Thị trường ngày 4/10: Giá dầu tiếp tục tăng phi mã, vượt qua 86 USD/thùng

Dầu cán mốc cao mới 4 năm

Giá dầu kết thúc phiên vừa qua tăng gần 2% sau khi đạt mức cao nhất 4 năm trong phiên liền trước, do thị trường tập trung vào lệnh trừng phạt sắp tới của Mỹ đối với Iran bất chấp thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tuần đạt mức cao nhất trong năm và sản lượng dầu thô của Saudi Arabia, Nga cùng tăng cao.

Dầu thô Brent kỳ hạn giao sau tăng 1,49 USD tương đương 1,8% lên 86,29 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 30/10/2014 và giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn giao sau tăng 1,18 USD tương đương 1,6% lên 76,41 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 76,9 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều giảm trong đầu phiên giao dịch, sau đó bật tăng trở lại.

Giá dầu vẫn tăng cao bất chấp dự trữ cao. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 8 triệu thùng trong tuần trước, gấp 4 lần kỳ vọng của các nhà phân tích và đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2017. Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Khalid al-Falih cho biết, vương quốc này đã nâng sản lượng lên 10,7 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 10/2018 và sẽ bơm thêm trong tháng 11/2018, trong khi đó mức sản lượng cao kỷ lục của Saudi đạt 10,72 triệu bpd trong tháng 11/2016.

Vàng giảm, bạc gần mức cao nhất 1 tháng

Giá vàng giảm trở lại khỏi mức cao nhất hơn 1 tuần trong phiên trước đó, sau khi Italia cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách và khoản nợ, khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với vàng. Ngoài ra, giá vàng chịu áp lực bởi đồng USD và số liệu nền kinh tế Mỹ tăng mạnh.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.199,56 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất hơn 1 tuần (1.208,32 USD/ounce) trong phiên trước đó và vàng kỳ hạn tháng 12/2018 tại Mỹ giảm 4,1 USD tương đương 0,34% xuống 1.202,9 USD/ounce. Như vậy, trong 6 tháng qua, giá vàng đã giảm hơn 11%, phần lớn do đồng USD tăng mạnh, lãi suất tăng và lo ngại một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng, với chỉ số công nghiệp Dow Jones mở cửa đạt mức cao kỷ lục, và trái phiếu Italia tăng sau khi Rome cam kết sẽ thu hẹp thâm hụt ngân sách trong những năm tới. Theo khảo sát các nhà kinh tế của Reuters, bảng lương trong ngành phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 9/2018 tăng so với tháng 8/2018.

Trong khi đó, bạc tăng 0,2% lên 14,67 USD/ounce, gần mức cao (14,91 USD/ounce) trong phiên trước đó, cao nhất trong hơn 1 tháng.

Nhôm cao nhất hơn 3 tháng

Giá nhôm tăng lên mức cao nhất hơn 3 tháng, sau khi Norsk Hydro cho biết sẽ ngừng sản xuất tại nhà máy tinh chế alumina Alunorte, dấy lên mối lo ngại về sự thiếu hụt nguyên liệu.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 4,2% lên 2.206 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.238 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 15/6/2018. Nguồn cung thị trường alumina trong năm nay thắt chặt, do sự cố ngừng hoạt động tại nhà máy Norsk Hydro Brazil, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhà sản xuất Rusal Nga và cuộc đình công tại nhà máy tinh chế alumina Alcoa Australia đã được giải quyết vào tuần trước. Giá nhôm cũng được hỗ trợ bởi lo ngại về dự trữ nhôm tại LME đạt 979.800 tấn, giảm hơn 1/2 kể từ tháng 1/2017 và chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008.

Cao su chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời.Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 trên sàn Tokyo giảm 2,9 JPY xuống 169,5 JPY (1,49 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng (174,2 JPY/kg) trong phiên trước đó và giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn SICOM giảm từ mức cao nhất gần 2 tuần trong phiên trước đó, giảm 0,9 US cent xuống 133,1 US cent/kg.

Đường tăng, cà phê và ca cao giảm

Giá đường tăng được hậu thuẫn bởi đồng real Brazil tăng mạnh, trong khi giá ca cao giảm 3%. Đồng real trong tuần này tăng do cuộc bầu cử cho ứng cử viên Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro. Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ bắt đầu vào chủ nhật (7/10/2018).

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 0,16 US cent tương đương 1,3% lên 12,23 US cent/lb, trong phiên có lúc đạt 12,38 US cent/lb, cao nhất 3,5 tháng và giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 5,2 USD tương đương 1,6% lên 338,7 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 341,9 USD/ounce, cao nhất 2,5 tháng.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 1,05 US cent tương đương 1% xuống 1,066 USD/lb, trong phiên có lúc tăng lên 1,108 USD/lb, cao nhất gần 2 tháng và cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 giảm 16 USD tương đương 1% xuống 1.588 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 1.617 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 30/8/2018.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn New York giảm 67 USD tương đương 3,2% xuống 2.019 USD/tấn và ca cao giao cùng kỳ hạn trên sàn London giảm 43 GBP tương đương 2,8% xuống 1.498 GBP/tấn, trong phiên có lúc giảm 3% xuống 1.494 GBP/tấn.

Đậu tương và ngô giảm

Giá đậu tương và ngô đều giảm do hoạt động bán ra ồ ạt sau 2 ngày tăng, mặc dù lo ngại thời tiết mưa có thể trì hoãn tiến độ thu hoạch tại một số khu vực Trung tây Mỹ.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn Chicago giảm 4-1/2 US cent xuống 8,61-1/2 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất gần 6 tuần và giá ngô kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 2-3/4 US cent xuống 3,64-3/4 USD/bushel. Cả 2 hàng hóa đều giảm dưới mức trung bình 50 ngày sau khi đạt gần mức kỹ thuật quan trọng trong ngày thứ ba (2/10/2018) – lần đầu tiên – kể từ giữa tháng 8/2018.

Sữa giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá sữa toàn cầu kết thúc phiên đấu giá vừa qua giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do nguồn cung vượt nhu cầu. Chỉ số giá sữa toàn cầu - GDT Price Index – giảm 1,9% so với phiên trước đó (cách đây 2 tuần), với giá bán trung bình là 2.901 USD/tấn. Chỉ số này giảm 1,3% trong phiên trước đó. Trong đó giá sữa bột nguyên kem (WMP) giảm 1,2% so với dự kiến thị trường giảm 0,4%.

Sản lượng sữa của New Zealand - nước xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới – tăng mạnh, đã khiến giá sữa giảm ngay cả khi nhu cầu, đặc biệt từ châu Á tăng. Amy Castleton, nhà phân tích sữa thuộc NZX cho biết: "Nhu cầu đối với sữa WMP tăng cao...Bắc Á (bao gồm Trung Quốc) mua hơn 1/2 lượng sữa WMP đã bán".

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 4/10