Thị trường ngày 7/8: Giá dầu giảm tiếp xuống dưới 60 USD/thùng, vàng vượt 1.470 USD/ounce

Dầu tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng

Giá dầu giảm hơn 1%, với dầu thô Brent xuống mức thấp nhất gần 7 tháng dưới 60 USD/thùng, do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm gia tăng mối lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu.

Chốt phiên giao dịch đêm qua 6/8, dầu thô Brent giảm 87 US cent tương đương 1,45% xuống 58,94 USD/thùng, trong phiên có lúc chạm 58,81 USD/thùng. Tính đến nay, giá dầu Brent giảm hơn 22% từ mức cao đỉnh điểm trong tháng 4/2019. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,06 USD tương đương 1,94% xuống 53,63 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu giảm được hạn chế bởi dự trữ dầu thô Mỹ dự kiến sẽ giảm tuần thứ 8 liên tiếp.

Khí tự nhiên tăng từ mức thấp nhất 3 năm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng trở lại từ mức thấp nhất 38 tháng trong phiên trước đó, do các dấu hiệu cho thấy rằng sản lượng sẽ giảm, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sẽ tăng và nhu cầu tại Texas sẽ đạt mức cao kỷ lục trong tuần này.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn New York tăng 4,1 US cent lên 2,111 USD/mBTU.

Vàng tiếp tục tăng trên mức cao nhất hơn 6 năm

Vàng tiếp tục tăng cao trên mức cao nhất trong hơn 6 năm do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gia tăng đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,5% lên 1.470,96 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 1.474,81 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 5/2013. Vàng kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn New York tăng 0,52% lên 1.484,2 USD/ounce.

Giám đốc Jeff Klearman thuộc GraniteShares cho biết: "Tăng trưởng kinh tế không chắc chắn, đặc biệt lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã làm thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu biến động và hậu thuẫn giá vàng".

Đồng vẫn thấp nhất 2 năm

Giá đồng vẫn dao động quanh mức thấp nhất 2 năm, khi xung đột thương mại Mỹ - Trung ngày càng gia tăng, làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và gia tăng mối lo ngại về nhu cầu kim loại.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London không thay đổi ở mức 5.685 USD/tấn, trong phiên trước đó chạm 5.640 USD/tấn, thấp nhất 2 năm.

Quặng sắt thấp nhất 1 tháng, thép thấp nhất gần 2 tháng

Giá quặng sắt tại Đại Liên giảm do triển vọng nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép suy giảm và dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung toàn cầu giảm bớt.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn Đại Liên giảm 2,2% xuống 693,5 CNY/tấn, trong phiên có lúc giảm 2,8% xuống 689 CNY (97,98 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 5/7/2019.

Giá thép trên sàn Thượng Hải cũng giảm do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tiêu thụ thép suy yếu, sau cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ - Trung leo thang.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn Thượng Hải giảm 1,9% xuống 3.707 CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 10/6/2019. Giá thép cán nóng giảm 1,4% xuống 3.658 CNY/tấn, thấp nhất kể từ ngày 19/6/2019.

Cao su giảm tiếp tại Tokyo, tăng tại Thượng Hải

Giá cao su tại Tokyo giảm 8 phiên liên tiếp, ngay cả khi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM giảm 0,3 JPY (0,0028 USD) xuống 165,9 JPY/kg. Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 2/2020 trên sàn TOCOM giảm 2,4 JPY xuống 142 JPY/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Thượng Hải tăng 345 CNY (49,04 USD) lên 11.555 CNY/tấn.

Đường và cà phê tăng

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn ICE tăng 1 US cent tương đương 1% lên 96,6 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1,5 tháng trong phiên trước đó (94,3 US cent/lb), trong bối cảnh đồng real suy yếu và lo ngại dư cung. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn ICE tăng 2 USD tương đương 0,2% lên 1.299 USD/tấn.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn ICE tăng 0,02 US cent tương đương 0,2% lên 11,84 US cent/lb. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn ICE tăng 0,4 USD tương đương 0,1% lên 318,4 USD/tấn.

Ca cao thấp nhất hơn 1 tháng

Giá ca cao chạm mức thấp nhất hơn 1 tháng do nguồn cung tại nước sản xuất hàng đầu - Ivory Coast – tăng.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn London giảm 27 GBP tương đương 1,5% xuống 1.804 GBP/tấn, thấp nhất trong hơn 1 tháng. Giá ca cao giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 43 USD tương đương 1,9% xuống 2.302 USD/tấn, thấp nhất 2,5 tháng.

Ngô, đậu tương và lúa mì đều giảm

Giá ngô và đậu tương tại Mỹ giảm do mưa tại một số khu vực Trung Tây Mỹ nhiều hơn so với dự kiến làm giảm bớt lo ngại năng suất cây trồng suy giảm.

Giá ngô kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Chicago giảm 1-1/4 US cent xuống 4,04 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn Chicago giảm 3 US cent xuống 8,65-3/4 USD/bushel.

Giá lúa mì giảm do áp lực từ vụ thu hoạch tại Mỹ tăng và đồng USD tăng, thúc đẩy hoạt động bán ra và kéo giá giảm. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn Chicago giảm 10-1/2 US cent xuống 4,84 USD/bushel.

Dầu cọ giảm khỏi mức cao nhất 2 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm từ mức cao nhất 2 tháng đạt được trong phiên trước đó, chịu áp lực bởi giá dầu đậu tương tại Chicago suy yếu và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn Bursa Malaysia giảm 0,4% xuống 2.085 ringgit (498,33 USD)/tấn.

Thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết, thị trường theo xu hướng giá dầu đậu tương trên sàn Chicago giảm, song mức giảm được hạn chế do đồng ringgit suy yếu. Đồng ringgit giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng, giảm 0,2% so với đồng USD xuống 4,185.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 7/8