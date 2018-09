Thu giữ hơn 1 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Bộ Công An, hồi 22 giờ 30 phút ngày 22/9/2018, tại đoạn đường quốc lộ 18A, thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô vận chuyển 1.096 kg quả tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số quả tươi trên bao gồm táo, hồng giòn, lựu, lê, dưa vàng, nho đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát 14C-157.19 do lái xe Nguyễn Danh Hùng (SN 1975, quê Hải Dương) điều khiển. Lái xe Hùng khai nhận do dịp Tết Trung thu nhu cầu người tiêu dùng cao nên đã mua nhiều loại quả tươi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một người không quen biết ở Lạng Sơn vận chuyển về Vân Đồn bán kiếm lời. Hiện Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.