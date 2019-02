Thị trường TPCP ngày 15/2: Lãi suất thực hiện tiếp tục giảm ở hầu hết kỳ hạn

Quy mô chào giá



Trong phiên giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 15/2/2019, thị trường có xu hướng chào mua chào bán cân bằng và tại các kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm, với khối lượng chào mua và chào bán đạt 5,10 triệu trái phiếu tại mỗi chiều.

Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 7 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10-15 năm, 15 năm và 25-30 năm, với tổng khối lượng thực hiện đạt 82,67 triệu trái phiếu.

Biến động lãi suất



Trong phiên, lãi suất chào tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 5-7 năm, 7 năm và 20 năm giảm từ 3 đến 43 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 1 năm và 7-10 năm đều tăng 4 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.

Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 7-10 năm, 10 năm và 15 năm giảm từ 01 đến 51 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 7-10 năm tăng 47 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn 7 năm và 10-15 năm tăng từ 01 đến 72 điểm cơ bản so với phiên gần nhất.