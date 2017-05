Thịt lợn giảm mạnh, Vissan báo lãi tăng trưởng 2 chữ số quý 1/2017

CTCP Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan – mã chứng khoán VSN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2017.

Doanh thu thuần cả quý đạt 979 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn giảm sâu đến 6% nên lợi nhuận gộp thu về 265 tỷ đồng, tăng đến 17% so với lợi nhuận gộp đạt được quý 1 năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân giá vốn giảm do giá heo hơi đầu vào bình quân quý 1 giảm mạnh.

Trong quý, các chỉ tiêu doanh thu tài chính và chi phí tài chính không có nhiều biến động lớn, kể cả chi phí bán hàng cũng tăng không đáng kể. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 70 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí cho nhân viên quản lý tăng 13 tỷ đồng và ghi nhận thêm gần 15 tỷ đồng lợi thế thương mại vào các chi phí khác.

Do vậy, lợi nhuận trước thuế cả quý còn hơn 60 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó (156 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 48 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với quý 1 năm ngoái.

Tính đến cuối quý 1/2017, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vissan còn hơn 102 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 911 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu hơn 809 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản công ty đạt 1.413 tỷ đồng, giảm 76 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ phải trả hơn 501 tỷ đồng, trong đó tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn 117 tỷ đồng.

Nam Hà

Theo InfoNet/HNX