Thiết kế ra sao, bàn giao như vậy, Vista Verde ghi điểm với cư dân

Tại thời điểm đó, sự xuất sắc của Vista Verde là cột mốc giúp CapitaLand Việt Nam đoạt hàng loạt giải thưởng Bất động sản trong nước lẫn trên khu vực, gây dựng thêm tiếng vang để cạnh tranh với chính các chủ đầu tư sừng sỏ trong nước.

Khá bất ngờ khi sau chưa tới 2 năm, Vista Verde đã bắt đầu thông báo bàn giao căn hộ cho cư dân, và những nhận định ban đầu được gói gọn trong cảm xúc “Ấn tượng”. Từ mặt đứng tòa tháp, lối vào cho tới từng khu vực tiện ích, tất cả đều toát lên màu xanh ngát đậm dấu thiên nhiên, đúng như thông tin giới thiệu từ chủ đầu tư cách đây 2 năm.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ “Trong suốt quá trình xây dựng, chúng tôi dồn tâm sức vào từng chi tiết để đảm bảo công trình bàn giao sẽ chính xác phối cảnh thiết kế ban đầu. Công trình ngày hôm nay không chỉ là một hành trình, mà còn là niềm tự hào của chúng tôi khi tạo nên mái ấm mơ ước thực sự cho cư dân”.

Toàn cảnh tổ hợp bể bơi.

Những khu vực tiện ích nổi bật nhất đã hoàn thiện có thể kể tới như: Khu vực lối vào cho cư dân với thác nước nhân tạo cao 12m, tạo cảm giác thư giãn và bề thế ngay khi di chuyển vào trong, sau đó tiếp lối bằng đường lái xe nội khu, nơi được phủ xanh toàn bộ giúp cư dân dễ chịu và mang lại bầu không khí trong lành.

Các tiện ích chính của dự án tập trung chủ yếu trên tầng 5, đáng chú ý nhất là tổ hợp hồ bơi phong cách nghỉ dưỡng: Bể bơi chính dài 50m view hướng về quận 1, hồ thư giãn và thủy lực, ốc đảo xanh, hồ sen, bể bơi trẻ em, sân tắm nắng… tất cả tạo nên một khu vực đa chức năng hứa hẹn mang tới những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn cho các gia đình cư dân.

Những tiện ích điểm nhấn khác bao gồm phòng Gym 360* độc đáo với không gian kính cùng các thiết bị tập luyện tối tân, sân tennis, lối chạy bộ và luyện tập xanh, khu vực mái che BBQ, vườn tĩnh tầm hay phòng đa chức năng. Dấu ấn thiên nhiên không chỉ hiện hữu trên những lối đi hay khu vườn mà còn xuất hiện trong không gian vui chơi, tiện ích khắp dự án. Đó là một lí do quan trọng để Vista Verde được trao tặng giải thưởng “Dự án có thiết kế cảnh quan xanh hàng đầu Việt Nam” do Giải thưởng Bất động Sản Việt Nam - 2015 trao tặng và giải thưởng Căn hộ tốt nhất Việt Nam do Asia Pacific Property Awards cấp năm 2015.

Phòng Gym và Yoga 360* cho cư dân.

Trong thời gian vừa qua, việc nhiều doanh nghiệp lớn rẽ ngang để đầu tư Bất động sản nhằm “bắt sóng” khi thị trường phục hồi đã tạo nên việc nhiều chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm phát triển, vận hành, dẫn tới thực tế các công trình kém chất lượng, hay bàn giao sai lệch với thực tế. Với Vista Verde, việc chủ đầu tư thi công nhanh hơn tiến độ và thể hiện năng lực thiết kế xuất sắc đã giúp tạo dựng uy tín với khách hàng.

