ngày và do lo ngại về xung đột thương mại trên toàn cầu, kéo giá tại Tokyo giảm theo. Hợp đồng giao tháng 1/2018 trên sàn Thượng Hải giảm 240 CNY xuống 12.285 CNY (1.786 USD)/tấn; hợp đồng giao tháng 3/2019 trên sàn Tokyo giảm 1,9 CNY (1,1%) xuống 167,1 JPY (1,48 USD)/kg vào cuối phiên, sau khi có lúc xuống chỉ 166,3 CNY, thấp nhất kể từ 20/9/2018.

Các thị trường tài chính Trung Quốc sẽ đóng cửa nghỉ Quốc khánh trong những ngày 1-5/10/2018.

Thị trường cao su tổng hợp và lốp xe đang bị kéo vào cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trung Quốc dự kiến đánh thuế 10% đối với các sản phẩm lốp xe và cao su tổng hợp các loại có nguồn gốc từ Mỹ hoặc Canada sau đợt áp thuế lần thứ ba của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Ngày 24/9 vừa qua Mỹ đã áp thuế 10% đối với các sản phẩm cao su tổng hợp và lốp xe từ Trung Quốc, thuế này sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/1/2019. Theo Bộ Thương mại Mỹ, Trung Quốc là đối tác thương mại lốp xe lớn nhất của Mỹ trong năm 2017, với giá trị xuất khẩu lốp xe đạt 1,95 tỉ USD.

Gạo Việt Nam và Thái Lan tăng do Philippines

Việc Philippines thông báo tăng cường nhập khẩu gạo trước khi kết thúc năm nay, khối lượng mua ngoài 250.000 tấn lên kế hoạch từ trước sẽ thêm 500.000 tấn nữa, đã đẩy giá gạo Việt Nam loại 5% tăng lên 400- 405 USD/tấn từ mức 395 – 405 USD/tấn cách đây một tuần, và dự báo sẽ còn tăng nữa trong những tuần tới vì nguồn cung sẽ còn khan hiếm tới cuối tháng 10/2018, khi vào vụ thu hoạch lúa Thu Đông. Gạo Thái Lan cùng loại cũng nhích lên 395–398 USD/tấn (FOB Bangkok) từ mức 390- 393 USD/tấn trong bối cảnh đồng baht mạnh lên. Chính phủ Thái Lan vừa thông báo đã bán 100.000 tấn gạo cho Trung Quốc, lần bán đầu tiên trong vòng 6 tháng. Riêng gạo Ấn Độ tuần qua giảm 3 USD xuống 370 – 374 USD/tấn bởi nhu cầu xuất khẩu gạo vụ mới không cao trong khi rupee tiếp tục yếu đi.

Cà phê tăng

Giá cà phê arabia giao tháng 12/2018 trên sàn New York tăng 1,55 US cent tương đương 1,59% lên 99,30 US cent/lb do real Brazil tăng lên mức cao nhất 1 tháng. Trong khi đó robusta giao tháng 11/2018 tại London tăng 5 USD tương đương 0,3% lên 1.516 USD/tấn do lo ngại sản lượng giảm ở Việt Nam.

Mưa kéo dài ở Việt Nam có thể ảnh hưởng tới sản lượng cà phê niên vụ 2018/19, trong khi nguồn cung ở Indonesia đang giảm dần vì vụ thu hoạch đã kết thúc. Hiệp hội Cà phê & Cacao Việt Nam dự báo sản lượng sẽ giảm 2,3% so với vụ trước, xuống 1,71 triệu tấn.

Tại Tây Nguyên, cà phê nhân xô đang được chào bán giá 32.600-32.800 đồng (1,40-1,41 USD)/kg, hồi phục chút ít so với 32.000-32.500 đồng tuần trước; cà phê robusta loại 2 (5% đen & vỡ) trừ lùi 40 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 11 tại London, so với mức trừ lùi 30 – 40 cách đây một tuần.

Tại Lampung, Indonesia, cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) cộng 50-70 USD/tấn so với giá ở London, tương tự như cách đây một tuần.

