Thời điểm giao mùa, nạp ngay 7 loại thực phẩm này để phòng chống các loại cảm hiệu quả

Khoai lang

Khoai lang có hàm lượng vitamin A cao với tác dụng bảo vệ da và hệ miễn dịch của cơ thể. Nhờ đó, khoai lang có công dụng ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn từ môi trường bên ngoài, trong đó có cả vi khuẩn, virus cảm cúm. Ngoài ra, beta carotene có trong khoai lang còn giúp kìm hãm các độc tố gây hại cho cơ thể. Từ đó, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nên chống chọi với các bệnh cảm, cúm dễ dàng.

Thịt bò

Thịt bò là nguồn kẽm rất dồi dào. Kẽm là một trong những chất giúp tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất. Kẽm cũng giúp ngăn ngừa không cho vi khuẩn tấn công vào gây hại cơ thể. Theo các nghiên cứu thì kẽm có thể giúp bạn khỏi cảm nhanh hơn, đặc biệt hiệu quả nếu bạn bổ sung kẽm ngay trong vòng 24 giờ kể từ khi triệu chứng cảm vừa mới xuất hiện. Do đó, ăn thịt bò thường xuyên, nhất là trong những mùa cảm cũng giúp hạn chế bệnh hiệu quả.

Gừng

Từ lâu, gừng đã được xem là một dược liệu quý bởi nó có chứa thành phần chống viêm. Theo nhiều nghiên cứu thì gừng có tác dụng kích thích tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng giúp hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa sự tích tụ của các độc tố gây nhiễm trùng nên đây cũng là thực phẩm cần bổ sung để phòng chống các loại cảm cúm, cảm lạnh tốt hơn.

Nấm

Nấm khá giàu polysaccharide, được gọi là beta glucan. Do đó, nấm có tác động khá lớn đến hệ miễn dịch của cơ thể. Ăn nấm thường xuyên sẽ giúp cơ thể tăng khả năng chống lại nhiễm trùng cũng như sự tấn công của vi khuẩn. Ngoài ra, nấm cũng là loại thực phẩm bổ dưỡng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe cơ thể rõ rệt.

Hàu

Như đã nói ở trên, kẽm có tác dụng chống và ngăn ngừa cảm hiệu quả. Trong khi đó, hàu chứa rất nhiều chất kẽm. Chỉ cần ăn một con hàu là sẽ cung cấp cho bạn khoảng 13mg kẽm. Theo nghiên cứu, bổ sung hàu trong vòng vài ngày đầu bị cảm lạnh có thể làm giảm tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp và giúp bệnh nhanh khỏi hơn.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa beta carotene gấp 10 lần chất so với ớt chuông xanh, đặc biệt còn cung cấp 157% giá trị vitamin C mỗi ngày. Do đó, ớt chuông đỏ cũng được xem là một loại thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng như phòng chống các loại cảm tốt hơn.

Rau lá xanh đậm

Trong một nghiên cứu ở Anh trên loài chuột thì những con chuột được cho ăn rau lá xanh đều có nhiều tế bào bạch cầu hơn nên khả năng chống viêm và nhiễm trùng cũng cao hơn. Theo các nhà nghiên cứu thì tất cả các màu xanh lá cây là một nguồn tuyệt vời của vitamin C giúp phòng chống cảm hiệu quả. Đặc biệt, rau lá màu xanh càng đậm thì tác dụng càng cao.

Trên đây là những thực phẩm trị cảm hữu hiệu mà bạn có thể nạp chúng đều đặn. Nhờ đó, sức khoẻ bạn sẽ luôn ổn định lại tránh được nhiều tác nhân gây hại trong thời điểm giao mùa.

Nguồn: Theactivetimes