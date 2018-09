Thị trường tháng 9/2018: Dầu tăng giá mạnh, các mặt hàng khác đồng loạt giảm

Đáng chú ý, sản lượng táo và khoai tây của Trung Quốc năm nay giảm do thời tiết, giá có thể sẽ tăng lên, trong khi đó nguồn cung tỏi nước này năm nay cao hơn năm ngoái nên giá dự báo giảm.

Dầu cao nhất 4 năm

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên cuối tháng, trong đó dầu Brent lên mức cao kỷ lục 4 năm do việc Mỹ trừng phạt Tehran đã làm sụt giảm xuất khẩu dầu thô của Iran, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm ngay cả khi các nước xuất khẩu chủ chốt khác tăng sản lượng.

Dầu Brent đã tăng 1% lên 82,72 USD/thùng vào lúc kết thúc phiên 28/9, trong phiên có lúc đạt 82,87 USD, cao nhất kể từ 10/11/2014. Tính chung cả quý 3, dầu Brent tăng khoảng 4%.

Dầu Tây Texas Mỹ (WTI) cũng tăng 1,13 USD lên 73,25 USD/thùng vào cuối phiên sau khi có lúc đạt 73,73 USD, cao nhất kể từ 11/7/2018 và tính chung trong tháng 9 tăng khoảng 5% nhưng quý 3/2018 giảm khoảng 1%.

Washington đang yêu cầu tất cả các khách hàng của dầu Iran phải giảm lượng mua về con số 0 để buộc Tehran phải thương lượng về hiệp định hạt nhân mới và nhằm hạn chế ảnh hưởng của quốc gia này ở Trung Đông. Thông tin mới nhất cho thấy công ty quốc doanh Sinopec Corp của Trung Quốc đã giảm một nửa lượng bốc xếp dầu thô từ Iran trong tháng 9 vì lý do này.

Các nước sản xuất khác trong khối OPEC đã tăng sản lượng, nhưng dự trữ dầu trên toàn cầu vẫn giảm. Nguồn tin thân cận với OPEC cho hay, Saudi Arabia và các nước trong và ngoài OPEC khác đã thảo luận về khả năng tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, ANZ nhận định các nước cung cấp lớn chưa chắc sẽ có thể bù đắp đủ chỗ sụt giảm bởi lệnh trừng phạt – 1,5 triệu thùng/ngày. Lúc cao điểm của năm 2018 (tháng 5), Iran đã xuất khẩu tới 2,71 triệu thùng/ngày, gần bằng 3% lượng tiêu thụ toàn cầu.

Vàng tiếp nối những tháng giảm giá dài nhất trong 2 thập kỷ

Giá vàng tăng trong phiên cuối tháng, với vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.193,32 USD/ounce, trong khi hợp đồng giao tháng 12/2018 tăng 8,8 USD tương đương 0,7% lên 1.196,20 USD/oune.

Tuy nhiên, trong tháng 9/2018, giá đã giảm hơn 0,5%, là tháng thứ 6 giảm liên tiếp – dài nhất kể từ tháng 1/1997 – do USD mạnh lên so với EUR do vấn đề ngân sách của Italia đe dọa đồng tiền chung châu Âu. Tính từ đầu năm tới nay, vàng đã giảm 13%.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 26/9 tiếp tục nâng lãi suất và có kế hoạch sẽ nâng thêm 4 lần nữa từ nay đến hết 2019 và tiếp tục trong nă 2020. Giá vàng luôn nhạy cảm với chính sách lãi suất của Mỹ.

Bạc, bạch kim và palađi tăng trong tháng

Phiên chốt tháng, giá palađi giảm 0,3% xuống 1.078,40 USD/ounce, tuy nhiên tăng hơn 9% trong tháng 9; bạc tăng 3,4% lên 14,68 USD/ounce đưa tháng 9 trở thành tháng tăng giá đầu tiên trong vòng 4 tháng; trong khi đó bạch kim tăng 1,1% lên 817,80 để cả tháng 9 tăng tháng đầu tiên trong vòng 8 tháng.

