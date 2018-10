Thị trường ngày 9/10: Giá dầu giảm sau khi Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Sau khi Trung Quốc đưa ra một loạt chính sách mới chống lại những ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung, USD tăng mạnh đã đẩy giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần, dầu tiếp tục giảm trong khi nguồn cung thắt chặt đẩy giá than cốc tăng gần 6%. Đồng real Brazil vững đẩy giá đường thô cao nhất 7 tháng, cà phê cao nhất kể từ tháng 8/2018. Giá lợn nạc, gia súc sống tại Mỹ cao nhất 7 tháng. Giá táo tại Trung Quốc tăng, hồng thấp.

Dầu giảm nhưng đã hồi phục khỏi mức thấp đầu phiên

Giá dầu giảm vào cuối phiên giao dịch 08/10, nhưng cũng đã hồi phục so với mức thấp đầu phiên do hy vọng các hoạt động kích thích kinh tế của Trung Quốc sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Đầu phiên giao dịch, giá dầu đã giảm xuống dưới mức 83 USD/thùng sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ 4 trong năm 2018, dấu hiệu cho thấy nước này đang tìm cách ổn định tăng trưởng kinh tế.

Dầu thô Brent chốt phiên giảm 25 cent xuống còn 83,91 USD/thùng, trong phiên có lúc xuống mức thấp 82,66 USD. Tuần trước, dầu Brent đã chạm mức cao nhất bốn năm là 86,74 USD/thùng. Dầu thô Mỹ giảm 5 cent còn 74,29 USD/thùng, mức thấp nhất trong phiên là 73,07 USD / thùng.

Giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ dự trữ dầu giảm nhẹ trong tuần trước tại trung tâm lưu trữ chính của Mỹ ở Cushing, Oklahoma. Dự trữ tại Cushing đạt 28,5 triệu thùng vào ngày giao dịch cuối tuần qua, hãng thông tấn thị trường Genscape đưa tin.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào việc tăng sản lượng từ các nhà sản xuất khác thuộc OPEC, đặc biệt là nhà xuất khẩu dầu hàng đầu Saudi Arabia, để bù đắp lượng dầu thiếu hụt tại Iran. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết nước này hiện đang bơm khoảng 10,7 triệu thùng/ngày, có thể tăng sản lượng thêm 1,3 triệu thùng/ngày.

Vàng chạm xuống mức thấp nhất 1 tuần

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần do USD tăng mạnh sau khi Trung Quốc đưa ra một loạt chính sách mới chống lại những ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung. Vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 1,185,81 USD/ounce, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ 15/8. Trong phiên giao dịch, vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 28/9 còn 1.183,19 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2018 đã giảm 17 USD, tương đương 1,41%, xuống còn 1.188,6 USD.

Đại diện Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này có thể theo đuổi một chính sách tài khóa chủ động và linh hoạt để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trung Quốc có thể cắt giảm thuế ở quy mô lớn đồng thời có các chính sách tiền tệ nới lỏng.Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cuối tuần qua đã đưa ra quyết định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng, đồng nghĩa với việc để cho thêm một lượng tiền chảy vào nền kinh tế.

Than luyện cốc tăng gần 6% do nguồn cung thắt chặt

Tại Trung Quốc, giá than luyện cốc tăng gần 6% và than cốc tăng hơn 4%, do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn sau khi tỉnh Hà Bắc thông báo thời gian cắt giảm sản xuất dài hơn năm ngoái và các nhà đầu tư quay trở lại thị trường sau một tuần dài nghỉ lễ. Thành phố Handan ở tỉnh Hà Bắc vừa đưa ra kế hoạch giảm sản lượng trong mùa đông. Theo đó, các ngành công nghiệp nặng sẽ hạn chế sản xuất từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/3/2019.

Giá than luyện cốc kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn Dalian tăng 5,9% lên 1.332 CNY (193 USD), mức tăng cao nhất kể từ ngày 23/8/2018. Giá than cốc kỳ hạn tháng 1/2019 tăng 4,2% lên 2,331,50 CNY/tấn.

Giá tăng còn do lo ngại về nguồn cung hạn chế ở trung tâm than lớn tỉnh Sơn Tây, nơi đã cắt giảm mạnh sản xuất trong mùa nóng.