Đậu tương có thể xuống dưới 8 USD/bushel

Đậu tương tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp, rời xa dần mức thấp nhất nhiều năm khi nhiều khách hàng tăng cường mua vào nhân lúc giá giảm. Hợp đồng giao tháng 10/2018 thêm 0,6% lên 8,55 USD/bushel.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích hàng hóa nổi tiếng thế giới, Thomas Mielke, dự báo giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago có thể xuống dưới 8 USD/bushel nếu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang buộc Bắc Kinh giảm mua mặt hàng này.

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc giai đoạn tháng 10/2018-1/2019 có thể giảm 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ 12 triệu tấn. Trong khi đó, cuộc chiến lại tạo cơ hội cho Ấn Độ tăng xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc, với khối lượng có thể lên tới 600.000 tấn năm 2018/19. Xuất khẩu khô đậu tương của Ấn Độ niên vụ 2018/19 cũng có thể tăng tới 70% so với năm trước do Trung Quốc mua mạnh.

Dầu cọ thô sẽ lên 590 USD/tấn, dầu đậu tương sẽ xuống 700 USD/tấn

Giá dầu cọ tại Malaysia vừa quay đầu giảm sau 3 phiên liên tiếp tăng, do bị ảnh hưởng bởi giá dầu đậu tương giảm. Giảm 0,2% xuống 2.185 ringgit (528,29 USD)/tấn, dầu cọ thô tại Malaysia hiện đang ở mức thấp nhất 2 tháng do sản lượng và dự trữ cuối vụ đều tăng.

Nhà phân tích về hạt có dầu, Julian McGill, dự báo giá dầu cọ thô có thể tăng tới 590 USD/tấn (CIF Rotterdam) vào cuối năm nay do nhu cầu mạnh từ lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Chủ tịch công ty LMC International's, James Fry, tháng 8 vừa qua cũng dự báo giá dầu cọ Malaysia sẽ được giao dịch ở mức khoảng 2.200 ringgit cho tới tháng 12/2018, nhưng sau đó do dự trữ giảm nên giá sẽ hồi phục lên mức 2.400 ringgit vào tháng 1/2019.

Về dầu đậu tương, Julian McGill dự báo giá sẽ giảm xuống 700 USD/tấn (CIF Rotterdam) bởi "cuộc chiến tương mại làm giảm giá đậu tương, và việc các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ của Mỹ được miễn tuân thủ thời hạn thực hiện quy định về nhiên liệu sinh học đã làm giảm nhu cầu nhiên liệu sinh học tại nước này đồng thời cũng khiến giá giảm".

Thịt lợn Trung Quốc tăng tiếp Giá lợn hơi tại Trung Quốc tiếp tục tăng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn không ngừng lan rộng. Hiện giá đang ở mức 14,38 CNY/kg, tăng khoảng 13% so với đầu tháng 8/2018. Việc buộc phải đóng cửa các chợ buôn bán lợn sống ở các tỉnh nhiễm dịch và ngăn chặn vận chuyển lợn sang những khu vực khác có thể khiến giá sẽ còn tiếp tục tăng cao cho tới Tết Nguyên đán. Hiện tới 70% lượng lợn hơi trên cả nước không được vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Dừa Thái Lan giảm mạnh

Giá dừa tại Thái Lan năm nay giảm mạnh do nhiều nhà máy chế biến dừa tăng cường nhập khẩu thay vì sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước. Năm ngoái, giá dừa bán lẻ là 15 baht/trái, nhưng năm nay chỉ còn 4-5 baht. Điều này khiến cho người trồng dừa cũng như nhiều nhà cung cấp mặt hàng này tại Thái Lan bị tổn thất nặng. Bưởi Trung Quốc giảm

Giá bưởi tại Trung Quốc năm nay rẻ hơn 20% so với năm ngoái và dự báo sẽ còn giảm hơn nữa trong thời gian tới. Tại Hạ Môn (Phúc Kiến), mỗi 0,5 kg bưởi ruột trắng bán buôn giá 1,8 CNY, bán lẻ 3 – 5 CNY, trong khi bưởi ruột đỏ bán buôn 2,8 CNY, bán lẻ 4-6 CNY. Bưởi bắt đầu được tiêu thụ mạnh từ Trung thu, và nhu cầu tiêu thụ năm nay vẫn khá tốt.

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 7h sáng 28/9/2018