Khí gas châu Á giảm

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay trên thị trường châu Á tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm (so theo mùa vụ) do nhu cầu yếu khi các nhà máy trong khu vực đã dự trữ lượng lớn khí trong khi nguồn cung tương đối dồi dào.

LNG giao ngay tại châu Á giảm xuống chỉ 11,1 USD/triệu mBtu, giảm 40 US cent so với tuần trước. Dự báo đến từ giữa đến cuối tháng 10/2018 giá sẽ chỉ còn 10,8 – 11 USD/triệu mBtu.

Vào đầu tháng 9/2018, giá dầu thô tăng và nhu cầu khí gas tăng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trước mùa cao điểm (mùa Đông) đã đẩy giá LNG tăng mạnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các nhà máy đã dự trữ đủ dùng cho tháng 10 và tháng 11 tới. Bên cạnh đó, thời tiết ở Nhật Bản giai đoạn tháng 10-12 năm nay dự báo sẽ ấm hơn mọi năm.

Tuy nhiên, ở nhiều khu vực của Hàn Quốc và Trung Quốc, nhiệt độ dự báo sẽ thấp hơn mọi năm có thể đẩy nhu cầu khí tăng trong những tuần tới. Các nước Anh, Bỉ và Hà Lan dự kiến sẽ có ít nhất 7 tàu vận chuyển LNG trong khoảng 2 tuần tới, nhiều hơn so với những tuần trước.

Thép và nguyên liệu thấp nhất 2 tháng

Giá thép cây và than cốc tại Trung Quốc vừa giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng do dự báo sản lượng sẽ tăng lên vì Bắc Kinh đã hủy kế hoạch cắt giảm sản lượng trong mùa Đông.

Thép cây trên sàn Thượng Hải giảm 2,7% xuống 3.944 CNY (573 USD)/tấn vào lúc đóng cửa phiên vừa qua, sau khi có lúc chỉ 3.907 CNY, thấp nhất kể từ 27/7/2018. Tính chung cả tháng 9, giá giảm gần 4% và là tháng giảm đầu tiên trong vòng 6 tháng.

Thép cuốn nóng cũng giảm 1,7% trong phiên vừa qua, xuống 3.869 CNY/tấn vào lúc đóng cửa, sau khi có lúc chỉ 3.803 CNY, thấp nhất kể từ 9/7/2018.

Than cốc có lúc chỉ 2.199 CNY/tấn, thấp nhất kể từ 30/7/2018, trước khi kết thúc phiên ở 2.263,5 CNY/tấn, giảm 0,6% so với phiên trước đó. Than luyện cốc vững ở 1.272,5 CNY/tấn.

Quặng sắt trên sàn Đại Liên cũng giảm 1% xuống 495,5 CNY/tấn.

Trong kế hoạch chống ô nhiếm môi trường giai đoạn mùa Đông, Bộ Môi trường Trung Quốc hôm 27/9/2018 thông báo sẽ cho phép các địa phương hạn chế sản lượng dựa theo mức độ ô nhiễm của khu vực đó.

Cao su giảm trong tháng 9 và quý 3

Giá cao su trên sàn Tokyo đầu phiên vừa qua đạt 165,3 JPY/kg, thấp nhất kể từ 18/9/2018, nhưng đã hồi phục sau đó để kết thúc tăng 0,9 JPY tương đương 0,5% lên 168 JPY (1,48 USD)/kg do JPY tăng giá. Tuy nhiên, tính chung cả tháng giá vẫn giảm 3,3% và giảm 4,7% trong quý 3/2018. Cao su tại Thượng Hải kỳ hạn giao tháng 1/2019 cũng giảm 40 CNY trong phiên cuối tháng, xuống 12.360 CNY (1.797 USD)/tấn.

Đường tăng từ mức thấp nhất 10 năm

Đường tăng giá trong phiên cuối tháng do hoạt động mua mạnh nhân lúc giá hời. Giá đường thô kỳ hạn giao tháng 10 tăng 0,37 US cent tương đương 3,7% lên 10,42 US cent/lb, giao tháng 3/2019 tăng 0,29 US cent tương đương 2,7% lên 11,2 US cent/lb. Tính chung cả tháng 9, giá giảm 2%, trong đó phiên trước khi kết thúc tháng (27/9) chạm mức thấp nhất 10 năm là 9,91 US cent/lb. Đường trắng giao tháng 12/2018 cũng tăng 7,5 USD tương đương 2,4% lên 320,5 USD/tấn.

