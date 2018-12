[Thi viết TÔI MẤT TIỀN] Tin theo đội lái, tôi từng "ăn bằng lần" trước khi ngậm ngùi nuốt đắng cay

Nhà đầu tư Nguyễn Quyết đã tham gia vào thị trường và nhanh chóng được "mời" vào room của một đội lái cổ phiếu NDF, nghe nói có cả lãnh đạo công ty tham gia. Ảo mộng cổ phiếu tăng bằng lần đã đánh tan mọi suy nghĩ khác của "chú cừu non".

Tôi tham gia thị trường vào năm 2016, như những người mới tham gia thị trường, tôi đăng ký làm thành viên của các nhóm để tìm hiểu tin tức, hỏi han bạn bè, người quen có mã nào để vào không. Thế rồi ai giới thiệu mã gì, tôi cũng mua một ít. Danh mục có đợt lên đến 12 mã. Nhưng kết quả đầu tư thì cũng không có gì khả quan, mã này bù mã kia, xem như hòa.

Và lần mất tiền thực sự của tôi đến từ lúc tôi nghĩ mình có thể làm giàu từ chứng khoán. Đó là khi tôi mua NDF, ấn tượng mạnh nhất và sâu đậm nhất với tôi mãi đến giờ này. Lúc đấy, trên các diễn đàn đang nói về NDF, cổ phiếu tăng trần liên tiếp mấy phiên.

Giống như những lần khác khi nghe tin có mã hot, tôi theo dõi xem mấy hôm tới diễn biến giá của nó như thế nào. Hai hôm sau, tôi thấy giá cổ phiếu vẫn tiếp tục trần. Liều mình tôi mua vào và đứng ngoài cầu nguyện. T3 về tôi có lãi, vì nó vẫn trần liên tiếp mấy phiên, tôi vui sướng. Lân la bạn bè, các diễn đàn tôi gia nhập được một nhóm những người đang nắm giữ NDF, nghe bảo đây là đội lái, có cả lãnh đạo công ty tham gia. Tôi yên tâm giữ chặt và quá sung sướng khi mấy ngày sau, lần đầu tiên tôi biết thế nào là "nhân đôi tài khoản". Một thuật ngữ mà tôi đã từng nghe quá nhiều lần, luôn ao ước được một lần trải qua cảm giác như thế và giờ đã thành sự thật. Lúc đó tôi nghĩ kiếm tiền từ chứng khoán thật dễ dàng, chỉ cần chơi với đội lái là bạn có thể thành công.

Nhưng cảm giác sung sướng chẳng được bao lâu, bước ngoặt bắt đầu khi tôi nghe tin đội lái sẽ đánh lên gấp đôi so với giá hiện tại. Tôi tin là thật, vì những lần trước nói đều đúng. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc gọi điện hỏi vay mượn những người thân quen, bởi đây là một món hời lớn trước mắt với cả có bao nhiêu tiền tôi đã đổ hết vào chứng khoán, tiền còn ở mấy mã khác nữa, nhưng chẳng đáng là bao mà giờ bán đi không lãi mà còn đang lỗ. Tôi gọi điện về nhà, hỏi vay bố mẹ. Rất may cho tôi lúc đó bố mẹ có ít tiền đang định gửi tiết kiệm. Sáng hôm sau vừa 9h tôi đã nhanh chóng đặt mua hết toàn bộ số tiền bố mẹ vừa gửi. Chỉ vài phút sau giá bắt đầu giảm và hôm đó cũng là hôm giá cổ phiếu bắt đầu lao dốc sau một thời gian tăng nóng. Những ngày tiếp theo tôi chỉ biết dõi theo bảng giá và từng thông tin trên group. Đội lái vẫn trấn an, giảm rồi lại tăng, nào là về lấp gap, mô hình con bướm tuyệt đẹp…Tôi đọc từng bài post, từng comment, cứ thấy có thông báo facebook là tôi lại lao vào xem ngay lập tức. Một thời gian dài mấy tháng sau, giá cứ biến động liên tục, lúc xuống sâu lại lên một vài phiên, lúc đó tôi chỉ mong hòa vốn để bán. Cái gì đến rồi sẽ đến, giá đã giảm xuống gần một nửa giá vốn tôi mua vào. Lúc đó trong đầu tôi nhớ đến câu nói: "Nếu một cổ phiếu giảm mất 50% giá trị, nghĩa là bạn phải tìm được một cổ phiếu khác tăng 100%, bạn mới có cơ hội hòa vốn". Tìm đâu ra cổ phiếu để ăn bằng lần bây giờ, quá khó. Tôi đành cay đắng, cắt lỗ trước khi quá muộn. Sau đấy nó còn giảm sâu hơn nữa. Sau vụ này tôi mất 40%.

