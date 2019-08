Thời tiết nắng nóng khiến quý 2 doanh nghiệp thủy điện lãi giảm 54% so với cùng kỳ

Bức tranh lợi nhuận quý 2 và nửa đầu năm 2019 của các doanh nghiệp ngành thủy điện là lộ diện khi nhóm doanh nghiệp này đã lần lượt công bố BCTC quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. Với một ngành nghề phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết thì hiện tượng El Nino trong quý 1 cùng tình cảnh nắng nóng gay gắt trong quý 2 đã khiến bức tranh doanh nghiệp ngành thủy điện trong nửa đầu năm 2019 nhiều màu xám.

Trong khi các doanh nghiệp cùng ngành đồng loạt báo doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh thì thủy điện Sông Ba lại ngược chiều khi báo doanh thu quý 2 đạt gần 73 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ và mức lãi ròng đạt 35,6 tỷ đồng cao gấp gần 6 lần quý 2/2018, Sông Ba cho biết trong kỳ số ngày mưa nhiều trong lưu vực, lưu lượng nước về hồ nhiều so với trung bình nhiều năm nên sản lượng điện phát trong quý 2 tăng.

Tiếp đó là trường hợp của Thủy điện Thác Bà (TBC) cũng nhờ doanh thu tăng trưởng 65% đã giúp doanh nghiệp này lãi ròng gần 57 tỷ đồng tăng 110% so với cùng kỳ, nguyên nhân được phía công ty giải trình là do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải tăng cao nên sản lượng huy động phát lưới cao hơn so với cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng cao.

Điện Miền Trung (SEB) và Nậm Mu (HJS) nhờ doanh thu chỉ giảm nhẹ và tiết kiệm được chi phí nên lãi ròng lần lượt tăng 4% và 5% so với cùng kỳ.

Không khả quan như SEB và HJS các doanh nghiệp thủy điện còn lại đều có doanh thu và lãi sụt giảm, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về Thủy điện A Vương (AVC), doanh thu giảm tới 61% còn lãi rớt mạnh từ 96 tỷ đồng xuống chỉ còn 5,4 tỷ đồng mà nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là do lưu lượng nước về ít nên sản lượng điện thấp dẫn đến doanh thu và lợi nhuận thấp so với cùng kỳ.

Tiếp đó là mức sụt giảm của ông lớn Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, từ việc lãi mỗi quý hàng trăm tỷ đồng thì sang quý 2/2019, DNH chỉ lãi hơn 80 tỷ đồng chỉ bằng 27% cùng kỳ và nguyên nhân cũng là do tình hình thủy văn không thuận lợi làm giảm doanh thu, ngoài ra lãi từ công ty liên kết của DNH cũng giảm so với cùng kỳ. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra đối với Thủy điện Miền Nam (SHP), Thủy điện Cần Đơn (SJD) và thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH).

Đáng chú ý là khoản lỗ của Thủy điện miền Trung (CHP) doanh thu sụt giảm 27% trong khi giá vốn và chi phí đều ở mức cao khiến CHP lỗ ròng 2,6 tỷ đồng trong quý 2. Nguyên nhân CHP đưa ra là do tình hình thủy văn tại khu vực miền Trung không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ thấp khiến doanh thu phát điện giảm 56% so với cùng kỳ.

Trước đó do ảnh hưởng của El Nino và số ngày mưa trong giai đoạn Q1/2019 thấp hơn trung bình nhiều năm ở đa phần diện tích cả nước cũng đã ảnh hưởng tới vận hàng của nhiều nhà máy thủy điện khiến doanh nghiệp thủy điện cũng đã đồng loạt báo lãi thấp trong quý 1. Với diễn biến cũng không khả quan trong quý 2 đã khiến bức tranh ngành thủy điện trong nửa đầu năm kém tươi sáng khi có tới 9/13 doanh nghiệp báo lãi sụt giảm.

Được biết hầu hết các doanh nghiệp thủy điện đều lên kế hoạch kinh doanh năm 2019 thận trọng với mức lãi thấp hơn cùng kỳ, theo đó mặc dù tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2019 kém khả quan nhưng nhiều doanh nghiệp cũng đã hoàn thành kế hoạch ở mức khả quan trong đó SBA, SEB, HJS đã hoàn thành được trên 80% kế hoạch, DNH, VSH, TMP cũng hoàn thành trên 60%, cá biệt có trường hợp của AVC và SHP mới chỉ hoàn thành được vỏn vẹn 2-3% mục tiêu.