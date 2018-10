Thị trường ngày 5/10: Nhà đầu tư chốt lời kéo giá dầu đi xuống

Dầu giảm từ mức cao nhất 4 năm

Giá dầu kết thúc phiên vừa qua giảm, do triển vọng sản lượng dầu thô từ Saudi Arabia và Nga tăng và các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi giá dầu tăng cao nhất 4 năm.

Dầu thô Brent kỳ hạn giao sau giảm 1,71 USD tương đương 1,98% xuống 84,58 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất (86,74 USD/thùng) kể từ cuối năm 2014 trong phiên trước đó và giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn giao sau giảm 2,08 USD tương đương 2,72% xuống 74,33 USD/thùng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cả dầu Brent và dầu WTI tăng cao hơn 70 trong tuần này, cho thấy tín hiệu thị trường đã tăng quá xa, và chỉ số này trong ngày 4/10/2018 đã giảm xuống dưới 70 đối với cả 2 loại dầu.

Giá dầu chịu áp lực giảm bởi các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ giảm, với chỉ số S&P 500 ngày giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6/2018. Ngoài ra, giá dầu còn chịu áp lực bởi thông tin dự trữ dầu thô tại khu vực trung tâm Cushing, Oklahoma của Mỹ, tăng khoảng 1,7 triệu thùng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10.

Vàng duy trì ổn định

Giá vàng duy trì ổn định, do số liệu nền kinh tế Mỹ tích cực và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đã hạn chế đà tăng từ hoạt động mua đầu cơ.

Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.197,87 USD/ounce và vàng kỳ hạn giao sau tại Mỹ giảm 1,3 USD tương đương 0,11% xuống 1.201,6 USD/ounce. Trong đầu phiên giao dịch, giá vàng đã vượt ngưỡng 1.200 USD/ounce, do thị trường chứng khoán giảm bởi lợi tức trái phiếu Mỹ tăng trở lại khiến một số nhà đầu tư tìm mua vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Như vậy, kể từ mức cao đỉnh điểm hồi tháng 4/2018 đến nay giá vàng đã giảm hơn 12%, do USD tăng, lãi suất tăng và lo ngại cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.

Nicholas Cawley, nhà phân tích thuộc DailyFX.com cho biết: "Nền kinh tế Mỹ vẫn rất tốt. Kỳ vọng việc tăng lãi suất trong năm tới sẽ hướng tới 4 lần thay vì 3 lần. Lãi suất tăng cao hấp dẫn các nhà đầu tư tìm mua trái phiếu Mỹ hơn vàng".

Nhôm giảm sau khi lên cao nhất hơn 3 tháng

Giá nhôm giảm sau khi đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng, do các nhà đầu tư lo ngại lạm phát Mỹ tăng trở lại. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm trong khi lợi tức trái phiếu tăng lên mức cao nhất nhiều năm. Sau khi có số liệu tích cực về nền kinh tế Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng khá trong thời gian dài. Trước đó trong phiên, giá nhôm được hỗ trợ bởi lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung, sau khi Norsk Hydro của Brazil công bố ngừng hoạt động của nhà máy tinh chế alumina Alunorte. Tuy nhiên, nhà phân tích Ross Strachan thuộc Capital Economics cho biết, đây chỉ là yếu tố tạm thời.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,7% xuống 2.169,5 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.267 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 14/6/2018.

Đồng cao nhất gần 3 tháng

Giá đồng kỳ hạn giao sau trên sàn London tăng 0,4% lên 6.290 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 6.393,5 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 10/7/2018 do dự kiến nhu cầu tăng. Nhà khai thác mỏ lớn BHP dự báo việc mở rộng ra nước ngoài của Trung Quốc có thể thúc đẩy sử dụng đồng thêm 1,6 triệu tấn, tương đương 7% trong tổng nhu cầu hàng năm.

Cao su duy trì ổn định

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo kết thúc phiên duy trì ổn định, do đồng JPY giảm so với USD và dự trữ suy giảm bù đắp sự suy yếu giá dầu. Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 trên sàn Tokyo không thay đổi ở mức 169,5 JPY (1,48 USD)/kg, trong khi đó giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn SICOM giảm 0,2 US cent xuống 133,2 US cent/kg. Dự trữ cao su tấm hun khói (RSS) tại Tokyo tính đến ngày 20/9/2018 giảm 372 tấn xuống 10.160 tấn, so với 10 ngày trước đó.

Đường cao nhất 3,5 tháng, cà phê tăng giá phiên thứ 2

Giá đường tăng phiên thứ 4 liên tiếp lên mức cao mới 3,5 tháng, trong khi giá cà phê cũng tăng trước cuộc bầu cử Tổng thống tại nước sản xuất lớn nhất thế giới – Brazil.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 0,1 US cent tương đương 0,8% lên 12,33 US cent/lb và giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 2,9 USD tương đương 0,9% lên 341,6 USD/tấn.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 0,35 US cent tương đương 0,3% lên mức 1,0695 USD/lb, và cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 28 USD tương đương 1,8% lên 1.616 USD/tấn.

Giá cà phê thị trường thế giới hồi phục nhưng thị trường Việt Nam và Indonesia vẫn trầm lắng, do dự trữ ở cả hai nước này ở mức thấp.

Gạo Ấn Độ giảm, Thái Lan tăng và Việt Nam ổn định

Giá xuất khẩu gạo Ấn Độ giảm tuần thứ 2 liên tiếp do nhu cầu chậm chạp, trong khi gạo Thái Lan tăng bởi nguồn cung thấp và kỳ vọng các đơn hàng mới từ Philippines, Indonesia và Nhật Bản.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ trong tuần này ở mức khoảng 367-373 USD/tấn, giảm so với 370-374 USD/tấn tuần trước đó. M. Adishankar, giám đốc điều hành thuộc Sri Lathitha, một nhà xuất khẩu gạo hàng đầu khu vực miền nam Andhra Pradesh cho biết: "Tuy nhiên, đồng rupee suy yếu, khiến xuất khẩu của Ấn Độ cạnh tranh hơn so với Thái Lan và Việt Nam". Đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục trong ngày thứ năm (4/10/2018) và đã giảm hơn 13% trong năm nay.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 390-403 USD/tấn FOB Bangkok, tăng so với 395-398 USD/tấn tuần trước đó. Gạo 5% tấm của Việt Nam không thay đổi ở mức 400-405 USD/tấn, do nhu cầu yếu bởi Trung Quốc nghỉ lễ 1 tuần, bù đắp sự suy giảm nguồn cung sau khi 2 vụ thu hoạch chính của Việt Nam đã kết thúc.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/10