Thép tăng theo giá than

Giá than đá tăng cũng đẩy giá thép tăng nhẹ. Giá thép thanh vằn trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt phiên tăng 0,7% lên 3.971 CNY/tấn. Giá thép cuộn cán nóng tăng 1,2% lên 3.891 CNY/tấn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng giá sẽ không tăng mạnh do lượng thép tồn kho cao, nhu cầu tiêu thụ thép yếu trong kỳ nghỉ quốc gia. Dự trữ thép tại các thương nhân Trung Quốc là 10 triệu tấn vào ngày 28/9/2018, tăng so với mức 9,85 triệu tấn trong tuần trước, số liệu mới nhất từ ​​tư vấn Mysteel cho thấy. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của ngành thép đã giảm 1,4% xuống còn 52% trong tháng 9/2018 trong khi lượng đơn đặt hàng mới tại các nhà máy thép giảm, theo số liệu mới nhất từ Liên đoàn Logistics & Purchasing.

Đường thô cao nhất 7 tháng

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất 7 tháng do đồng real Brazil đã tăng lên mức cao nhất 2 tháng so với USD sau khi ứng cử viên tổng thống Jair Bolsonaro dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào hôm Chủ Nhật.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng phiên thứ 8 liên tiếp, đóng cửa tăng 0,31 cent, tương đương 2,5%, đạt mức 12,94 cent/lb sau khi đạt 12,98 cent, mức cao nhất kể từ tháng 3/2018. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 4,40 USD, tương đương 1,3%, đạt mức 350,20 USD/tấn.

Cà phê cao nhất kể từ tháng 8/2018

Cà phê arabica trên sàn ICE giao tháng 11/2018 tăng 2,9 cent, tương đương 2,7%, lên mức 1,1185 USD/lb sau khi chạm mức 1,1295 USD, mức cao nhất kể từ ngày 7/8. Cà phê robusta giao tháng 11/2018 đã tăng 29 USD, tương đương 1,75%, đạt mức 1.684 USD/tấn.

Thị trường được hỗ trợ bởi đồng real Brazil mạnh và hoạt động đầu cơ. Liên minh nông dân Brazil cho biết cuối tuần trước họ đã yêu cầu chính phủ tài trợ để nông dân trồng cà phê không phải bán với giá thấp hiện nay.

Lợn nạc, gia súc sống cao nhất 7 tháng

Giá thịt lợn nạc và gia súc sống kỳ hạn giao sau tại sở giao dịch Chicago, Mỹ đã lên mức cao nhất 7 tháng do mưa nhiều khiến lo ngại đàn lợn không thể tăng trọng nhanh như bình thường.Giá gia súc kỳ hạn tháng 10/2018 đã tăng 0.375 cent lên 114.175 cent/ pound, sau khi hợp đồng đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 14/03/2018. Giá kỳ hạn tháng 1/2019 chốt phiên tăng 0,1 cent đạt mức 118,250 cent.

Giá quả hồng Trung Quốc vẫn thấp mặc dù nguồn cung ít

Giá quả hồng tại Trung Quốc hiện vẫn thấp mặc dù nguồn cung ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân chính là do hồng bị sâu bệnh nhiều. Bên ngoài quả hồng trông vẫn đẹp, nhưng bên trong sâu bệnh nhiều, mắt thường khó phân biệt. Ngoài ra, bảo quản hồng khó hơn rất nhiều so với các loại hoa quả khác như táo và lê. Các siêu thị thường phải bán hồng xanh cho khách hàng mang về chờ chín.

Giá táo Trung Quốc tăng trong tháng 10

Ngày lễ Quốc khánh bắt đầu thì cũng là lúc thị trường táo Jingning County hoạt động giao dịch nhộn nhịp. Nhìn chung, chất lượng táo Fuji đỏ ở Trung Quốc năm nay giảm do thời tiết nhiều sương giá và mưa đá, cây già cỗi. Diện tích trồng táo tại huyện Jingning lên tới hàng ngàn mẫu, tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm ngoái. Thị trường táo Jingning nhanh chóng mở rộng nhờ lợi thế cạnh tranh và số lượng người mua tăng lên.

Tổng sản lượng táo tại Jingning County có thể đạt 600 nghìn tấn trong năm nay, đạt trị giá 2,4 tỷ CNY (350 triệu USD). Khối lượng xuất khẩu có thể đạt giá trị hơn 16 triệu USD. Lợi nhuận trung bình của nông dân táo có thể vượt quá 3800 CNY (553 USD).

Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 7h sáng ngày 09/10/2018