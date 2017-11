Thị trường ô tô xe máy ế ẩm, Savico khó về đích năm nay

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn – Savico (HOSE: SVC), một DN hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ô tô, xe máy mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với kết quả kinh doanh 9 tháng kém khả quan so với kỳ vọng.

Doanh thu của SVC đạt mức 10.183 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 516,5 tỷ đồng; tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tuy vậy, các chi phí từ lãi vay cho đến chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của SVC chỉ còn 94,2 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 26% xuống mức 51 tỷ đồng.

Ngày 15/11 vừa qua, Savico đã tổ chức buổi gặp gỡ Nhà đầu tư nhằm chia sẻ thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017. Ghi nhận của Nhóm phân tích CTCK Rồng Việt (VDSC) sau cuộc gặp cho biết, trong 9 tháng đầu năm, SVC đã bán được 20.055 xe ô tô, tăng 11% so với cùng kỳ.

Thị phần của theo đó tăng 1,6% lên mức 10,1%. Trong khi đó, doanh số bán xe máy sụt giảm 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là SVC không còn phân phối loại xe máy Suzuki mà chỉ tiếp tục với dòng xe đang kinh doanh hiệu quả là Yamaha và Honda. Bên cạnh đó, thị trường xe máy đang dần bão hòa trong khi cạnh tranh ngày càng tăng.

Mảng kinh doanh dịch vụ taxi của Savico cũng đang gặp khó khăn, đặc biệt là khi Uber và Grab ngày càng trở nên phổ biến tại thị trường Việt Nam. Đại diện SVC cho biết doanh nghiệp sẽ thu hẹp mảng hoạt động này, đồng thời tổ chức lại hoạt động nhằm cắt giảm chi phí mà nâng cao hiệu quả hoạt động.

Biến động giá cổ phiếu Savico trong 1 năm

Mảng kinh doanh Bất Động Sản, Rong Viet Research dẫn lời đại diện Savico cho biết, hiện tỷ lệ lấp đầy các trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê đạt 100%. Mặc dù vậy, SVC vẫn gặp một số khó khăn trong mảng kinh doanh này.

Trong đó, Dự án 104 Phổ Quang mặc dù đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước nhưng vẫn chưa có giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, khiến SVC chưa thể hoàn thành xong thủ tục pháp lý để chuyển nhượng dự án này cho đối tác là Novaland; Dự án Mercure Sơn Trà: Hiện đang tạm dừng và đợi kết luận cuối cùng từ Thanh tra Chính phủ về việc xem xét quy hoạch Bán đảo Sơn Trà; Dự án 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đã chuyển giao cho công ty liên kết là CTCP Đầu tư Savico, tuy nhiên do có sự sai sót trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nên ngày khởi công dự án sẽ được dời lại đến tháng 12/2017.

Savico cũng đưa ra những dự báo về kết quả kinh doanh năm nay dưới 2 kịch bản xấu nhất và tốt nhất của thị trường. Với kịch bản xấu nhất, Savico ước thực hiện 13.000 tỷ đồng doanh số, giảm 5% so với cùng kỳ và 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 63% so với kết quả của năm 2016. Trong khi đó, kịch bản tốt nhất là 13.500 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1%; lợi nhuận sau thuế 154 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy vậy, trong cả hai kịch bản thì doanh nghiệp vẫn sẽ không thể hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2017 là 14.500 tỷ đồng doanh thu; 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và 130 tỷ đồng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Theo nhận định của Rong Viet Research, năm 2017 là một năm đầy khó khăn đối với các đại lý ôtô nói chung và SVC nói riêng, do người tiêu dùng có tâm lý hy vọng giá xe ô tô sẽ giảm nhờ vào thuế nhập khẩu ôtô từ ASEAN giảm xuống còn 0% vào năm 2018.

Điều này đã khiến các doanh nghiệp bán ô tô như SVC phải liên tiếp đưa ra các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, thậm chí là chấp nhận cắt bớt lợi nhuận để thúc đẩy doanh số, duy trì và mở rộng thị phần. Do đó, mặc dù doanh số của doanh nghiệp tăng so với thị trường chung, nhưng biên lợi nhuận của công ty lại sụt giảm đáng kể.

Mặc dù vậy, Rong Viet Research vẫn đưa ra đánh giá khả quan cho Savico trong năm 2018 với kỳ vọng kết quả kinh doanh của DN này sẽ phục hồi do hầu hết các thương hiệu ô tô mà Savico đang phân phối đều được nhập khẩu từ ASEAN và được hưởng lại từ biểu thuế suất mới. Ngoài ra, việc mở rộng hệ thống phân phối sẽ củng cố vị trí của công ty trên thị trường. Bên cạnh đó, ngoại trừ một số dự án nêu trên đang chờ giải quyết do một số thủ tục pháp lý, mảng kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp vẫn đang hoạt động có hiệu quả.