Tôi rút ra bài học cho riêng mình: Đừng bao giờ lao vào những cổ phiếu bị làm giá, những cổ phiếu mà bạn không biết công ty của nó như thế nào, mà hãy đầu tư vào những cổ phiếu cơ bản, có tiếng trên thị trường.

Tôi lại lao vào tìm kiếm các chia sẻ, kinh nghiệm trên mang và đọc được một điều rất tâm đắc: "Bạn phải luôn đề cao kỷ luật, cắt lỗ khi cổ phiếu giảm 10% so với giá mua ban đầu". Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi tìm mua cổ phiếu cơ bản và tôi được biết đến VCB. Lại giống những lần trước, tôi mua và hy vọng nó sẽ lên. Nhưng không ngờ sau khi tôi mua, giá cổ phiếu giảm một mạch xuống ngưỡng 10%. Thực hiện nguyên tắc đề ra, tôi cắt lỗ. Thật không may mắn, sau khi tôi bán, giá VCB lại tăng lên 10% so với giá tôi mua vào.

Sau lần này tôi nghiệm ra bài học, tham gia thị trường chứng khoán cần phải biết điểm mua, điểm bán, biết xem biểu đồ giá, khối lượng giao dịch. Tôi bắt đầu mua sách về đọc: "Nhà đầu tư thông minh" của Benjamin Graham, "Tôi đã kiếm được 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào" của Nicolas Darvas, "Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường" của Philip Fisher. Trong đó, tôi rất ấn tượng với Darvas và nguyên lý chiếc hộp của ông. Darvas là một vũ công, không liên quan đến lĩnh vực tài chính nhưng ông đã tự tìm ra cho mình phương pháp đầu tư để thành công. Hiểu nôm na nguyên lý chiếc hộp của ông là giá cổ phiếu luôn biến động trong một chiếc hộp, khi nào giá cổ phiếu vượt khỏi cạnh trên của chiếc hộp kèm theo khối lượng giao dịch lớn là lúc bạn mua vào, và ngược lại lúc giá thoát khỏi cạnh dưới của chiếc hộp là lúc bạn bán đi.

Áp dụng những gì học được trong cuốn sách của Darvas, tôi chọn những mã cơ bản và chờ những phiên cổ phiểu break với khối lượng giao dịch lớn để mua. Và cổ phiếu lần này của tôi là CTG. Trong lúc thị trường đang gần 1200 điểm, với nhiều viễn cảnh tươi sáng đang được vẽ ra thời điểm đó, kinh tế vĩ mô ổn định, đa số các doanh nghiệp làm ăn có lãi, thị trường có thể lên cao hơn nữa trong cuối năm, tôi đã mua vào phiên CTG break 37. Sau phiên break, giá CTG không đi lên mà lại lao xuống. Theo nguyên lý chiếc hộp khi phá cạnh dưới của hộp, buộc tôi phải bán. Nhưng tôi lại nghĩ đến kinh nghiệm từ lần bán VCB với cả CTG là ngân hàng thuộc top đầu nên tôi quyết định tiếp tục giữ, hy vọng giá xuống rồi nó lại lên. Nhưng lại một lần nữa không như tôi hy vọng, CTG lao dốc xuống dưới 30% từ đỉnh. Tôi ngậm ngùi cắt lỗ ở giá 26.

Sau những lần thất bại là những bài học,

- Làm giàu nhanh chóng chưa bao giờ là dễ dàng, đừng mong chờ điều đó.

- Nếu xem chứng khoán là trò cờ bạc, bạn sẽ luôn là người thua cuộc.

- Luôn trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Nếu không có kiến thức, chắc chắn bạn là người mất tiền.

- Trong mọi trường hợp, không bao giờ vội vã, đừng sợ nhỡ chuyến tàu, cơ hội luôn hiện hữu, nếu bạn nhận ra tàu sẽ quay lại đón bạn.

- Luôn thực hiện kỷ luật với bản thân và làm chủ cảm xúc của mình.

Nhiều lúc nhìn lại tôi thật sự chán nản, nếu không tham gia thị trường chứng khoán, với số tiền lỗ đó tôi đã có thể mua được nhiều thứ hơn cho bản thân mình. Nhưng tôi cũng nghiệm ra rằng, những bài học cũng là thứ cần phải bỏ tiền để có được, mình còn trẻ, đó chỉ là những va vấp trên đường đời giúp mình hoàn thiện hơn.