Thị trường nhà phố, biệt thự Hà Nội sôi động dịp cuối năm, giá tiếp tục tăng, cao nhất trong 3 năm qua

Cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều tuyến đường giao thông lớn hoàn thành khiến cho nhiều khu đô thị mới có quỹ đất lớn ở xung quanh khu trung tâm lõi của Thủ đô có giao dịch khởi sắc hơn, nhất là phân khúc nhà liền kề và biệt thự. Đây cũng là xu hướng dịch chuyển không gian sống của một bộ phận người dân Thủ đô, tìm đến những khu vực có môi trường trong lành và thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên hơn.



Chính vì thế, nhiều khu đô thị mới được quy hoạch bài bản và có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại với sản phẩm chủ yếu là biệt thự, liền kề đang được giao dịch khá sôi động.

Theo ghi nhận của CBRE Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 phân khúc nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đang hút dòng vốn đầu tư, thanh khoản đạt mức 3.853 căn, cao hơn 1,5 lần thanh khoản cả năm 2018.

Riêng trong quý 3 có 879 căn mở bán mới, thanh khoản đạt 873 căn, tăng 3% theo quý và 67% theo năm.

Theo đó, nâng tổng nguồn cung mới tương đương 4.120 căn trong 9 tháng đầu năm.

Thị trường biệt thự, liền kề tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển của nguồn cung với các dự án mở bán mới tại các quận Hoài Đức, Hà Đông và huyện Đan Phượng. Số căn mở bán mới ghi nhận tại 3 quận/huyện này trong 9 tháng đầu năm đóng góp khoảng 25% tổng nguồn cung mới của thị trường.

Giá trung bình của phân khúc nhà phố, biệt thự tại Hà Nội tăng trưởng đều trong 2 năm qua

Đa phần nguồn cung này thuộc các khu đô thị mới nằm xung quanh khu lõi trung tâm Hà Nội chừng 10km. Có thể kể đến như biệt thự An Phú Shop-villa, An Khang Villa, An Vượng Villa, Sunshine Wonder Villas, The Manor Central Park, Eurowindow River Park, La Casta, The Eden Rose, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City ...

Ngoài ra, ở một số khu vực vệ tinh trung tâm Hà Nội như tại Sơn Tây, Hòa Lạc,...cũng xuất hiện một số nguồn cung mới. Đáng chú ý như Khu đô thị HUD Sơn Tây quy mô 23ha với khoảng 147 căn shophouse ngay trung tâm Sơn Lộc cũng đã được Sở Xây dựng chấp thuận bán nhà hình thành trong tương lai. Các căn liền kề, biệt thự khu đô thị này có diện tích từ 78m2 đến 200m2.

Có thể thấy, thị trường phân khúc nhà gắn liền với đất tại Hà Nội hiện nay có nguồn cung khá đa dạng. Không chỉ nguồn cung ở các quận, huyện quanh trung tâm mà những dự án ở khu vực thị xã, thị trấn cũng đang đón nhận dòng vốn đầu tư khá tích cực.

CBRE cho biết, giá biệt thự, liền kề trung bình trên thị trường thứ cấp đạt quý 3 đạt 4.157 USD/m2 đất (bao gồm thuế VAT và chi phí xây dựng), tăng 2% so với quý trước và 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái; giá chào bán thứ cấp cải thiện tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại cụm dân cư mới ở các quận Gia Lâm, Hoài Đức và Hà Đông.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo quý 3, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE nhận định, trong các năm tới, thị trường bất động sản Hà Nội dự kiến sẽ chào đón một lượng lớn nguồn cung mới đến từ các dự án khu đô thị quy mô lớn. Nguồn cung thị trường được kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa đến phía Bắc và Nam Hà Nội, với các dự án đáng chú ý đang được rục rịch triển khai như BRG và Sumitomo Smart City ở Đông Anh hay Gamuda Lakes ở Hoàng Mai...