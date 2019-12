Thu giữ 900 tuýp thuốc nhuộm tóc nhập lậu

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, mới đây, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30P-9443 do ông Vũ Văn Oai, địa chỉ: Xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Văn Oai đã xuất trình cho Đoàn kiểm tra tờ hóa đơn bán hàng gồm 13 mặt hàng chủ yếu là quần áo may mặc sẵn, giầy cao gót, đồ lót, kính cường lực… do Trung Quốc sản xuất với tổng giá trị là 49,7 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế hàng hóa trên xe, đối chiếu với hàng hóa có trong hai tờ hóa đơn, Đoàn kiểm tra thấy trùng khớp về số lượng, chủng loại hàng hóa. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có 900 tuýp thuốc nhuộm tóc loại 100ml/lọ, do Trung Quốc sản xuất. trị giá trên 22 triệu đồng. Ông Oai khai nhận số mỹ phẩm nêu trên là của ông Oai mua trôi nổi tại thị trấn Đồng Đăng vận chuyển về Bắc Giang bán kiếm lời.

Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng hàng hóa trên xe ô tô và các tờ hóa đơn bán hàng kèm theo để xác minh, làm rõ chủ sở hữu, nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Oai về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xử phạt 15 triệu đồng.