Thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia gây đột quỵ quý ông nào cũng mắc ở tuổi 40

Bia rượu rất phổ biến trên bàn nhậu quý ông tuổi 40. Nhưng chỉ sau 10 phút uống vào người, tim mạch sẽ tổn thương mà bộc phát ra ngoài thành chứng đau đầu, khó thở, mắt cá sưng to... Giới y học gọi trái tim nam giới nghiện rượu là "tim bò" hoặc "tim bia", to gấp đôi trái tim bình thường song lại kém chức năng, bơm máu không đều, dễ gây đột quỵ.

Nghiên cứu trên 500.000 người suốt 10 năm của Đại học Oxford và Đại học Bắc Kinh cho thấy, uống càng nhiều rượu, nguy cơ đột quỵ càng tăng. Những người uống 4 ly mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn tới 38%.

Thuốc lá chứa 2 chất "cực độc" nicotin và oxyd carbon cũng là "thủ phạm" hủy hoại tim mạch. Nicotin độc đến nỗi, uống 50mg sẽ tử vong. Vậy mà mỗi điếu thuốc lá chứa đến 25mg nicotin, còn khói thuốc chứa 2mg, khiến huyết áp tăng vọt, tim đập nhanh dồn dập, động mạch co lại gây xơ vữa... Còn oxyd carbon bám vào lòng mạch gây viêm, hình thành cục máu đông, tăng thiếu máu cục bộ ở tim và não, dẫn đến cơn đột quỵ.

141 nghiên cứu trên 12 triệu người hút thuốc lá đã được Đại học London và Đại học Hồng Kông tổng hợp. Kết quả cho thấy, chỉ cần hút một điếu thuốc mỗi ngày cũng làm nguy cơ đột quỵ tăng lên 48%. Nguy cơ cao gấp 200% nếu hút 20 điếu mỗi ngày.

Các bác sĩ luôn khuyên, bỏ rượu bia và thuốc lá để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, thói quen sử dụng hai chất kích thích này đã "ăn vào máu" của nhiều quý ông. Họ coi đó là chút thi vị của cuộc sống, là thứ mở đầu câu chuyện cho những cuộc giao lưu bạn bè và gặp gỡ đối tác. Mặc vợ con can ngăn, hiếm có quý ông nào trót "nghiện" mà bỏ ngay được, trừ khi đột quỵ viếng thăm.

Sống chung với rượu bia, thuốc lá thế nào để không ‘đột quỵ’ tuổi 40? Câu trả lời chính là từ từ giảm tần xuất sử dụng các chất kích thích xuống mức tối đa, dần thay thế bằng các loại bia không cồn hoặc thuốc lá điện tử... Đồng thời, kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ và tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ các sản phẩm phòng ngừa đột quỵ.

Các quý ông tuổi 40 cũng có thể học người Nhật, quốc gia có tỷ lệ đột quỵ thấp nhất thế giới. Người Nhật còn có thói quen ăn hạt đậu tương lên men chứa enzym nattokinase hàng ngày. Nếu rượu bia và thuốc lá hình thành nên cục máu đông, thì nattokinase làm tan sợi tơ huyết, cản trở quá trình này để ngăn ngừa đột quỵ.

*Kiểm tra nguy cơ đột quỵ tuổi 40 tại đây. Trắc nghiệm do TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Thần kinh Can thiệp HCM tư vấn.

