Thời tiết giao mùa dễ ốm, nên ăn những thực phẩm nào để tăng cường hệ miễn dịch giúp phòng bệnh?

Thời tiết những ngày đầu xuân cuối đông có xu hướng thay đổi liên tục. Nắng mưa thất thường đan xen trời nồm ẩm khiến vi khuẩn gia tăng. Lúc này, bạn có thể dễ mắc phải một số chứng bệnh về hô hấp hay ngoài da như dị ứng, viêm da, cảm cúm… Ngoài việc giữ vệ sinh không gian sống thì bổ sung các thực phẩm sau cũng giúp tăng hệ miễn dịch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn gây ra.

Các loại trái cây có múi

Hầu hết các loại trái cây có múi đều chứa hàm lượng vitamin C cao. Chúng có tác dụng xây dựng hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn. Bổ sung đủ lượng vitamin C cho cơ thể cũng giúp làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu và chống lại nhiễm trùng. Một số loại trái cây có múi dễ tìm kiếm như cam, chanh, bưởi… sẽ giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch.

Ớt chuông đỏ

Một trong những thực phẩm giàu vitamin C chúng ta không nên bỏ qua đó chính là ớt chuông đỏ. Loại ớt này có lượng viatmin C cao gấp 2 lần so với cam. Bên cạnh tác dụng tăng cường hệ miễn dịch thì ớt chuông đỏ cũng chứa hàm lượng lớn beta carotene có lợi cho làn da và sức khỏe đôi mắt.

Một số loại gia vị

Thêm một số loại gia vị như tỏi, gừng, nghệ vào các món ăn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Do trong những loại gia vị này đều có chứa hàm lượng các chất chống oxy hóa và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Một số hợp chất kháng viêm cũng được tìm thấy trong những loại gia vị này. Để cải thiện hệ miễn dịch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh, bạn hãy thêm chúng vào các món ăn hàng ngày.

Đu đủ

Đu đủ cũng là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C. Bên cạnh tác dụng tăng cường miễn dịch, loại quả này còn giúp chống viêm hiệu quả do có chứa enzyme tiêu hóa papain. Bổ sung đu đủ trong thực đơn hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Bên cạnh đó, đây cũng là loại thực phẩm chứa nguồn kali, vitamin B và folate dồi dào rất có lợi cho cơ thể.

Trà xanh

Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trong đó có hợp chất EGCG. Hợp chất này có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Trà xanh cũng là nguồn axit amin L-theanine có lợi giúp sản xuất các chất chống vi trùng trong tế bào. Một vài lưu ý nhỏ đó chính là không dùng trà xanh khi đang đói hoặc ngay sau khi vừa ăn no.