Sản lượng đường ở khu vực Trung Nam Brazil dự kiến sẽ giảm trong niên vụ 2018/19 xuống mức thấp nhất kể từ 2009/10 do các nhà máy chuyển hướng sản sản xuất ethanol. Dự báo sản lượng đường của khu vực này sẽ chỉ đạt 26,9 triệu tấn, so với 30,4 triệu tấn dự báo trước đây, và so với 36,1 triệu tấn của vụ 2017/18. Điều này sẽ góp phần làm giảm lượng dư thừa trên thị trường thế giới xuống 4,4 triệu tấn, từ mức 7 triệu tấn dự báo hồi tháng 7.

Bông thấp nhất 9 tháng

Giá bông trên sàn New York đã giảm gần 2% trong phiên vừa qua, xuống mức thấp nhất 9 tháng, do USD mạnh lên và lượng xuất khẩu sụt giảm. Hợp đồng giao tháng 12/2018 lúc đóng cửa giao dịch giảm 1,35 US cent tương đương 1,7% xuống 76,37 US cent/lb.

Như vậy giá đã giảm hơn 7% trong tháng 9, là tháng thứ 2 liên tiếp giảm. Tính chung trong quý 3, giá giảm hơn 10%, mạnh nhất kể từ cuối 2017.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy bán bông xuất khẩu năm marketing 2018/19 trong tuần vừa qua giảm 28% so với tuần trước.

Táo Trung Quốc được giá

Vụ thu hoạch táo sớm tại Trung Quốc đã kết thúc, giá năm nay cao hơn so với những năm trước, khoảng 0,58 USD/0,5 kg, đem lại hy vọng táo chính vụ cũng sẽ được giá. Năm nay thời tiết xấu đã ảnh hưởng tới sản lượng táo, nhưng bù lại thị trường khá thuận lợi, cầu tiếp tục vượt cung.

Khoai tây Trung Quốc vững giá

Thời tiết xấu ở nhiều khu vực sản xuất của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chất lượng khoai tây năm nay. Tuy nhiên, sản lượng giảm nên giấ vẫn giữ ở mức tương đối ổn định.

Hai năm qua, giá khoai tây rẻ khiến nông dân ở miền Bắc Trung Quốc giảm diện tích trồng loại cây này để chuyển sang những cây trồng khác, khiến diện tích năm 2018 giảm tới 17% so với năm trước. Tình trạng cung vượt cầu của 2 năm vừa qua đã gần như không còn, hiện cung và cầu tương đối cân bằng. Tuy nhiên, đến tháng 10 tới mới là giai đoạn thu hoạch cao điểm nên dự báo sắp tới giá sẽ giảm, và phải đến cuối tháng 10 mới hồi phục, khi các thương gia kết thúc việc tích trữ khoai vào kho lạnh.

Tỏi xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm

Vụ thu hoạch tỏi ở Trung Quốc đã kết thúc, hàng chưa bán đã được đưa hết vào kho lưu trữ. Số liệu sơ bộ cho thấy lượng tỏi dự trữ trên toàn quốc hiện ở mức 3,8 đến 3,9 triệu tấn, tăng 25,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thương nhân năm nay cũng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm lưu trữ.

Từ 2015, lượng tỏi xuất khẩu và lưu trữ chỉ dưới 1,8 triệu tấn so với mức trên 3 triệu tấn của nhiều năm trước đó. Xuất khẩu trong giai đoạn tháng 6-8/2018 cũng giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng trong tháng 6 giảm 30-50%.

Philippines mua 250.000 tấn gạo

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines vừa mở thầu quốc tế để mua 250.000 tấn gạo. Thời hạn bỏ thầu sẽ kết thúc vào ngày 18/10/2018. Gạo cần mua là loại hạt dài, đánh bóng kỹ.

