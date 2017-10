Thị trường ô tô Việt tiếp tục thời bết bát

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 9 của toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so với tháng 8. Trong đó bao gồm 11.637 xe du lịch; 8.700 xe thương mại và 819 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 7%; xe thương mại không đổi và xe chuyên dụng tăng 4% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.739 xe, giảm 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.477 xe, giảm 2% so với tháng 8.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt 198.253 xe, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ô tô du lịch giảm 7%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 18%. Xét về xuất xứ, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kì năm ngoái.

Doanh số thị trường ô tô qua các tháng

Đây không phải là tháng duy nhất sức mua trên thị trường ô tô lao dốc mạnh. Nhiều người tiêu dùng vẫn đang có tâm lý chờ giá xe giảm sâu hơn trong năm tới. Tuy nhiên, liệu giá xe có thật sự xuống thấp hơn không vẫn là điều khó đoán.

Theo lộ trình đến năm 2018, thuế nhập khẩu các dòng xe dưới 9 chỗ từ các nước ASEAN về Việt Nam sẽ giảm xuống 0% thay vì mức 30% như hiện nay. Với xe lắp ráp trong nước, một số linh kiện nhập khẩu từ Đông Nam Á đáp ứng đủ điều kiện cũng sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%. Bộ Tài chính vừa đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với linh kiện, phụ tùng ô tô sản xuất trong nước. Như vậy, cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp đều có cơ hội giảm giá.

Tuy nhiên, một chuyên gia cho biết thuế nhập khẩu 0% chỉ áp dụng cho những xe sản xuất tại khu vực ASEAN đạt tiêu chuẩn nội địa hóa liên khối 40% trở lên. Những xe nhập khẩu từ các quốc gia khác hoặc không đạt điều kiện về tỷ lệ nội địa hóa sẽ không được hưởng ưu đãi này.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt cho xe bán tải bằng 60% mức thuế suất xe con cùng dung tích. Nếu được thông qua, thuế cho xe pick-up sẽ tăng lên 30% (với xe từ 2.0-2.5L), 33% (với xe từ 2.5-3.0L) và 54% (với xe trên 3.0L). Việc này dẫn tới giá các mẫu xe bán tải có thể tăng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.