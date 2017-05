Thời tiết thất thường dễ gây đau đầu, khó chịu, nhưng nếu có các dấu hiệu này thì bạn nhất định phải đi khám ngay

1. Đau đầu kèm cảm giác nhói buốt

Người ta ước tính khoảng 6% nam giới và 18% nữ giới mắc chứng đau nửa đầu. Nếu từng trải qua, bạn sẽ hiểu được sự khó chịu và suy nhược khi đau nửa đầu. Nhà thần kinh học Isha Gupta giải thích: "Chứng đau nửa đầu nặng có thể được mô tả với các triệu chứng: cảm giác căng thẳng dữ dội, nhạy cảm với ánh sáng và âm thành. Nghiêm trọng hơn, nó đi kèm cảm giác đau nhói ở mặt hoặc quanh hốc mắt".

Căn nguyên của bệnh bắt nguồn từ hiện tượng sưng tấy thành mạch máu và các tế bào thần kinh xung quanh não. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng những sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tập trung trong công việc và chất lượng cuộc sống. Người bị đau nửa đầu lâu ngày có nguy cơ mắc bệnh tiền đình, trầm cảm, đột quỵ, giảm thị lực...

2. Đau đầu kèm cảm giác tê liệt, nói nhịu

Các triệu chứng này là dấu hiệu của phình động mạch, rất khó tiên đoán. Bệnh thường bắt đầu với cảm giác đau ở vùng trán giữa hai mắt, đau phía sau đầu như khi bạn uống say, tuy nhiên, nó có thể đe dọa tính mạng thực sự.

Tiến sĩ Gupta khẳng định, chứng phình động mạch đôi khi biểu hiện bằng việc nói nhịu, méo tiếng, không kiểm soát được tay chân, tê ngoặc ngứa ran trong cơ thể, mờ mắt, không thể đứng vững. Nếu bạn nhận thấy cơn đau đầu đi kèm các dấu hiệu trên, hãy đi cấp cứu ngay lập tức.

3. Bạn không thể tập trung trong thời gian dài

Não có thể bị tổn thương trong những tình huống bạn không ngờ tới. Tiến sĩ Gupta khuyến cáo bạn nên thận trọng khi vận động mạnh, chơi thể thao. Bởi bạn có thể không nhận ra các tổn thương ở hệ thần kinh cho tới khi cảm thấy đau đầu thường xuyên, không thể tập trung và mất trí nhớ đột ngột. Nếu điều này xảy ra với bạn hoặc người thân, hãy ngay lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

4. Đau đầu đến mức tỉnh dậy giữa đêm

Điều này có thể khiến bạn hoang mang, nhưng những cơn đau đầu nghiêm trọng giữa đêm có thể là dấu hiệu của ung thư não - loại ung thư khó phát hiện nhất. Nếu bạn thường xuyên đau đầu dữ dội đến mức tỉnh dậy giữa đêm hoặc luôn cảm thấy rất căng thẳng khi thức dậy, bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Bởi cách duy nhất để xác định rõ nguyên nhân của những cơn đau đầu dữ dội bất thường là thực hiện chụp CT hoặc MRI.

5. Đau đầu kèm triệu chứng cứng gáy, sốt cao

Rất có thể đây là dấu hiệu của bệnh viêm màng não. Virus xâm nhập cơ thể và gây nhiễm trùng lớp màng bao quanh não và tủy sống. Các triệu chứng điển hình của viêm màng não là đau đầu, nóng sốt, cứng cổ, buồn ói, sợ ánh sáng, co giật, hôn mê. Viêm màng não do virus thường khỏi trong vòng vài ngày, nhưng nếu do vi trùng bệnh có thể rất trầm trọng và gây tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

6. Đau đầu dai dẳng không dứt

Nếu bạn đã tăng gấp đôi liều thuốc giảm đau mà các triệu chứng đau đầu vẫn không chấm dứt, Tiến sĩ Gupta khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ. Đó có thể là triệu chứng ban đầu của các căn bệnh như: não, tim mạch, thiếu máu não... Đây đều là những căn bệnh dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua dấu hiệu bệnh nghiêm trọng này.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/RD