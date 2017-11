Thị trường ô tô cũ: Xe 500-600 triệu bán túc tắc, xe đắt 'vườn không nhà trống'

Làm chủ cửa hàng kinh doanh nội thất, công việc phải đi lại khá nhiều, nên chị Thanh Hà (Ba Đình, Hà Nội) tính mua một chiếc ô tô tầm 700-800 triệu đồng phục vụ công việc và đi lại của gia đình.

Nhiều lần chị cũng đã tìm gặp nhân viên ngân hàng để tìm hiểu thủ tục vay mua ô tô song thấy các hãng xe đua nhau tung chương trình giảm giá, khuyến mãi, chị Hà lại bị lung lay, không biết có nên chờ mua ô tô giá rẻ năm 2018? Mỗi lần nói đến việc mua ô tô, ai cũng khuyên chờ thêm ít tháng nữa, kiểu gì sang 2018 khi thuế nhập khẩu về 0%, giá xe sẽ rẻ hơn, thế nên ý định mua ô tô của chị cả năm nay vẫn chưa thực hiện được.

Anh Nguyễn Kiên, chủ đại lý ô tô cũ ở Mỹ Đình cho biết, không chỉ người mua mà cả người bán cũng đang nghe ngóng tình hình, đợi chờ xem chính sách thuế thế nào. Đây là thời điểm rất nhạy cảm, vì chỉ còn không đầy 2 tháng nữa là hết năm. Nếu thuế nhập khẩu từ 1/1/2018 giảm thì giá ô tô sẽ giảm.

Đặc biệt vừa qua, nhiều hãng xe mới có động thái giảm giá, khiến người tiêu dùng càng có tâm lý chờ đợi giá giảm thêm.

"Tâm lý của đa số người dân cho rằng đến năm 2018 khi thuế nhập khẩu về 0%, giá xe sẽ giảm cả trăm triệu đồng, khi đó các dòng xe cũ sẽ còn giảm nhiều hơn", anh Kiên chia sẻ.

Thực tế, cùng với đà giảm giá của các hãng ôtô trên thị trường, giá xe hơi cũ cũng rớt từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi chiếc, tùy từng dòng xe.

“Cứ xe mới rớt giá 10-20 triệu thì xe cũ mất 40 triệu. Ví dụ như xe Honda CVR cũ từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh, khoảng 60- 100 triệu/xe”, anh Kiên cho hay.

Anh Kiên cho biết, cách đây vài tháng hầu hết các chủ đại lý ô tô đều tìm cách đẩy hàng tồn, bán cắt lỗ.

Như đại lý của anh trong tháng 8 âm lịch đã bán hơn 2 chục xe và hiện tại chỉ tập trung các xe cũ tầm trung, dễ thanh khoản, bán quay vòng nhanh trong 10-15 ngày, với mức giá từ 500- 600 triệu đồng, như các dòng xe: Mazda3, CX5, Kia K3, Cerato, Rio, Vios, Grand i10…

Như xe Mazda CX5 cũ hiện nay có giá 800 triệu đồng nhưng cháy hàng không có hàng để bán.

Theo anh Kiên, những người có nhu cầu thiết thực, những bạn trẻ thường ít khi chờ đợi, họ đã thích là mua, không thích thì bán. Hoặc những người mua xe để kinh doanh, chạy dịch vụ họ sẽ không chờ sang năm để mua vì có thể giá sang năm giảm được 10- 20 triệu nhưng từ nay đến Tết, họ có thể kiếm được gấp mấy lần thế. Hơn nữa, thời điểm này giá xe cũ cũng đã quá tốt. Ví dụ chiếc Mazda3 2015 chỉ 600 triệu đồng; Rio, Honda City 2015 chỉ khoảng 500 triệu”.

Còn những người do hoàn cảnh hoặc nhu cầu chưa quá cần thiết, họ sẽ có tâm lý chờ đợi, với hi vọng giá sẽ giảm thêm.

Anh Tuấn, chủ một đại lý ô tô ở Lê Văn Lương cũng chia sẻ, thời điểm này phân khúc xe sang bán rất chậm. Một số dòng xe đang có xu hướng giảm như CRV, Tucson, SantaFe hầu như đại lý không nhập vì nếu ôm sẽ lỗ ngay, những xe tầm 1 tỷ trở lên đều phải cân đối, tính toán kỹ. Hiện nay đại lý còn rất ít xe, chủ yếu cầm chừng, nghe ngóng.

Theo anh Tuấn, đây là điều ngược lại so với mọi năm. Đáng ra thời điểm này các đại lý đều ôm hàng chờ Tết nhưng do mọi người đang rất chờ mốc 1/1/2018. Năm 2018 dự báo sẽ có nhiều biến động, nhiều mẫu xe mới, giá giảm, tâm lý người mua sẽ thay đổi. Do đó những người kinh doanh xe cũ như anh đang hoạt động cầm chừng, mua xe thanh khoản tốt, đẩy hàng tồn trước tết và chờ thị trường ổn định.

“Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đã đánh giá, dù thuế nhập khẩu có giảm về 0% thì giá xe trong nước cũng khó có khả năng giảm sâu. Thuế nhập khẩu giảm nhưng có thể thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, phí trước bạ, phí đường bộ, …lại điều chỉnh tăng nên cũng chưa nói trước được điều gì”, anh Tuấn nói.