Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria, thế giới lại sắp chứng kiến một cuộc xung đột mới

Theo nguồn tin của Bloomberg, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu vượt biên giới tiến vào miền đông bắc Syria nhằm đẩy các chiến binh người Kurd đi xa khỏi biên giới với nước này. Động thái mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sứ mệnh này.



Nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ không đưa thêm chi tiết về hoạt động quân sự đang diễn ra.

Trong một động thái được mô tả là kịch tính với chính sách ngoại giao của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng hàng chục binh lính Mỹ, những người đang làm việc mật thiết với lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống IS, sẽ rút về. Động thái này được coi là sự dọn đường cho hành động của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Nhà Trắng đã gây bất ngờ cho các đồng minh của Chính quyền Trump ở cả trong và ngoài nước. Đáp trả, Lực lượng Dân chủ Syria (S.D.F.) do người Kurd lãnh đạo đã gọi động thái của Mỹ là phản bội đồng thời khẳng định họ sẽ chiến đấu để bảo vệ "người của mình". Nhằm thực hiện mục tiêu này, S.D.F. cho biết họ rút các hoạt động chống IS.

Nhiều đồng minh của ông Trump, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đã lên tiếng chỉ trích động thái này là tự bắn vào tay mình. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng quyết định của Mỹ có thể ngay lập tức trao lợi thế cho Nga, quốc gia đang hỗ trợ mạnh mẽ cho Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong cuộc chiến chống IS, khoảng 10.000 chiến binh và gia đình của họ đang bị tạm giữ trong các trại ở miền đông bắc Syria. Mỹ nói rằng người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu trách nhiệm với những người này nhưng không nói thêm chi tiết. Người ta cũng không nói gì tới các biện pháp đảm bảo những tù binh này không tái gia nhập các nhóm khủng bố cực đoan.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc người Kurd có quan hệ với lực lượng ly khai PKK, nhóm người Kurd chống chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chiến giữa đôi bên đã kéo dài nhiều thập niên. Mỹ và Liên minh châu Âu coi PKK là tổ chức khủng bố.

Sau khi IS nổi lên và kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria, Mỹ đã phải hợp tác với nhóm dân quân người Kurd để chiến đấu chống lại IS. Cái bắt tay này diễn ra năm 2015. Các nhóm khác cũng tham gia liên minh này và thành lập Lực lượng Dân chủ Syria (S.D.F.), kiểm soát những vùng lãnh thổ mà họ giải phóng khỏi tay IS. Về phần mình, Mỹ chỉ duy trì lực lượng khoảng 1.000 người ở quốc gia này.